https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/futbolcu-icardiden-wanda-naraya-psikolojik-siddet-suclamasi-beni-tum-dunyanin-onunde-bir-aptal-1090437752.html

Futbolcu Icardi'den Wanda Nara'ya 'psikolojik şiddet' suçlaması: Beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti

Futbolcu Icardi'den Wanda Nara'ya 'psikolojik şiddet' suçlaması: Beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti

Sputnik Türkiye

Galatasaraylı Icardi ve olaylı boşanma süreçleri devam eden eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Icardi ilk kez eşi hakkında konuşurken 'psikolojik... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T14:23+0300

2024-11-15T14:23+0300

2024-11-15T14:23+0300

yaşam

mauro icardi

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şiddet

boşanma

boşanma davası

iddia

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Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasındaki olaylar bir türlü bitmiyor. Son olarak kendisini polise şikayet eden Wanda Nara'yla ilgili ilk kez konuşan ünlü futbolcu Icardi, "Hepsi bir Wanda operasyonu. Ben kesinlikle hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Wanda, ona yazdığım mesajı sosyal medya hesabından paylaştığında beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti ve bu da psikolojik bir şiddettir" ifadelerini kullandı.Paylaşımları kızdırmıştıWanda Nara ve Arjantinli futbolcu Icardi arasındaki boşanma süreci Türkiye'de de yakından takip ediliyor. Henüz resmi olarak boşanma gerçekleşmese de Wanda Nara'nın rapçi L - Gante ile birlikte olduğunu duyurması ve sosyal medyadan fotoğraf paylaşması, Türkiye'deki Icardi hayranlarını kızdırmıştı. Icardi'nin mesajını ifşa edince tepki çektiGalatasaray Tottenham maçında sakatlanarak sezonu erken kapatan Mauro Icardi ise Arjantin'e döndü ve tedavi sürecini burada sürdürmeye başladı. Icardi'ye "Yaşadıkların için üzgünüm gerçekten üzgünüm. Dizindeki sorun uzun zamandır vardı. Şimdi iyileşme zamanı. Neye ihtiyacın olursa bana güvenebilirsin. Sağlığın her şeyden önemli. Emin ol her şey yoluna girecek" diye mesaj gönderen Nara bu mesajı da sosyal medyasından paylaştı. Ama o görüntülerde Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'ya attığı son mesaj da görüldü. Sen benim zayıflığımsınIcardi, Wanda Nara'ya yolladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:Wanda Nara'nın Icardi'nin mesajını ifşa etmesi tepki çekti.Polise şikayet etti iddiası ortalığı karıştırdıBu gerginlikler yaşanırken Arjantin basını Icardi'nin, Wanda Nara'nın evine gitti fakat eşinin kendisini almaması üzerine tartışma çıktığını, bu tartışmanın ardından ise Wanda Nara'nın Icardi'yi polise şikâyet ettiğini yazdı. Bu iddia Galatasaray tarafından yalanladı. Icardi sessizliğini bozdu, Wanda Nara'yı suçladıSuskunluğunu koruyan Mauro Icardı daha fazla dayanamayarak ilk kez konuştu. Arjantin'de yayınlanan Socios programına yaptığı açıklamalarda; Türkiye'de ve dünya basınında yer alan şiddet iddialarını kesin bir dille yalanlayan Mauro Icardi şunları söyledi:

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