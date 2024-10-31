https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/bakan-ersoy-acikladi-haydarpasa-ve-sirkeci-tren-garlari-ne-olacak-ne-zaman-acilacak-1089881128.html
Bakan Ersoy açıkladı: Haydarpaşa ve Sirkeci Tren Garları ne olacak? Ne zaman açılacak?
Bakan Ersoy açıkladı: Haydarpaşa ve Sirkeci Tren Garları ne olacak? Ne zaman açılacak?
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbullulara müjde verdi. Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları'nın asla AVM ve otel olmayacağını söyledi. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T11:40+0300
2024-10-31T11:40+0300
2024-10-31T11:40+0300
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
haydarpaşa
haydarpaşa garı
sirkeci
tren garı
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Turizmde üçüncü çeyrek turizm verilerini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merakla beklenen o soruyu da yanıtladı. Haydarpaşa Tren Garı ve Sirkeci Tren Garı'nın asla AVM ve otel olmayacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci'de tren olacak, kültür sanat merkezi olacak, millet bahçesi olacak. Asla AVM ve otel olmayacak" dedi. İki tren garının da ekim 2026'da açılacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/6-bin-600-nufuslu-ilceye-150-bin-kisi-geldi-oteller-yuzde-100-doldu-1089860572.html
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kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, haydarpaşa, haydarpaşa garı, sirkeci, tren garı
kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, haydarpaşa, haydarpaşa garı, sirkeci, tren garı
Bakan Ersoy açıkladı: Haydarpaşa ve Sirkeci Tren Garları ne olacak? Ne zaman açılacak?
Ayrıntılar geliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbullulara müjde verdi. Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları'nın asla AVM ve otel olmayacağını söyledi.
Turizmde üçüncü çeyrek turizm verilerini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merakla beklenen o soruyu da yanıtladı. Haydarpaşa Tren Garı ve Sirkeci Tren Garı'nın asla AVM ve otel olmayacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci'de tren olacak, kültür sanat merkezi olacak, millet bahçesi olacak. Asla AVM ve otel olmayacak" dedi. İki tren garının da ekim 2026'da açılacağı belirtildi.