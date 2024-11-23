ABD'de Texas eyalet yönetimi, ilkokullarda dini eğitim verilmesi yönünde oy kullandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yurttaş Kane’in verdiği mesajlar, Amerika'nın savaşa girme kararı üzerinde dolaylı bir etki yaptı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İran başkentini taşıyacak mı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi davası beşinci gününde
12:06
84 dk
HABER MASASI
Lucid Rüyalar ve Rüya Kontrolü
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gladyatör 2 filmi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK borçlanmaları: Zamdan etkilenmek istemeyenler için son başvuru 31 Aralık’ta
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Kılıçdaroğlu "yargı dağıttı"
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
20:35
6 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
09:15
6 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
09:37
3 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
10:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/abdde-texas-eyalet-yonetimi-ilkokullarda-dini-egitim-verilmesi-yonunde-oy-kullandi-1090726269.html
ABD'de Texas eyalet yönetimi, ilkokullarda dini eğitim verilmesi yönünde oy kullandı
ABD'de Texas eyalet yönetimi, ilkokullarda dini eğitim verilmesi yönünde oy kullandı
Sputnik Türkiye
ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olması ile bilinen Texas eyaletinde, eyalet yönetimi, ilkokul... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T01:47+0300
2024-11-23T01:47+0300
dünya
abd
okul
din
din görevlisi
din dersi
müfredat
texas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/17/1090726351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e7820a449e6941394f736501af6645c.jpg
Texas Eğitim Kurulu, İncil referansları içeren 'Blubonnet' adlı okul müfredatını oyladı. Müfredat, 8'e 7'lik bir oy farkıyla onaylanarak, eyaletin eğitim kurumlarında kullanılacak onaylı materyaller listesine eklenmesi kararlaştırıldı.Buna göre, Texas'taki okullar, tercih ettikleri müfredatı seçme özgürlüğüne sahip olacak, ancak eyalet, Bluebonnet müfredatını tercih eden okullara öğrenci başına 60 dolar mali teşvik sağlayacak. Ağustos 2025'te tamamlanması planlanan müfredat, anaokulundan beşinci sınıfa kadar olan dönemi kapsayacak ve bazı derslerde yaygın olarak bilinen İncil hikayelerine yer verilecek.Neler olmuştu?Geçen yıl Texas'ta, kamu okullarında sertifikasız din adamlarının işe alınmasına izin verilmiş ve devlet okullarında Tevrat'ta yer alan On Emir'in sergilenmesinin zorunlu hale getirilmesi için baskılar yapılmıştı. Texas Eğitim Ajansı, mayıs ayında yayımladığı basın bülteninde dini müfredatı savunmuştu.Texas Valisi Greg Abbott da daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu İncil müfredatına destek verdiğini dile getirmiş, eyaletteki bazı sivil toplum kuruluşları müfredatı, İncil ve Tevrat dışında diğer inanç ve kutsal kitapların yer almadığı gerekçesiyle eleştirmişti. Louisiana ve Oklahoma gibi dindarlığın yüksek olduğu eyaletlerde de benzer girişimler tartışma ve davalara sebep olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/beyaz-saray-biden-macronla-ukraynadaki-son-durumu-gorustu-1090726147.html
abd
texas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/17/1090726351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63fdd9f4f92ae144efd2495620d5bcc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, okul, din, din görevlisi, din dersi, müfredat, texas
abd, okul, din, din görevlisi, din dersi, müfredat, texas

ABD'de Texas eyalet yönetimi, ilkokullarda dini eğitim verilmesi yönünde oy kullandı

01:47 23.11.2024
© AP Photo / Mark HumphreyFILE - The Tennessee House of Representatives meets Oct. 27, 2021, in Nashville, Tenn. Tennessee lawmakers have confirmed the governor's appointment of a businessman to the State Board of Education despite lawsuits over his company's sale of ammunition online, including the bullets used in a mass shooting at a Texas high school. The Republican-supermajority General Assembly gave its final approval to Jordan Mollenhour in a 71-14 House vote Thursday, March 17, 2022. The Senate approved the pick last week. (AP Photo/Mark Humphrey, File)
FILE - The Tennessee House of Representatives meets Oct. 27, 2021, in Nashville, Tenn. Tennessee lawmakers have confirmed the governor's appointment of a businessman to the State Board of Education despite lawsuits over his company's sale of ammunition online, including the bullets used in a mass shooting at a Texas high school. The Republican-supermajority General Assembly gave its final approval to Jordan Mollenhour in a 71-14 House vote Thursday, March 17, 2022. The Senate approved the pick last week. (AP Photo/Mark Humphrey, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Mark Humphrey
Abone ol
ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olması ile bilinen Texas eyaletinde, eyalet yönetimi, ilkokul müfredatına İncil referansları içeren dersin eklenmesi onaylandı.
Texas Eğitim Kurulu, İncil referansları içeren 'Blubonnet' adlı okul müfredatını oyladı. Müfredat, 8'e 7'lik bir oy farkıyla onaylanarak, eyaletin eğitim kurumlarında kullanılacak onaylı materyaller listesine eklenmesi kararlaştırıldı.
Buna göre, Texas'taki okullar, tercih ettikleri müfredatı seçme özgürlüğüne sahip olacak, ancak eyalet, Bluebonnet müfredatını tercih eden okullara öğrenci başına 60 dolar mali teşvik sağlayacak. Ağustos 2025'te tamamlanması planlanan müfredat, anaokulundan beşinci sınıfa kadar olan dönemi kapsayacak ve bazı derslerde yaygın olarak bilinen İncil hikayelerine yer verilecek.

Neler olmuştu?

Geçen yıl Texas'ta, kamu okullarında sertifikasız din adamlarının işe alınmasına izin verilmiş ve devlet okullarında Tevrat'ta yer alan On Emir'in sergilenmesinin zorunlu hale getirilmesi için baskılar yapılmıştı. Texas Eğitim Ajansı, mayıs ayında yayımladığı basın bülteninde dini müfredatı savunmuştu.
Texas Valisi Greg Abbott da daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu İncil müfredatına destek verdiğini dile getirmiş, eyaletteki bazı sivil toplum kuruluşları müfredatı, İncil ve Tevrat dışında diğer inanç ve kutsal kitapların yer almadığı gerekçesiyle eleştirmişti. Louisiana ve Oklahoma gibi dindarlığın yüksek olduğu eyaletlerde de benzer girişimler tartışma ve davalara sebep olmuştu.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
DÜNYA
Beyaz Saray: Biden, Macron'la Ukrayna'daki son durumu görüştü
01:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала