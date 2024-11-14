https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/pezeskiyan-iran-hamaneyin-fetvasina-dayanarak-hicbir-sekilde-nukleer-silah-yapma-cabasinda-1090412258.html
Pezeşkiyan: İran, Hamaney'in fetvasına dayanarak hiçbir şekilde nükleer silah yapma çabasında olmamıştır
Pezeşkiyan: İran, Hamaney'in fetvasına dayanarak hiçbir şekilde nükleer silah yapma çabasında olmamıştır
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile görüşmesinde İran'ın Hamaney'in fetvası... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T22:08+0300
2024-11-14T22:08+0300
2024-11-14T22:08+0300
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Pezeşkiyan, İran hükümetinin atom programıyla ilgili şüpheleri gidermeye hazır olduğunu söyledi.Görüşmede Pezeşkiyan, "Birçok kez vurguladığımız gibi İran, Rehber'in (Hamaney) açık fetvasına dayanarak hiçbir şekilde nükleer silah yapma çabasında olmamıştır ve olmayacaktır. Kimsenin de onun bu politikasından sapmasına izin verilmeyecektir" dedi.Grossi ise, Pezeşkiyan'ın görevi döneminde Ajans ile işbirliği açısından olumlu bir dönem olacağına inandığını ifade ederek, İran ile nükleer görüşmelerde 'sonuç' elde edilmesinin, Gazze'de ve Lübnan'da yeni bir çatışmanın önlenmesi açısından hayati önem taşıdığını söyledi.Ayrıca Grossi, İran ve Ajans arasında geçekleşecek işbirliğinin, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik şüpheleri de ortadan kaldıracağına işaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/iran-atom-enerjisi-kurumu-baskani-eslami-nukleer-programimiza-yonelik-her-turlu-karara-derhal-1090402348.html
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iran, iran nükleer görüşmeleri, iran nükleer anlaşması, mesud pezeşkiyan
Pezeşkiyan: İran, Hamaney'in fetvasına dayanarak hiçbir şekilde nükleer silah yapma çabasında olmamıştır
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile görüşmesinde İran'ın Hamaney'in fetvası doğrultusunda nükleer silah yapma çabasında olmadığını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Pezeşkiyan, İran hükümetinin atom programıyla ilgili şüpheleri gidermeye hazır olduğunu söyledi.
Görüşmede Pezeşkiyan, "Birçok kez vurguladığımız gibi İran, Rehber'in (Hamaney) açık fetvasına dayanarak hiçbir şekilde nükleer silah yapma çabasında olmamıştır ve olmayacaktır. Kimsenin de onun bu politikasından sapmasına izin verilmeyecektir" dedi.
Grossi ise, Pezeşkiyan'ın görevi döneminde Ajans ile işbirliği açısından olumlu bir dönem olacağına inandığını ifade ederek, İran ile nükleer görüşmelerde 'sonuç' elde edilmesinin, Gazze'de ve Lübnan'da yeni bir çatışmanın önlenmesi açısından hayati önem taşıdığını söyledi.
Ayrıca Grossi, İran ve Ajans arasında geçekleşecek işbirliğinin, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik şüpheleri de ortadan kaldıracağına işaret etti.