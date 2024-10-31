https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/bakan-ersoy-acikladi-haydarpasa-ve-sirkeci-tren-garlari-ne-olacak-ne-zaman-acilacak-1089881128.html

Bakan Ersoy açıkladı: Haydarpaşa ve Sirkeci Tren Garları ne olacak? Ne zaman açılacak?

Bakan Ersoy açıkladı: Haydarpaşa ve Sirkeci Tren Garları ne olacak? Ne zaman açılacak?

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbullulara müjde verdi. Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları'nın asla AVM ve otel olmayacağını söyledi. 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T11:40+0300

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türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet nuri ersoy

haydarpaşa

haydarpaşa garı

sirkeci

tren garı

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Turizmde üçüncü çeyrek turizm verilerini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merakla beklenen o soruyu da yanıtladı. Haydarpaşa Tren Garı ve Sirkeci Tren Garı'nın asla AVM ve otel olmayacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci'de tren olacak, kültür sanat merkezi olacak, millet bahçesi olacak. Asla AVM ve otel olmayacak" dedi. İki tren garının da ekim 2026'da açılacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/6-bin-600-nufuslu-ilceye-150-bin-kisi-geldi-oteller-yuzde-100-doldu-1089860572.html

türkiye

haydarpaşa

haydarpaşa garı

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kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, haydarpaşa, haydarpaşa garı, sirkeci, tren garı