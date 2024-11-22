https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sivastaki-dershane-yangininda-bir-ogretmen-hayatini-kaybetti-1090683324.html
Sivas'taki dershane yangınında bir öğretmen hayatını kaybetti
Sivas'taki dershane yangınında bir öğretmen hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sivas’ta dershanenin de yer aldığı bir binada yangın çıktı. Çıkan yangında bir öğretmen hayatını kaybetti. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T06:20+0300
2024-11-22T06:20+0300
2024-11-22T06:20+0300
türkiye
sivas
yangın
dershane
öğretmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090683439_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b602623009d5f741f578d6d6993bb5cb.jpg
Sivas Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katı dershane, alt katları ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.Bir süre sonra büyüyen alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yangında öğretmen hayatını kaybettiYangını söndüren itfaiye ekipleri dershanenin sahibi olan ve zaman zaman dershanedeki odasında kalan matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un (47) cansız bedenine ulaştı.Bulut'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Çıkış sebebi araştırılan yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/meteoroloji-ve-valilikten-uyari-yarina-dikkat-sicaklik-12-derece-birden-dusecek-istanbula-kar-1090682319.html
türkiye
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090683439_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d211aa2f96d6a7d2ba20edd4a2bc8051.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sivas, yangın, dershane, öğretmen
sivas, yangın, dershane, öğretmen
Sivas'taki dershane yangınında bir öğretmen hayatını kaybetti
Sivas’ta dershanenin de yer aldığı bir binada yangın çıktı. Çıkan yangında bir öğretmen hayatını kaybetti.
Sivas Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katı dershane, alt katları ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Bir süre sonra büyüyen alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında öğretmen hayatını kaybetti
Yangını söndüren itfaiye ekipleri dershanenin sahibi olan ve zaman zaman dershanedeki odasında kalan matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un (47) cansız bedenine ulaştı.
Bulut'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çıkış sebebi araştırılan yangın nedeniyle binada hasar oluştu.