https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ucak-seferlerine-firtina-engeli-thy-istanbulda-38-ucusu-erteledi-1090723582.html

Uçak seferlerine fırtına engeli: THY İstanbul'da 38 uçuşu erteledi

Uçak seferlerine fırtına engeli: THY İstanbul'da 38 uçuşu erteledi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları 23 Kasım Cumartesi tarihli 10 iç hat ve 28 dış hat seferini iptal etti. Türk Hava... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

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İstanbul'da yapılan fırtına uyarısı nedeniyle Türk Hava Yolları 10 iç hat ve 28 dış hat seferini iptal etti.Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından alınan yüzde 10 kapasite kararı nedeniyle Türk Hava Yolları 38 uçak seferini iptal ettiğini açıkladı. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 23 Kasım Cumartesi tarihli 10 iç hat ve 28 dış hat seferinin ertelendiği duyuruldu.AJET firmasından açıklamaİstanbul'da yapılan fırtına uyarısı nedeniyle AJET firması da müşterilerine iptal edilen uçuşlar konusunda SMS ile bilgilendirmede bulundu. MADKOM tarafından 23 Kasım saat 15.00'a kadar uçuşlarda yüzde 10 kısıtlama yapıldığı duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sabiha-gokcen-havalimani-ucuslarinin-yuzde-10u-iptal-edildi-ucuslarinizi-kontrol-etmeden-alana-1090713132.html

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