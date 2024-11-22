https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sosyal-yardimda-yeni-model-yolda-isi-kabul-etmeyenin-yardimi-kesilecek-1090693549.html
Sosyal yardımda yeni model yolda: İşi kabul etmeyenin yardımı kesilecek
Sosyal yardımda yeni model yolda: İşi kabul etmeyenin yardımı kesilecek
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımlarda değişiklik için yeni bir model getirmeyi planlıyor. Kulis haberine göre, devletten sosyal yardım alan ve... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T11:26+0300
2024-11-22T11:26+0300
2024-11-22T11:26+0300
ekonomi
sosyal yardım
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
izmir
iş
yardım
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımları yeniden yapılandırmayı planlıyor. Bu kapsamda, sosyal yardımlar tek bir sistemde toplanarak denetlenecek ve "Avrupa modeliyle" uyumlu hale getirilecek. Yardımlar, geçici barınma, iş bulma ve kreş gibi hizmetler sunacak. Ayrıca, Türkiye'nin sosyal yardım haritası çıkarılacak ve yardımların gelişigüzel yapılmasının önüne geçilecek. Özellikle çalışmayan ebeveynlere iş, evsiz ailelere geçici barınma imkanları sağlanacak. İş kabul etmeyenlere verilen nakdi yardımlar kesilecek.Sosyal yardımlar tek merkezde toplansınEkonomim'in haberine göre, İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, 5 kardeşin hayatını kaybetmesinin ardından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal ve sosyal yardımları tartışılmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre; bu olayın ardından bakanlığa bağlı sosyal yardımların tek merkezde toplanması gündeme geldi. Yapılan yardımların, ‘Avrupa modeli’ ne uygun yeniden şekillenmesi tartışılıyor.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, yeniden ele alınacak sosyal yardımları ile ilgili öneriler şöyle: "Sosyal yardımlar tek sistemde toplanarak denetlensin. Türkiye’nin sosyal yardım haritası çıkarılsın. Gelişigüzel yapılan sosyal yardımlar denetimden geçirilsin. ‘Nakdi yardım yerine iş, kira yardımı yerine gececi barınma imkanı’ getirilsin. Avrupa’da olduğu gibi, işi ve maddi durumu geçinmeye yeterli olmayan ebeveyn Aile Bakanlığı tarafından işe sokulsun, 01-05 yaş grubundaki varsa çocukları kreşe verilsin. Evi olmayan ve çalışmayan ailelere önce iş sonra geçici barınma imkanı sağlansın. Bu durumda olan ailelere verilen nakdi yardım yerine iş, geçici barınma imkanları sağlansın. İşi kabul etmeyen bireylere yapılan nakdi yardım kesilsin ve işe teşvik edilsin."Bu konularla ilgili daha fazla yetkiye sahip özel bir ekip oluşturulacak, yurt genelinde sosyal ekonomik destek sağlanan aileler daha yakından takip edilecek. Riskli durumları önceden tespit edilerek, duruma erken müdahaleye yönelik çalışmalar yapılarak ne tür önlemler alınacak onlar tespit edilecek. Gerekli koruyucu, önleyici tedbirler ilgili diğer kurumlarla birlikte hayata geçirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sifir-faizli-kredide-rakam-artti-daha-fazla-getiri-icin-yeni-yontem-buldular-1090684668.html
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sosyal yardım, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, izmir, iş, yardım
sosyal yardım, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, izmir, iş, yardım
Sosyal yardımda yeni model yolda: İşi kabul etmeyenin yardımı kesilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımlarda değişiklik için yeni bir model getirmeyi planlıyor. Kulis haberine göre, devletten sosyal yardım alan ve herhangi bir iş önerisinde bulunulan kişi, çalışmayı kabul etmediğinde yardımların kesilmesi gündemde.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımları yeniden yapılandırmayı planlıyor. Bu kapsamda, sosyal yardımlar tek bir sistemde toplanarak denetlenecek ve "Avrupa modeliyle" uyumlu hale getirilecek. Yardımlar, geçici barınma, iş bulma ve kreş gibi hizmetler sunacak. Ayrıca, Türkiye'nin sosyal yardım haritası çıkarılacak ve yardımların gelişigüzel yapılmasının önüne geçilecek. Özellikle çalışmayan ebeveynlere iş, evsiz ailelere geçici barınma imkanları sağlanacak. İş kabul etmeyenlere verilen nakdi yardımlar kesilecek.
Sosyal yardımlar tek merkezde toplansın
Ekonomim'in haberine göre, İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, 5 kardeşin hayatını kaybetmesinin ardından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal ve sosyal yardımları tartışılmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre; bu olayın ardından bakanlığa bağlı sosyal yardımların tek merkezde toplanması gündeme geldi. Yapılan yardımların, ‘Avrupa modeli’ ne uygun yeniden şekillenmesi tartışılıyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, yeniden ele alınacak sosyal yardımları ile ilgili öneriler şöyle: "Sosyal yardımlar tek sistemde toplanarak denetlensin. Türkiye’nin sosyal yardım haritası çıkarılsın. Gelişigüzel yapılan sosyal yardımlar denetimden geçirilsin. ‘Nakdi yardım yerine iş, kira yardımı yerine gececi barınma imkanı’ getirilsin. Avrupa’da olduğu gibi, işi ve maddi durumu geçinmeye yeterli olmayan ebeveyn Aile Bakanlığı tarafından işe sokulsun, 01-05 yaş grubundaki varsa çocukları kreşe verilsin. Evi olmayan ve çalışmayan ailelere önce iş sonra geçici barınma imkanı sağlansın. Bu durumda olan ailelere verilen nakdi yardım yerine iş, geçici barınma imkanları sağlansın. İşi kabul etmeyen bireylere yapılan nakdi yardım kesilsin ve işe teşvik edilsin."
Bu konularla ilgili daha fazla yetkiye sahip özel bir ekip oluşturulacak, yurt genelinde sosyal ekonomik destek sağlanan aileler daha yakından takip edilecek. Riskli durumları önceden tespit edilerek, duruma erken müdahaleye yönelik çalışmalar yapılarak ne tür önlemler alınacak onlar tespit edilecek. Gerekli koruyucu, önleyici tedbirler ilgili diğer kurumlarla birlikte hayata geçirilecek.