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İki yaşındaki Sıla bebek soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık 'tahliye' açıklaması yaptı
İki yaşındaki Sıla bebek soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık 'tahliye' açıklaması yaptı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da uğradığı cinsel istismar ve şiddet nedeniyle hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla Bebek soruşturmasında, faillerin tahliye edildiği iddialarına... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T14:45+0300
2024-11-12T14:45+0300
türkiye
sıla bebek
tekirdağ
çocuklara yönelik cinsel istismar
çocuk istismarı
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Uğradığı cinsel istismar ve şiddet nedeniyle iki yaşında hayatını kaybeden Sıla bebek soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan sanıkların 'tahliye' edildiğine dair haberlerle ilgili Tekirdağ Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Üvey babanın bu dosyadan tahliye edildiğini ama başka bir dosyadan dolayı tutuklu olduğu belirtildi. Tekirdağ Başsavcılığınca yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “08.09.2024 tarihinde Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğraması ve gördüğü tedavi sonrası vefat etmesi olayı ile ilgili; mülhakatımız Malkara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A çocuğun cinsel istismarı suçundan; anne B.Y ise suç delillerini yok etme, gizleme ve bakım ve gözetim yükümlülüklerini ihlal suçundan tutuklanmıştır. Şüpheli B.Y 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklu olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Anne'nin birlikte yaşadığı S.Ö ile suça sürüklenenler babası olan K.A da suç delillerinin eksiksiz toplanabilmesi açısından 12.09.2024 tarihinde çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmışlardır." Üvey baba bu dosyadan başka dosyadan tutukluAçıklamanın devamında, "Soruşturmada gelinen aşama ve toplanan delil durumu itibariyle tutukluluk gözden geçirme işlemi sırasında Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli K.A'nın 08.10.2024 tarihinde; S.Ö'nün ise 31.10.2024 tarihinde bu dosyadan tahliyelerine karar verilmiştir. Şüpheli S.Ö'nün başka bir dosya kapsamında müstehcenlik suçundan 12.09.2024 tarihinden itibaren; şüpheli B.Y'nin 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A'nın ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklulukları devam etmekte olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Kamuoyunda Sıla Yeniçeri'nin faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddialar, bu yönüyle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/sila-bebegin-olumunun-ardindan-5-zanlinin-tutukluluk-haline-devam-karari-1089032951.html
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sıla bebek, tekirdağ, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk istismarı, çocuk ölümü
sıla bebek, tekirdağ, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk istismarı, çocuk ölümü

İki yaşındaki Sıla bebek soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık 'tahliye' açıklaması yaptı

14:45 12.11.2024
Tekirdağ
Tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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Tekirdağ'da uğradığı cinsel istismar ve şiddet nedeniyle hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla Bebek soruşturmasında, faillerin tahliye edildiği iddialarına Tekirdağ Başsavcılığı yazılı yanıt verdi.
Uğradığı cinsel istismar ve şiddet nedeniyle iki yaşında hayatını kaybeden Sıla bebek soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan sanıkların 'tahliye' edildiğine dair haberlerle ilgili Tekirdağ Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Üvey babanın bu dosyadan tahliye edildiğini ama başka bir dosyadan dolayı tutuklu olduğu belirtildi.
Tekirdağ Başsavcılığınca yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“08.09.2024 tarihinde Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğraması ve gördüğü tedavi sonrası vefat etmesi olayı ile ilgili; mülhakatımız Malkara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A çocuğun cinsel istismarı suçundan; anne B.Y ise suç delillerini yok etme, gizleme ve bakım ve gözetim yükümlülüklerini ihlal suçundan tutuklanmıştır. Şüpheli B.Y 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklu olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Anne'nin birlikte yaşadığı S.Ö ile suça sürüklenenler babası olan K.A da suç delillerinin eksiksiz toplanabilmesi açısından 12.09.2024 tarihinde çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmışlardır."

Üvey baba bu dosyadan başka dosyadan tutuklu

Açıklamanın devamında, "Soruşturmada gelinen aşama ve toplanan delil durumu itibariyle tutukluluk gözden geçirme işlemi sırasında Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli K.A'nın 08.10.2024 tarihinde; S.Ö'nün ise 31.10.2024 tarihinde bu dosyadan tahliyelerine karar verilmiştir.
Şüpheli S.Ö'nün başka bir dosya kapsamında müstehcenlik suçundan 12.09.2024 tarihinden itibaren; şüpheli B.Y'nin 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A'nın ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklulukları devam etmekte olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Kamuoyunda Sıla Yeniçeri'nin faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddialar, bu yönüyle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.
Sıla bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
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Sıla bebeğin ölümünün ardından 5 zanlının tutukluluk haline devam kararı
9 Ekim, 22:13
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