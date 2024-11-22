https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/mahkeme-tarafindan-savas-suclusu-ilan-edilmisti-bati-ulkelerinden-netanyahuya-tutuklariz-aciklamasi-1090687034.html

Mahkeme tarafından savaş suçlusu ilan edilmişti: Batı ülkelerinden Netanyahu'ya 'tutuklarız' açıklaması

Mahkeme tarafından savaş suçlusu ilan edilmişti: Batı ülkelerinden Netanyahu'ya 'tutuklarız' açıklaması

Sputnik Türkiye

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları iddiaları nedeniyle tutuklama kararı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T09:41+0300

2024-11-22T09:41+0300

2024-11-22T09:51+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

ucm

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları iddialarıyla ilgili tutuklama kararı çıkardı. Kararın ardından İtalya, Kanada, Birleşik Krallık ve Hollanda’dan dikkat çekici açıklamalar geldi.İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Netanyahu ve Gallant’ın İtalya’ya gelmesi durumunda UCM kararına uymak zorunda olduklarını belirtti. Ancak Crosetto, kararı yanlış bulduğunu ifade ederek, Netanyahu ve Gallant’ın 7 Ekim 2023’teki 'utanç verici saldırının' sorumlularıyla aynı seviyeye konulmasını eleştirdi.Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise ülkesinin UCM’nin tutuklama kararını uygulayacağını açıkladı. Trudeau, Kanada’nın Roma Statüsü’ne bağlılığını vurguladı.Birleşik Krallık’ta The Times gazetesi, Başbakan Keir Starmer’ın ofisinden bir sözcünün, UCM kararının Birleşik Krallık mahkemesi tarafından onaylanması durumunda Netanyahu ve Gallant’ın tutuklanacağını bildirdiğini aktardı. Sözcü, kararın kesinleşmesi halinde hukukun üstünlüğüne uygun davranılacağını belirtti.Hollanda Dışişleri Bakanı da İsrail'e ziyaretini iptal etti Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi planlanan İsrail ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. Veldkamp, İsrail tarafıyla yapılan istişareler sonucu ziyareti 'mevcut koşullar' nedeniyle iptal etme kararı aldıklarını açıkladı. Ancak bu koşullar hakkında detay vermedi.Veldkamp ayrıca, Netanyahu’nun Hollanda’ya gelmesi durumunda UCM tutuklama kararını yerine getireceklerini belirtti. Hollanda’nın Roma Statüsü’ne yüzde 100 bağlı olduğunu vurgulayan bakan, kararın arkasında olduklarını ifade etti.Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, UCM’nin aldığı karar “İsrail’i izole etmek ve İsrail’e karşı terörü desteklemekle” suçlandı.ABD'den karara tepki geldi: SaçmalıkABD Başkanı Joe Biden ise, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrinin 'rezalet' olduğunu savundu.İsrail ile Hamas'ın 'eş değer' olmadığını belirten Biden, İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı her zaman Tel Aviv'in yanında yer alacaklarını yineledi.Hangi ülkeler UCM kararlarını tanıyor? UCM, 2002 yılında Roma Statüsü’nün yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur. Statüye taraf olan 123 ülke, UCM’yi tanımakta ve mahkemenin yargı yetkisini kabul etmektedir. Netanyahu'nun tutuklanma emri, statüye taraf olan ülkeler tarafından uygulanması beklenmektedir. UCM kararlarını tanıyan bazı ülkeler ise şunlar: Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Brezilya, Güney Afrika.Tanımayan ülkeler ise: Çin, Hindistan, İsrail, ABD, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya, Mısır, Vietnam, Kuzey Kore, İran, Malezya, Myanmar, Küba, Katar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/ucm-israil-basbakani-netanyahu-ve-eski-savunma-bakani-gallant-hakkinda-savas-suclari-nedeniyle-1090658365.html

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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), mahkeme, soykırım, gazze, gazze şeridi, filistin, ingiltere, italya, hollanda