https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/abd-magazini-bunu-konusuyor-unlu-oyuncu-ana-de-armas-ispanya-sokaklarinda-erkek-arkadasi-ile-1090728069.html

ABD magazini bunu konuşuyor: Ünlü oyuncu Ana de Armas, İspanya sokaklarında erkek arkadaşı ile görüldü

ABD magazini bunu konuşuyor: Ünlü oyuncu Ana de Armas, İspanya sokaklarında erkek arkadaşı ile görüldü

Sputnik Türkiye

Küba asıllı İspanyol oyuncu Ana de Armas, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez’in üvey oğlu Manuel Anido Cuesta ile İspanya’nın başkenti Madrid’de... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T10:21+0300

2024-11-23T10:21+0300

2024-11-23T10:21+0300

yaşam

ana de armas

oyuncu

yabancı oyuncu

en iyi oyuncu

kadın oyuncu

ispanya

küba

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/17/1090727741_0:0:761:429_1920x0_80_0_0_e4fb48625bbb592faf10bacc3d29e86a.jpg

36 yaşındaki Ana de Armas, Madrid sokaklarında Manuel Anido Cuesta ile birlikte görüntülendi. İkilinin samimi anları magazin kameralarının dikkatinden kaçmazken, yanlarında Manuel Anido Cuesta’nın köpeği de yer aldı. Gece yürüyüşü sırasında çiftin öpüştüğü anlar objektiflere yansıdı.Cuesta, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez’in üvey oğlu. Ünlü yıldız, yeni bir ilişkiyle magazin dünyasının odağı haline geldi.Ben Affleck ile birlikteydi Ana de Armas, son dönemde James Bond filmi No Time to Die’daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kariyerinde ayrıca Bıçaklar Çekildi ve Blonde gibi başarılı yapımlarda yer aldı. Oyuncu, 2025 yılının başında John Wick evrenine ait Ballerina filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Armas, daha önce Deep Water filmindeki rol arkadaşı Ben Affleck ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. 2020’nin başlarında başlayan ilişkileri, Ocak 2021’de son bulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/2024-kainat-guzeli-belli-oldu-1090493654.html

ispanya

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ana de armas, oyuncu, yabancı oyuncu, en iyi oyuncu, kadın oyuncu, ispanya, küba