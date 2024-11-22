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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/mahkeme-tarafindan-savas-suclusu-ilan-edilmisti-bati-ulkelerinden-netanyahuya-tutuklariz-aciklamasi-1090687034.html
Mahkeme tarafından savaş suçlusu ilan edilmişti: Batı ülkelerinden Netanyahu'ya 'tutuklarız' açıklaması
Mahkeme tarafından savaş suçlusu ilan edilmişti: Batı ülkelerinden Netanyahu'ya 'tutuklarız' açıklaması
Sputnik Türkiye
Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları iddiaları nedeniyle tutuklama kararı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T09:41+0300
2024-11-22T09:51+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
mahkeme
soykırım
gazze
gazze şeridi
filistin
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları iddialarıyla ilgili tutuklama kararı çıkardı. Kararın ardından İtalya, Kanada, Birleşik Krallık ve Hollanda’dan dikkat çekici açıklamalar geldi.İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Netanyahu ve Gallant’ın İtalya’ya gelmesi durumunda UCM kararına uymak zorunda olduklarını belirtti. Ancak Crosetto, kararı yanlış bulduğunu ifade ederek, Netanyahu ve Gallant’ın 7 Ekim 2023’teki 'utanç verici saldırının' sorumlularıyla aynı seviyeye konulmasını eleştirdi.Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise ülkesinin UCM’nin tutuklama kararını uygulayacağını açıkladı. Trudeau, Kanada’nın Roma Statüsü’ne bağlılığını vurguladı.Birleşik Krallık’ta The Times gazetesi, Başbakan Keir Starmer’ın ofisinden bir sözcünün, UCM kararının Birleşik Krallık mahkemesi tarafından onaylanması durumunda Netanyahu ve Gallant’ın tutuklanacağını bildirdiğini aktardı. Sözcü, kararın kesinleşmesi halinde hukukun üstünlüğüne uygun davranılacağını belirtti.Hollanda Dışişleri Bakanı da İsrail'e ziyaretini iptal etti Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi planlanan İsrail ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. Veldkamp, İsrail tarafıyla yapılan istişareler sonucu ziyareti 'mevcut koşullar' nedeniyle iptal etme kararı aldıklarını açıkladı. Ancak bu koşullar hakkında detay vermedi.Veldkamp ayrıca, Netanyahu’nun Hollanda’ya gelmesi durumunda UCM tutuklama kararını yerine getireceklerini belirtti. Hollanda’nın Roma Statüsü’ne yüzde 100 bağlı olduğunu vurgulayan bakan, kararın arkasında olduklarını ifade etti.Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, UCM’nin aldığı karar “İsrail’i izole etmek ve İsrail’e karşı terörü desteklemekle” suçlandı.ABD'den karara tepki geldi: SaçmalıkABD Başkanı Joe Biden ise, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrinin 'rezalet' olduğunu savundu.İsrail ile Hamas'ın 'eş değer' olmadığını belirten Biden, İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı her zaman Tel Aviv'in yanında yer alacaklarını yineledi.Hangi ülkeler UCM kararlarını tanıyor? UCM, 2002 yılında Roma Statüsü’nün yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur. Statüye taraf olan 123 ülke, UCM’yi tanımakta ve mahkemenin yargı yetkisini kabul etmektedir. Netanyahu'nun tutuklanma emri, statüye taraf olan ülkeler tarafından uygulanması beklenmektedir. UCM kararlarını tanıyan bazı ülkeler ise şunlar: Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Brezilya, Güney Afrika.Tanımayan ülkeler ise: Çin, Hindistan, İsrail, ABD, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya, Mısır, Vietnam, Kuzey Kore, İran, Malezya, Myanmar, Küba, Katar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/ucm-israil-basbakani-netanyahu-ve-eski-savunma-bakani-gallant-hakkinda-savas-suclari-nedeniyle-1090658365.html
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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), mahkeme, soykırım, gazze, gazze şeridi, filistin, ingiltere, italya, hollanda
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), mahkeme, soykırım, gazze, gazze şeridi, filistin, ingiltere, italya, hollanda

Mahkeme tarafından savaş suçlusu ilan edilmişti: Batı ülkelerinden Netanyahu'ya 'tutuklarız' açıklaması

09:41 22.11.2024 (güncellendi: 09:51 22.11.2024)
© AFP 2023 / DREW ANGERERİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Kongresi'nde konuştu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AFP 2023 / DREW ANGERER
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları iddiaları nedeniyle tutuklama kararı çıkardı. İtalya, Kanada, Birleşik Krallık ve Hollanda gibi birçok devlet, ülkeye gelmesi durumunda Netanyahu'yu tutuklayacaklarını açıkladı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları iddialarıyla ilgili tutuklama kararı çıkardı. Kararın ardından İtalya, Kanada, Birleşik Krallık ve Hollanda’dan dikkat çekici açıklamalar geldi.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Netanyahu ve Gallant’ın İtalya’ya gelmesi durumunda UCM kararına uymak zorunda olduklarını belirtti. Ancak Crosetto, kararı yanlış bulduğunu ifade ederek, Netanyahu ve Gallant’ın 7 Ekim 2023’teki 'utanç verici saldırının' sorumlularıyla aynı seviyeye konulmasını eleştirdi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise ülkesinin UCM’nin tutuklama kararını uygulayacağını açıkladı. Trudeau, Kanada’nın Roma Statüsü’ne bağlılığını vurguladı.
Birleşik Krallık’ta The Times gazetesi, Başbakan Keir Starmer’ın ofisinden bir sözcünün, UCM kararının Birleşik Krallık mahkemesi tarafından onaylanması durumunda Netanyahu ve Gallant’ın tutuklanacağını bildirdiğini aktardı. Sözcü, kararın kesinleşmesi halinde hukukun üstünlüğüne uygun davranılacağını belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı da İsrail'e ziyaretini iptal etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi planlanan İsrail ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. Veldkamp, İsrail tarafıyla yapılan istişareler sonucu ziyareti 'mevcut koşullar' nedeniyle iptal etme kararı aldıklarını açıkladı. Ancak bu koşullar hakkında detay vermedi.
Veldkamp ayrıca, Netanyahu’nun Hollanda’ya gelmesi durumunda UCM tutuklama kararını yerine getireceklerini belirtti. Hollanda’nın Roma Statüsü’ne yüzde 100 bağlı olduğunu vurgulayan bakan, kararın arkasında olduklarını ifade etti.
Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, UCM’nin aldığı karar “İsrail’i izole etmek ve İsrail’e karşı terörü desteklemekle” suçlandı.

ABD'den karara tepki geldi: Saçmalık

ABD Başkanı Joe Biden ise, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrinin 'rezalet' olduğunu savundu.
İsrail ile Hamas'ın 'eş değer' olmadığını belirten Biden, İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı her zaman Tel Aviv'in yanında yer alacaklarını yineledi.

Hangi ülkeler UCM kararlarını tanıyor?

UCM, 2002 yılında Roma Statüsü’nün yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur. Statüye taraf olan 123 ülke, UCM’yi tanımakta ve mahkemenin yargı yetkisini kabul etmektedir. Netanyahu'nun tutuklanma emri, statüye taraf olan ülkeler tarafından uygulanması beklenmektedir.

UCM kararlarını tanıyan bazı ülkeler ise şunlar:

Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Brezilya, Güney Afrika.

Tanımayan ülkeler ise:

Çin, Hindistan, İsrail, ABD, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya, Mısır, Vietnam, Kuzey Kore, İran, Malezya, Myanmar, Küba, Katar.
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
DÜNYA
UCM, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı
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