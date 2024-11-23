https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/76-yasindaki-sahis-kopege-cinsel-saldiridan-tutuklandi-1090729928.html

76 yaşındaki şahıs köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı

76 yaşındaki şahıs köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı

Sputnik Türkiye

Samsun’un Bafra ilçesinde hayvanlara yönelik istismar ve eziyet iddiaları infial yarattı. Köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen 76 yaşındaki M.A... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-23T11:27+0300

köpek

türkiye

istismar

cinsel istismar

hayvan

hayvan hakları

hayvan yasası

hayvan cinayeti

polis

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Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen ve büyük tepki toplayan olayda, 76 yaşındaki M.A., köpeğe yönelik cinsel saldırı ve eziyet suçlamasıyla tutuklandı. Olay, ilçe genelinde infial yaratırken hayvanseverler ve vatandaşlar olaya sert tepki gösterdi.Jandarma harekete geçtiBafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvana yönelik istismar ve eziyet iddialarını araştırmak için çalışmalara başladı. Ekipler, detaylı bir inceleme sonrası M.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.Adliyeye sevk edildiJandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, köpeğe yönelik cinsel saldırı ve eziyet suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. M.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada büyük bir tepki dalgası oluştu. Hayvanseverler, hayvan haklarının daha sıkı korunması ve bu tür vakaların caydırıcı cezalarla engellenmesi gerektiğini vurguladı.Türkiye’de hayvan hakları gündemdeHayvanlara yönelik istismar ve şiddet olayları, hayvan hakları yasasının uygulanabilirliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, hayvanlara zarar veren kişilere yönelik yaptırımların artırılmasının bu tür vakaların önüne geçilmesi için elzem olduğunu belirtiyor.

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köpek, istismar, cinsel istismar, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, hayvan cinayeti, polis