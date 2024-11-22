https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/zelenskiy-batili-ortaklarin-rus-ordusunun-oresnik-saldirisina-tepki-gostermemesinden-yakindi-1090680171.html
Zelenskiy, Batılı ortakların Rus ordusunun ‘Oreşnik’ saldırısına tepki göstermemesinden yakındı
Zelenskiy, Batılı ortakların Rus ordusunun ‘Oreşnik’ saldırısına tepki göstermemesinden yakındı
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Batılı ortaklarının Rus ordusunun ‘Oreşnik’ saldırısına tepki göstermemesinden şikayet etti. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T01:23+0300
2024-11-22T01:23+0300
2024-11-22T01:22+0300
dünya
vladimir zelenskiy
ukrayna
kiev
batı
rus ordusu
saldırı
oreşnik
orta menzilli füze
dnepropetrovsk
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Batılı ülkeler tarafından Kiev’e sağlanan silahlarla Rusya'nın derinliklerine saldırı izni verilen Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından Ukrayna'nın ‘saygıdeğer ortaklarının’ Rusya'nın ‘Oreşnik’ füzesiyle gerçekleştirdiği saldırıya tepki göstermemelerinden yakındı.Zelenskiy, “Dünyanın buna tepki vermesi gerekiyor. Şu anda dünyadan gelen güçlü bir tepki yok... O (Putin) sizi test ediyor, saygıdeğer ortaklar… Rusya'nın eylemlerine karşı güçlü bir tepki yoksa, bunun böyle olması gerektiğini kabul ediyorlar demektir” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli silahlarının kullanımına yanıt olarak 21 Kasım’da Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentinde yer alan füze teknolojisi ve diğer silahları üreten en büyük sanayi tesislerinden birini, yeni orta menzilli hipersonik ‘Oreşnik’ füzesiyle başarılı bir şekilde vurduğunu belirtmişti.Rus lider ayrıca 19 Kasım'da 6 ATACMS füzesinin ve 21 Kasım'da Storm Shadow sistemlerinin Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri vurduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/eski-cia-analisti-johnson-rusyanin-son-fuze-saldirisi-abd-ve-batiya-uyariydi-1090677500.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, batı, rus ordusu, saldırı, oreşnik , orta menzilli füze, dnepropetrovsk, atacms, storm shadow, vladimir putin
vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, batı, rus ordusu, saldırı, oreşnik , orta menzilli füze, dnepropetrovsk, atacms, storm shadow, vladimir putin
Zelenskiy, Batılı ortakların Rus ordusunun ‘Oreşnik’ saldırısına tepki göstermemesinden yakındı
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Batılı ortaklarının Rus ordusunun ‘Oreşnik’ saldırısına tepki göstermemesinden şikayet etti.
Batılı ülkeler tarafından Kiev’e sağlanan silahlarla Rusya'nın derinliklerine saldırı izni verilen Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından Ukrayna'nın ‘saygıdeğer ortaklarının’ Rusya'nın ‘Oreşnik’ füzesiyle gerçekleştirdiği saldırıya tepki göstermemelerinden yakındı.
Zelenskiy, “Dünyanın buna tepki vermesi gerekiyor. Şu anda dünyadan gelen güçlü bir tepki yok... O (Putin) sizi test ediyor, saygıdeğer ortaklar… Rusya'nın eylemlerine karşı güçlü bir tepki yoksa, bunun böyle olması gerektiğini kabul ediyorlar demektir” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli silahlarının kullanımına yanıt olarak 21 Kasım’da Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentinde yer alan füze teknolojisi ve diğer silahları üreten en büyük sanayi tesislerinden birini, yeni orta menzilli hipersonik ‘Oreşnik’ füzesiyle başarılı bir şekilde vurduğunu belirtmişti.
Rus lider ayrıca 19 Kasım'da 6 ATACMS füzesinin ve 21 Kasım'da Storm Shadow sistemlerinin Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri vurduğunu ifade etmişti.