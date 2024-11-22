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Uçak seferlerine fırtına engeli: THY İstanbul'da 38 uçuşu erteledi
Uçak seferlerine fırtına engeli: THY İstanbul'da 38 uçuşu erteledi
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İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları 23 Kasım Cumartesi tarihli 10 iç hat ve 28 dış hat seferini iptal etti. Türk Hava... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da yapılan fırtına uyarısı nedeniyle Türk Hava Yolları 10 iç hat ve 28 dış hat seferini iptal etti.Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından alınan yüzde 10 kapasite kararı nedeniyle Türk Hava Yolları 38 uçak seferini iptal ettiğini açıkladı. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 23 Kasım Cumartesi tarihli 10 iç hat ve 28 dış hat seferinin ertelendiği duyuruldu.AJET firmasından açıklamaİstanbul'da yapılan fırtına uyarısı nedeniyle AJET firması da müşterilerine iptal edilen uçuşlar konusunda SMS ile bilgilendirmede bulundu. MADKOM tarafından 23 Kasım saat 15.00'a kadar uçuşlarda yüzde 10 kısıtlama yapıldığı duyuruldu.
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Uçak seferlerine fırtına engeli: THY İstanbul'da 38 uçuşu erteledi

22:11 22.11.2024 (güncellendi: 22:13 22.11.2024)
© AATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA
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İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları 23 Kasım Cumartesi tarihli 10 iç hat ve 28 dış hat seferini iptal etti. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği tarafından yapılan duyuruda Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı yüzde 10 kısıtlama kararı nedeniyle 38 uçuşun iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.
İstanbul'da yapılan fırtına uyarısı nedeniyle Türk Hava Yolları 10 iç hat ve 28 dış hat seferini iptal etti.
Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından alınan yüzde 10 kapasite kararı nedeniyle Türk Hava Yolları 38 uçak seferini iptal ettiğini açıkladı. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 23 Kasım Cumartesi tarihli 10 iç hat ve 28 dış hat seferinin ertelendiği duyuruldu.

AJET firmasından açıklama

İstanbul'da yapılan fırtına uyarısı nedeniyle AJET firması da müşterilerine iptal edilen uçuşlar konusunda SMS ile bilgilendirmede bulundu. MADKOM tarafından 23 Kasım saat 15.00'a kadar uçuşlarda yüzde 10 kısıtlama yapıldığı duyuruldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının yüzde 10'u iptal edildi: Uçuşlarınızı kontrol etmeden alana gitmeyin
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