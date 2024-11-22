https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sifir-faizli-kredide-rakam-artti-daha-fazla-getiri-icin-yeni-yontem-buldular-1090684668.html

Sıfır faizli kredide rakam arttı: Daha fazla getiri için yeni yöntem buldular

Sıfır faizli kredide rakam arttı: Daha fazla getiri için yeni yöntem buldular

Sputnik Türkiye

Bankalar, dönem dönem sıfır faizli kredi kampanyaları düzenliyor ve yakın zamanda bu kampanyaların üst limitlerini önemli ölçüde artırdı. Halihazırda 50 bin... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T07:41+0300

2024-11-22T07:41+0300

2024-11-22T07:41+0300

ekonomi

banka

kredi

sıfır faizli kredi

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Bankalarda sıfır faizli kredi kampanyaları yıl sonuna yaklaşırken artış gösterdi. Bu fırsattan yararlanan bazı vatandaşlar, bir bankadan 50 bin TL sıfır faizli kredi alıp, aynı tutarda başka bankalardan da kredi kullanarak toplamda yüksek miktarda sıfır faizli kredi elde etti. Bu krediler, borsa, altın ve döviz gibi yatırım araçlarına yönlendirilerek değerlendirildi. Geçmişte, düşük faizli kredi kartı nakit çekimleriyle benzer yatırımlar yapılmıştı ancak faiz oranlarının artmasıyla bu yöntem terk edilmişti. Şimdi ise sıfır faizli kredilerin limitlerinin artıp artmayacağı ve birden fazla bankadan kredi alınmasına sınırlama getirilip getirilemeyeceği merak ediliyor.'Birden çok bankadan faizsiz kredi çekilmesinin önüne geçilmeli'Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Bayram şunları kaydetti:“Bankalar sıfır faizli kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlara 50.000 TL’ye kadar kredi kullandırmakta. Bu her bir banka için ayrı limitlerde gerçekleşiyor.Bu kapsamda kişiler farklı bankalardan birkaç kez faizsiz krediyi çekebiliyorlar. Tabi serbest piyasa ekonomisinde bankaların kazançlarını yönetmeleri normal karşılanmakla birlikte müşteri potansiyelini artırmaları için belli bazı kampanyalar yapmaktalar, ancak bunlar enflasyonist etkiye sebebiyet veriyor olabilir. Aynı zamanda düşük faizli krediler çekilip, altın ve borsa gibi yatırım araçlarına kanalize edilebiliyor. Yatırımın sınırlandırılması şeklinde değil de enflasyonist etkiye sebebiyet verdiği için birden çok bankadan faizsiz kredi çekilmesinin önüne geçilmeli.'Mantıklı bir yatırım aracı diyebiliriz'Sıfır faizle borçlanıp bunu yatırımda değerlendirmek paranın maliyeti olmayan bir kaynakla yatırım yapmak olacağı için mantıklı bir araç diyebiliriz. Altın her ne kadar son haftalarda düşüş göstermiş olsa da yılın en çok kazandıranı. Borsa ve diğer yatırım araçları da yatırımcısına kar vadediyor. Ancak unutulmamalı ki bu faizsiz de olsa geri ödenecektir. Risk iştahı fazla olup farklı yatırım alanlarına bu parayı yatırıp daha sonra kaybetme riskini de unutmamak gerekir.Sıfır faizli krediler artar mı?Bankalarda sıfır faizli kredi limitlerinde daha fazla artış beklemiyorum. Zaten sıkı para politikası uygulanıyor. Burada bankalar yeni müşteri almak için bu kampanyadan faydalanıyorlar.Tabi sadece nakde ihtiyacı olanların bunu kullanması daha mantıklı. Eğer bu tutarı alıp farklı yatırım kanallarında kullanıp zarar ederlerse bu sonuçta ödenecek bir meblağdır. Kişilerin bunu gözden kaçırmaması lazım.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sosyal-medyada-gundem-oldu-bakanlik-harekete-gecti-kasesi-1000-tl-olan-corbaya-inceleme-1090683809.html

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banka, kredi, sıfır faizli kredi