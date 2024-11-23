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ABD magazini bunu konuşuyor: Ünlü oyuncu Ana de Armas, İspanya sokaklarında erkek arkadaşı ile görüldü
ABD magazini bunu konuşuyor: Ünlü oyuncu Ana de Armas, İspanya sokaklarında erkek arkadaşı ile görüldü
Sputnik Türkiye
Küba asıllı İspanyol oyuncu Ana de Armas, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez’in üvey oğlu Manuel Anido Cuesta ile İspanya’nın başkenti Madrid’de... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
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ana de armas
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36 yaşındaki Ana de Armas, Madrid sokaklarında Manuel Anido Cuesta ile birlikte görüntülendi. İkilinin samimi anları magazin kameralarının dikkatinden kaçmazken, yanlarında Manuel Anido Cuesta’nın köpeği de yer aldı. Gece yürüyüşü sırasında çiftin öpüştüğü anlar objektiflere yansıdı.Cuesta, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez’in üvey oğlu. Ünlü yıldız, yeni bir ilişkiyle magazin dünyasının odağı haline geldi.Ben Affleck ile birlikteydi Ana de Armas, son dönemde James Bond filmi No Time to Die’daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kariyerinde ayrıca Bıçaklar Çekildi ve Blonde gibi başarılı yapımlarda yer aldı. Oyuncu, 2025 yılının başında John Wick evrenine ait Ballerina filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Armas, daha önce Deep Water filmindeki rol arkadaşı Ben Affleck ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. 2020’nin başlarında başlayan ilişkileri, Ocak 2021’de son bulmuştu.
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ana de armas, oyuncu, yabancı oyuncu, en iyi oyuncu, kadın oyuncu, ispanya, küba
ana de armas, oyuncu, yabancı oyuncu, en iyi oyuncu, kadın oyuncu, ispanya, küba

ABD magazini bunu konuşuyor: Ünlü oyuncu Ana de Armas, İspanya sokaklarında erkek arkadaşı ile görüldü

10:21 23.11.2024
Ana De Armas
Ana De Armas - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
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Küba asıllı İspanyol oyuncu Ana de Armas, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez’in üvey oğlu Manuel Anido Cuesta ile İspanya’nın başkenti Madrid’de yakın bir şekilde görüldü.
36 yaşındaki Ana de Armas, Madrid sokaklarında Manuel Anido Cuesta ile birlikte görüntülendi. İkilinin samimi anları magazin kameralarının dikkatinden kaçmazken, yanlarında Manuel Anido Cuesta’nın köpeği de yer aldı. Gece yürüyüşü sırasında çiftin öpüştüğü anlar objektiflere yansıdı.
Cuesta, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez’in üvey oğlu.
Ünlü yıldız, yeni bir ilişkiyle magazin dünyasının odağı haline geldi.
Ana de Armas
Ana de Armas - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
Ana de Armas

Ben Affleck ile birlikteydi

Ana de Armas, son dönemde James Bond filmi No Time to Die’daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kariyerinde ayrıca Bıçaklar Çekildi ve Blonde gibi başarılı yapımlarda yer aldı. Oyuncu, 2025 yılının başında John Wick evrenine ait Ballerina filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Armas, daha önce Deep Water filmindeki rol arkadaşı Ben Affleck ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. 2020’nin başlarında başlayan ilişkileri, Ocak 2021’de son bulmuştu.
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