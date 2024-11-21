https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/eski-cia-analisti-johnson-rusyanin-son-fuze-saldirisi-abd-ve-batiya-uyariydi-1090677500.html

Eski CIA analisti Johnson: Rusya'nın son füze saldırısı, ABD ve Batı'ya uyarıydı

Eski CIA analisti Johnson: Rusya'nın son füze saldırısı, ABD ve Batı'ya uyarıydı

Sputnik Türkiye

Eski CIA analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Johnson Batı'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler kullanmasını değerlendirdiği açıklamasında, bu... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T23:21+0300

2024-11-21T23:21+0300

2024-11-21T23:21+0300

dünya

larry johnson

cia

rusya

vladimir putin

orta menzilli balistik füze

oreşnik

batı

abd

uyarı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/08/1077176770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77fb4dcb1ecc55795a299635b023dbf3.jpg

Eski CIA analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Larry Johnson, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk şehrine yönelik Rusya'nın son füze saldırısının, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya ve daha önce Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı 'tek taraflı olarak fesheden' ABD'ye bir mesaj gönderme yolu olduğunu vurguladı.Johnson açıklamasında söz konusu saldırının, "Vladimir Putin'in ABD ve Batı'ya 'tamam, bu anlaşmayı feshettiniz. Şimdi size neye sahip olduğumuzu gösterelim'" anlamına geldiğini dile getirdi.Johnson saldırya ilişkin açıklamasında, Dnepropetrovsk'a yapılan söz konusu saldırının Rusya'nın hem kısa-orta menzilli hem de MIRV kabiliyetine sahip orta menzilli balistik füze geliştirdiğini gösterdiğini, bunun da bir füzenin dağılabilen birden fazla savaş başlığına sahip bir başlık taşıyabilmesi için birden fazla bağımsız yeniden giriş aracı anlamına geldiğini söyledi.Johnson açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/putin-saldirilarda-kullanilan-uzun-menzilli-silahlarin-uretildikleri-ulkelerin-uzmanlari-olmadan-1090668909.html

rusya

batı

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

larry johnson, cia, rusya, vladimir putin, orta menzilli balistik füze, oreşnik , batı, abd, uyarı