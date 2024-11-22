https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sivastaki-dershane-yangininda-bir-ogretmen-hayatini-kaybetti-1090683324.html

Sivas'taki dershane yangınında bir öğretmen hayatını kaybetti

Sivas'taki dershane yangınında bir öğretmen hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sivas’ta dershanenin de yer aldığı bir binada yangın çıktı. Çıkan yangında bir öğretmen hayatını kaybetti. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T06:20+0300

2024-11-22T06:20+0300

2024-11-22T06:20+0300

türkiye

sivas

yangın

dershane

öğretmen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090683439_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b602623009d5f741f578d6d6993bb5cb.jpg

Sivas Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katı dershane, alt katları ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.Bir süre sonra büyüyen alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yangında öğretmen hayatını kaybettiYangını söndüren itfaiye ekipleri dershanenin sahibi olan ve zaman zaman dershanedeki odasında kalan matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un (47) cansız bedenine ulaştı.Bulut'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Çıkış sebebi araştırılan yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/meteoroloji-ve-valilikten-uyari-yarina-dikkat-sicaklik-12-derece-birden-dusecek-istanbula-kar-1090682319.html

türkiye

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sivas, yangın, dershane, öğretmen