https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/uzerinde-70-kilo-altinla-yakalandi-kendini-diplomatim-diye-tanitti-1090715198.html

Üzerinde 70 kilo altınla yakalandı: Kendini 'diplomatım' diye tanıttı

Üzerinde 70 kilo altınla yakalandı: Kendini 'diplomatım' diye tanıttı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde 70 kilo altın ele geçirildi. Şüphelinin kendisini diplomat olarak tanıttığı ortaya çıkarken... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T17:49+0300

2024-11-22T17:49+0300

2024-11-22T17:49+0300

türkiye

istanbul

altın

külçe altın

azeri

polis

polis müdahalesi

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul'da bir AVM önünde şüphe üzerine polisin durdurduğu bir kişinin üzerinde 70 kilo altın yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı. Azerbaycan uyruklu kişinin kendisini durduran polislere 'diplomat' olduğunu söylediği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimatlar çerçevesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde Azerbaycan uyruklu M.G.Ş. isimli şüpheli taksiyle seyir halindeyken durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan arama sonucu 70 kilo altın bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin M.G.Ş.'nin söz konusu ürünlerin kendisine ait olduğunu, ayrıca ekiplere diplomat olduğunu söylediği öğrenildi. Konuya ilişkin yasal işlemlerin de sürdüğü öğrenildi.Başsavcılık açıklama yaptıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olayla ilgili şu açıklama yapıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/hakim-karsisina-cikan-kilicdaroglu-milliyetci-ve-vatansever-diye-bildiklerimiz-isbirlikci-cikti-1090711808.html

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istanbul, altın, külçe altın, azeri, polis, polis müdahalesi, istanbul cumhuriyet başsavcılığı