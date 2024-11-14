https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/pezeskiyan-iran-hamaneyin-fetvasina-dayanarak-hicbir-sekilde-nukleer-silah-yapma-cabasinda-1090412258.html

Pezeşkiyan: İran, Hamaney'in fetvasına dayanarak hiçbir şekilde nükleer silah yapma çabasında olmamıştır

Pezeşkiyan: İran, Hamaney'in fetvasına dayanarak hiçbir şekilde nükleer silah yapma çabasında olmamıştır

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile görüşmesinde İran'ın Hamaney'in fetvası... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T22:08+0300

2024-11-14T22:08+0300

2024-11-14T22:08+0300

dünya

iran

iran nükleer görüşmeleri

iran nükleer anlaşması

mesud pezeşkiyan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088095063_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_30d5fedafa984c1381ef5612624ebf2e.jpg

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Pezeşkiyan, İran hükümetinin atom programıyla ilgili şüpheleri gidermeye hazır olduğunu söyledi.Görüşmede Pezeşkiyan, "Birçok kez vurguladığımız gibi İran, Rehber'in (Hamaney) açık fetvasına dayanarak hiçbir şekilde nükleer silah yapma çabasında olmamıştır ve olmayacaktır. Kimsenin de onun bu politikasından sapmasına izin verilmeyecektir" dedi.Grossi ise, Pezeşkiyan'ın görevi döneminde Ajans ile işbirliği açısından olumlu bir dönem olacağına inandığını ifade ederek, İran ile nükleer görüşmelerde 'sonuç' elde edilmesinin, Gazze'de ve Lübnan'da yeni bir çatışmanın önlenmesi açısından hayati önem taşıdığını söyledi.Ayrıca Grossi, İran ve Ajans arasında geçekleşecek işbirliğinin, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik şüpheleri de ortadan kaldıracağına işaret etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/iran-atom-enerjisi-kurumu-baskani-eslami-nukleer-programimiza-yonelik-her-turlu-karara-derhal-1090402348.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, iran nükleer görüşmeleri, iran nükleer anlaşması, mesud pezeşkiyan