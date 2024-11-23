ABD'de Texas eyalet yönetimi, ilkokullarda dini eğitim verilmesi yönünde oy kullandı
© AP Photo / Mark HumphreyFILE - The Tennessee House of Representatives meets Oct. 27, 2021, in Nashville, Tenn. Tennessee lawmakers have confirmed the governor's appointment of a businessman to the State Board of Education despite lawsuits over his company's sale of ammunition online, including the bullets used in a mass shooting at a Texas high school. The Republican-supermajority General Assembly gave its final approval to Jordan Mollenhour in a 71-14 House vote Thursday, March 17, 2022. The Senate approved the pick last week. (AP Photo/Mark Humphrey, File)
© AP Photo / Mark Humphrey
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ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olması ile bilinen Texas eyaletinde, eyalet yönetimi, ilkokul müfredatına İncil referansları içeren dersin eklenmesi onaylandı.
Texas Eğitim Kurulu, İncil referansları içeren 'Blubonnet' adlı okul müfredatını oyladı. Müfredat, 8'e 7'lik bir oy farkıyla onaylanarak, eyaletin eğitim kurumlarında kullanılacak onaylı materyaller listesine eklenmesi kararlaştırıldı.
Buna göre, Texas'taki okullar, tercih ettikleri müfredatı seçme özgürlüğüne sahip olacak, ancak eyalet, Bluebonnet müfredatını tercih eden okullara öğrenci başına 60 dolar mali teşvik sağlayacak. Ağustos 2025'te tamamlanması planlanan müfredat, anaokulundan beşinci sınıfa kadar olan dönemi kapsayacak ve bazı derslerde yaygın olarak bilinen İncil hikayelerine yer verilecek.
Neler olmuştu?
Geçen yıl Texas'ta, kamu okullarında sertifikasız din adamlarının işe alınmasına izin verilmiş ve devlet okullarında Tevrat'ta yer alan On Emir'in sergilenmesinin zorunlu hale getirilmesi için baskılar yapılmıştı. Texas Eğitim Ajansı, mayıs ayında yayımladığı basın bülteninde dini müfredatı savunmuştu.
Texas Valisi Greg Abbott da daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu İncil müfredatına destek verdiğini dile getirmiş, eyaletteki bazı sivil toplum kuruluşları müfredatı, İncil ve Tevrat dışında diğer inanç ve kutsal kitapların yer almadığı gerekçesiyle eleştirmişti. Louisiana ve Oklahoma gibi dindarlığın yüksek olduğu eyaletlerde de benzer girişimler tartışma ve davalara sebep olmuştu.