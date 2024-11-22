https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/turkiye-10-ayda-546-milyon-ziyaretci-agirladi-yabanci-ziyaretci-sayisi-artti-1090694351.html

Türkiye 10 ayda 54.6 milyon ziyaretçi ağırladı: Yabancı ziyaretçi sayısı arttı

Türkiye 10 ayda 54.6 milyon ziyaretçi ağırladı: Yabancı ziyaretçi sayısı arttı

Sputnik Türkiye

Türkiye, 2024 yılının 10 aylık döneminde toplam 54 milyon 629 bin 687 ziyaretçi ağırladı. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T11:37+0300

2024-11-22T11:37+0300

2024-11-22T11:37+0300

türkiye

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

turist sayısı

yabancı turist

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087543908_0:0:2593:1458_1920x0_80_0_0_649f9295b3628399319b7530d7e5b547.jpg

Yılın ilk on aylık döneminde Türkiye toplam 54 milyon 629 bin 687 ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre gelen ziyaretçilerin 47 milyon 306 bin 764’ünü yabancılar oluşturdu. Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,03 arttı.Rusya ilk sırada Yılın 10 aylık döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,05 artış ve 6 milyon 249 bin 998 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 6,43 artış ve 6 milyon 83 bin 421 kişi ile Almanya ikinci, yüzde 16,98 artış ve 4 milyon 209 bin 967 kişi ile de İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere’yi İran ve Bulgaristan takip etti. Ekim Lideri Almanya Türkiye’ye ekim ayında gelen yabancı ziyaretçi sayı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,25 artarak 5 milyon 448 bin 459’a ulaştı. Ekim ayında Türkiye’nin en çok ziyaretçi ağırladığı ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,59 artış ve 925 bin 928 kişi ile Almanya birinci, yüzde 15,53 artış ve 776 bin 618 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 20,19 artış ve 530 bin 586 kişi ile de İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere’yi İran’ın takip ettiği sıralamada Bulgaristan 5’inci sırada yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/bakan-ersoy-acikladi-haydarpasa-ve-sirkeci-tren-garlari-ne-olacak-ne-zaman-acilacak-1089881128.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

turizm, kültür ve turizm bakanlığı, turist sayısı, yabancı turist