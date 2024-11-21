https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/eski-cia-analisti-johnson-rusyanin-son-fuze-saldirisi-abd-ve-batiya-uyariydi-1090677500.html
Eski CIA analisti Johnson: Rusya'nın son füze saldırısı, ABD ve Batı'ya uyarıydı
Eski CIA analisti Johnson: Rusya'nın son füze saldırısı, ABD ve Batı'ya uyarıydı
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Eski CIA analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Johnson Batı'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler kullanmasını değerlendirdiği açıklamasında, bu... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T23:21+0300
2024-11-21T23:21+0300
2024-11-21T23:21+0300
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Eski CIA analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Larry Johnson, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk şehrine yönelik Rusya'nın son füze saldırısının, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya ve daha önce Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı 'tek taraflı olarak fesheden' ABD'ye bir mesaj gönderme yolu olduğunu vurguladı.Johnson açıklamasında söz konusu saldırının, "Vladimir Putin'in ABD ve Batı'ya 'tamam, bu anlaşmayı feshettiniz. Şimdi size neye sahip olduğumuzu gösterelim'" anlamına geldiğini dile getirdi.Johnson saldırya ilişkin açıklamasında, Dnepropetrovsk'a yapılan söz konusu saldırının Rusya'nın hem kısa-orta menzilli hem de MIRV kabiliyetine sahip orta menzilli balistik füze geliştirdiğini gösterdiğini, bunun da bir füzenin dağılabilen birden fazla savaş başlığına sahip bir başlık taşıyabilmesi için birden fazla bağımsız yeniden giriş aracı anlamına geldiğini söyledi.Johnson açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/putin-saldirilarda-kullanilan-uzun-menzilli-silahlarin-uretildikleri-ulkelerin-uzmanlari-olmadan-1090668909.html
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larry johnson, cia, rusya, vladimir putin, orta menzilli balistik füze, oreşnik , batı, abd, uyarı
larry johnson, cia, rusya, vladimir putin, orta menzilli balistik füze, oreşnik , batı, abd, uyarı
Eski CIA analisti Johnson: Rusya'nın son füze saldırısı, ABD ve Batı'ya uyarıydı
Eski CIA analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Johnson Batı'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler kullanmasını değerlendirdiği açıklamasında, bu füzelerin artık feshedilmiş olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın kapsamına girdiğini vurguladı.
Eski CIA analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Larry Johnson, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk şehrine yönelik Rusya'nın son füze saldırısının, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya ve daha önce Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı 'tek taraflı olarak fesheden' ABD'ye bir mesaj gönderme yolu olduğunu vurguladı.
Johnson açıklamasında söz konusu saldırının, "Vladimir Putin'in ABD ve Batı'ya 'tamam, bu anlaşmayı feshettiniz. Şimdi size neye sahip olduğumuzu gösterelim'" anlamına geldiğini dile getirdi.
Johnson saldırya ilişkin açıklamasında, Dnepropetrovsk'a yapılan söz konusu saldırının Rusya'nın hem kısa-orta menzilli hem de MIRV kabiliyetine sahip orta menzilli balistik füze geliştirdiğini gösterdiğini, bunun da bir füzenin dağılabilen birden fazla savaş başlığına sahip bir başlık taşıyabilmesi için birden fazla bağımsız yeniden giriş aracı anlamına geldiğini söyledi.
Johnson açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
Saldırıyı özellikle ilginç kılan husus, bunun hipersonik olması. Yani hiçbir Batı hava savunma sisteminin durduramayacağı bir hızda hareket etmesi. Dolayısıyla Vladimir Putin Dnepropetrovsk'taki bu savunma tesisini imha ederek Batı'ya çok açık bir mesaj gönderdi ve bunu daha fazlasının izleyeceğini söyledi. Batı'nın şimdi geri adım atıp atmayacağını göreceğiz.