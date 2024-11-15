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Futbolcu Icardi'den Wanda Nara'ya 'psikolojik şiddet' suçlaması: Beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti
Futbolcu Icardi'den Wanda Nara'ya 'psikolojik şiddet' suçlaması: Beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti
Sputnik Türkiye
Galatasaraylı Icardi ve olaylı boşanma süreçleri devam eden eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Icardi ilk kez eşi hakkında konuşurken 'psikolojik... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T14:23+0300
2024-11-15T14:23+0300
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Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasındaki olaylar bir türlü bitmiyor. Son olarak kendisini polise şikayet eden Wanda Nara'yla ilgili ilk kez konuşan ünlü futbolcu Icardi, "Hepsi bir Wanda operasyonu. Ben kesinlikle hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Wanda, ona yazdığım mesajı sosyal medya hesabından paylaştığında beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti ve bu da psikolojik bir şiddettir" ifadelerini kullandı.Paylaşımları kızdırmıştıWanda Nara ve Arjantinli futbolcu Icardi arasındaki boşanma süreci Türkiye'de de yakından takip ediliyor. Henüz resmi olarak boşanma gerçekleşmese de Wanda Nara'nın rapçi L - Gante ile birlikte olduğunu duyurması ve sosyal medyadan fotoğraf paylaşması, Türkiye'deki Icardi hayranlarını kızdırmıştı. Icardi'nin mesajını ifşa edince tepki çektiGalatasaray Tottenham maçında sakatlanarak sezonu erken kapatan Mauro Icardi ise Arjantin'e döndü ve tedavi sürecini burada sürdürmeye başladı. Icardi'ye "Yaşadıkların için üzgünüm gerçekten üzgünüm. Dizindeki sorun uzun zamandır vardı. Şimdi iyileşme zamanı. Neye ihtiyacın olursa bana güvenebilirsin. Sağlığın her şeyden önemli. Emin ol her şey yoluna girecek" diye mesaj gönderen Nara bu mesajı da sosyal medyasından paylaştı. Ama o görüntülerde Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'ya attığı son mesaj da görüldü. Sen benim zayıflığımsınIcardi, Wanda Nara'ya yolladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:Wanda Nara'nın Icardi'nin mesajını ifşa etmesi tepki çekti.Polise şikayet etti iddiası ortalığı karıştırdıBu gerginlikler yaşanırken Arjantin basını Icardi'nin, Wanda Nara'nın evine gitti fakat eşinin kendisini almaması üzerine tartışma çıktığını, bu tartışmanın ardından ise Wanda Nara'nın Icardi'yi polise şikâyet ettiğini yazdı. Bu iddia Galatasaray tarafından yalanladı. Icardi sessizliğini bozdu, Wanda Nara'yı suçladıSuskunluğunu koruyan Mauro Icardı daha fazla dayanamayarak ilk kez konuştu. Arjantin'de yayınlanan Socios programına yaptığı açıklamalarda; Türkiye'de ve dünya basınında yer alan şiddet iddialarını kesin bir dille yalanlayan Mauro Icardi şunları söyledi:
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Futbolcu Icardi'den Wanda Nara'ya 'psikolojik şiddet' suçlaması: Beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti

14:23 15.11.2024
© Instagram/wanda_naraWanda Nara, Icardi
Wanda Nara, Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Instagram/wanda_nara
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Galatasaraylı Icardi ve olaylı boşanma süreçleri devam eden eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Icardi ilk kez eşi hakkında konuşurken 'psikolojik şiddet' gördüğünü söyledi ve 'Wanda Operasyonu'nu ifadesini kullandı.
Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasındaki olaylar bir türlü bitmiyor. Son olarak kendisini polise şikayet eden Wanda Nara'yla ilgili ilk kez konuşan ünlü futbolcu Icardi, "Hepsi bir Wanda operasyonu. Ben kesinlikle hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Wanda, ona yazdığım mesajı sosyal medya hesabından paylaştığında beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti ve bu da psikolojik bir şiddettir" ifadelerini kullandı.

Paylaşımları kızdırmıştı

Wanda Nara ve Arjantinli futbolcu Icardi arasındaki boşanma süreci Türkiye'de de yakından takip ediliyor. Henüz resmi olarak boşanma gerçekleşmese de Wanda Nara'nın rapçi L - Gante ile birlikte olduğunu duyurması ve sosyal medyadan fotoğraf paylaşması, Türkiye'deki Icardi hayranlarını kızdırmıştı.

Icardi'nin mesajını ifşa edince tepki çekti

Galatasaray Tottenham maçında sakatlanarak sezonu erken kapatan Mauro Icardi ise Arjantin'e döndü ve tedavi sürecini burada sürdürmeye başladı. Icardi'ye "Yaşadıkların için üzgünüm gerçekten üzgünüm. Dizindeki sorun uzun zamandır vardı. Şimdi iyileşme zamanı. Neye ihtiyacın olursa bana güvenebilirsin. Sağlığın her şeyden önemli. Emin ol her şey yoluna girecek" diye mesaj gönderen Nara bu mesajı da sosyal medyasından paylaştı. Ama o görüntülerde Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'ya attığı son mesaj da görüldü.

Sen benim zayıflığımsın

Icardi, Wanda Nara'ya yolladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bu hiçbir şeye benzemeyecek. Yapabilirdim, aynı durumda olabilirdim ama neden yapayım? Bunu istemiyorum. Tek isteğim hayatımı huzur içinde yaşamak, hayattan tat almak. Ailemle ve çocuklarımla hayatı yaşamak. Bize kimse bir şey vermedi, her şeyi biz elde ettik. Kendine değer ver ve diğerlerini değil, kendini mutlu et. Bunları sana tekrarlayacağım. Seni seviyorum, sen bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınsın. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, güzel prenses. Kendine dikkat et. Sana sonsuza kadar göz kulak olacağım."
Wanda Nara'nın Icardi'nin mesajını ifşa etmesi tepki çekti.

Polise şikayet etti iddiası ortalığı karıştırdı

Bu gerginlikler yaşanırken Arjantin basını Icardi'nin, Wanda Nara'nın evine gitti fakat eşinin kendisini almaması üzerine tartışma çıktığını, bu tartışmanın ardından ise Wanda Nara'nın Icardi'yi polise şikâyet ettiğini yazdı. Bu iddia Galatasaray tarafından yalanladı.

Icardi sessizliğini bozdu, Wanda Nara'yı suçladı

Suskunluğunu koruyan Mauro Icardı daha fazla dayanamayarak ilk kez konuştu. Arjantin'de yayınlanan Socios programına yaptığı açıklamalarda; Türkiye'de ve dünya basınında yer alan şiddet iddialarını kesin bir dille yalanlayan Mauro Icardi şunları söyledi:
"Hepsi bir Wanda operasyonu. Ben kesinlikle hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve elbette haklarım var. Wanda, ona yazdığım mesajı sosyal medya hesabından paylaştığında beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti ve bu da psikolojik bir şiddettir"
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