https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/iki-yasindaki-sila-bebek-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bassavcilik-tahliye-aciklamasi-yapti-1090303956.html

İki yaşındaki Sıla bebek soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık 'tahliye' açıklaması yaptı

İki yaşındaki Sıla bebek soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık 'tahliye' açıklaması yaptı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da uğradığı cinsel istismar ve şiddet nedeniyle hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla Bebek soruşturmasında, faillerin tahliye edildiği iddialarına... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T14:45+0300

2024-11-12T14:45+0300

2024-11-12T14:45+0300

türkiye

sıla bebek

tekirdağ

çocuklara yönelik cinsel istismar

çocuk istismarı

çocuk ölümü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087875256_0:0:998:562_1920x0_80_0_0_a00f44c16c05f84094cc6f8b28c21ee5.jpg

Uğradığı cinsel istismar ve şiddet nedeniyle iki yaşında hayatını kaybeden Sıla bebek soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan sanıkların 'tahliye' edildiğine dair haberlerle ilgili Tekirdağ Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Üvey babanın bu dosyadan tahliye edildiğini ama başka bir dosyadan dolayı tutuklu olduğu belirtildi. Tekirdağ Başsavcılığınca yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “08.09.2024 tarihinde Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğraması ve gördüğü tedavi sonrası vefat etmesi olayı ile ilgili; mülhakatımız Malkara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A çocuğun cinsel istismarı suçundan; anne B.Y ise suç delillerini yok etme, gizleme ve bakım ve gözetim yükümlülüklerini ihlal suçundan tutuklanmıştır. Şüpheli B.Y 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklu olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Anne'nin birlikte yaşadığı S.Ö ile suça sürüklenenler babası olan K.A da suç delillerinin eksiksiz toplanabilmesi açısından 12.09.2024 tarihinde çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmışlardır." Üvey baba bu dosyadan başka dosyadan tutukluAçıklamanın devamında, "Soruşturmada gelinen aşama ve toplanan delil durumu itibariyle tutukluluk gözden geçirme işlemi sırasında Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli K.A'nın 08.10.2024 tarihinde; S.Ö'nün ise 31.10.2024 tarihinde bu dosyadan tahliyelerine karar verilmiştir. Şüpheli S.Ö'nün başka bir dosya kapsamında müstehcenlik suçundan 12.09.2024 tarihinden itibaren; şüpheli B.Y'nin 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A'nın ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklulukları devam etmekte olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Kamuoyunda Sıla Yeniçeri'nin faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddialar, bu yönüyle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/sila-bebegin-olumunun-ardindan-5-zanlinin-tutukluluk-haline-devam-karari-1089032951.html

türkiye

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sıla bebek, tekirdağ, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk istismarı, çocuk ölümü