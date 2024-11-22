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Üzerinde 70 kilo altınla yakalandı: Kendini 'diplomatım' diye tanıttı
Üzerinde 70 kilo altınla yakalandı: Kendini 'diplomatım' diye tanıttı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde 70 kilo altın ele geçirildi. Şüphelinin kendisini diplomat olarak tanıttığı ortaya çıkarken... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T17:49+0300
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İstanbul'da bir AVM önünde şüphe üzerine polisin durdurduğu bir kişinin üzerinde 70 kilo altın yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı. Azerbaycan uyruklu kişinin kendisini durduran polislere 'diplomat' olduğunu söylediği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimatlar çerçevesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde Azerbaycan uyruklu M.G.Ş. isimli şüpheli taksiyle seyir halindeyken durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan arama sonucu 70 kilo altın bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin M.G.Ş.'nin söz konusu ürünlerin kendisine ait olduğunu, ayrıca ekiplere diplomat olduğunu söylediği öğrenildi. Konuya ilişkin yasal işlemlerin de sürdüğü öğrenildi.Başsavcılık açıklama yaptıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olayla ilgili şu açıklama yapıldı:
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istanbul, altın, külçe altın, azeri, polis, polis müdahalesi, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
istanbul, altın, külçe altın, azeri, polis, polis müdahalesi, istanbul cumhuriyet başsavcılığı

Üzerinde 70 kilo altınla yakalandı: Kendini 'diplomatım' diye tanıttı

17:49 22.11.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA
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İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde 70 kilo altın ele geçirildi. Şüphelinin kendisini diplomat olarak tanıttığı ortaya çıkarken Azerbaycan uyruklu şüpheli hakkında yasal işlemler sürüyor.
İstanbul'da bir AVM önünde şüphe üzerine polisin durdurduğu bir kişinin üzerinde 70 kilo altın yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı. Azerbaycan uyruklu kişinin kendisini durduran polislere 'diplomat' olduğunu söylediği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimatlar çerçevesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde Azerbaycan uyruklu M.G.Ş. isimli şüpheli taksiyle seyir halindeyken durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan arama sonucu 70 kilo altın bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin M.G.Ş.'nin söz konusu ürünlerin kendisine ait olduğunu, ayrıca ekiplere diplomat olduğunu söylediği öğrenildi. Konuya ilişkin yasal işlemlerin de sürdüğü öğrenildi.

Başsavcılık açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olayla ilgili şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Sarıyer ilçesi Vadi İstanbul önünde durdurulan bir şahıstan yapılan önleme arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde 70 kilo altın bulunduğu tespit edilmiş, ürünlerin kendisine ait olduğunu beyan eden şahsın Azerbaycan ülkesi vatandaşı M.G. Ş. olduğu anlaşılmış ayrıca şahsın görevlilerimize diplomat olduğunu beyan etmiştir. Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerekli yasal işlemler devam etmektedir."

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