https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sadece-yuruyuse-cikmislardi-tesadufen-280-milyon-yillik-ayak-izlerine-rastladilar-kaybolan-dunyayi-1090701761.html

Sadece yürüyüşe çıkmışlardı: Tesadüfen 280 milyon yıllık ayak izlerine rastladılar, 'kaybolan dünyayı' keşfettiler

Sadece yürüyüşe çıkmışlardı: Tesadüfen 280 milyon yıllık ayak izlerine rastladılar, 'kaybolan dünyayı' keşfettiler

Sputnik Türkiye

Bir yürüyüş sırasında fark edilen "garip dairesel desenler", 280 milyon yıl öncesine ait tarih öncesi sürüngenlere ışık tuttu. Ambria Vadisi’nde bulunan... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T13:46+0300

2024-11-22T13:46+0300

2024-11-22T13:46+0300

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İtalya’nın Sondrio iline bağlı Lovero köyünden Claudia Steffensen, eşiyle birlikte İtalyan Alplerindeki Ambria Vadisi’nde yürüyüş yaparken farkında olmadan bilim dünyasına çığır açan bir keşif yaptı. Steffensen’in bir kaya üzerinde gördüğü "garip dairesel desenler", aslında tarih öncesi sürüngenlere ait fosilleşmiş ayak izleriydi.280 milyon yıllık ayak i̇zleriFotoğrafları inceleyen paleontologlar, izlerin yaklaşık 280 milyon yıl öncesine, Permiyen dönemine ait olduğunu belirledi. Bu dönem, Dünya'nın Pangea adı verilen süperkıta halinde olduğu, üç veya dört büyük yok oluş olayının yaşandığı bir zaman dilimiydi. Milano Doğa Tarihi Müzesi’nden Cristiano Dal Sasso ve diğer uzmanlar, bu keşfin önemini vurguladı.Keşif nasıl ortaya çıktı?Steffensen, olayı şöyle anlattı:Çekilen fotoğraflar, önce Steffensen’in arkadaşı Elio Della Ferrera'ya, ardından uzmanlara ulaştırıldı. İncelemeler sonucunda bu izlerin, tarih öncesi bir sürüngene ait olduğu anlaşıldı.Valtellina Orobie Doğa Parkı’nda yeni fosillerBu keşiften sonra, Valtellina Orobie Doğa Parkı'nda 3.000 metre yükseklikte yapılan detaylı araştırmalarda yüzlerce başka fosilleşmiş ayak izi daha bulundu. Uzmanlar, bu izlerin en az beş farklı hayvan türüne ait olduğunu belirledi. Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nden iknolog Lorenzo Marchetti, fosillerin detaylarının "tırnak izleri ve bazı hayvanların karın derisini" içerdiğini ve bu durumun fosillerin olağanüstü bir şekilde korunmuş olduğunu gösterdiğini ifade etti.İklim değişikliği keşifleri hızlandırıyorAmbria Vadisi’ndeki bu keşfin, iklim değişikliğinin bir sonucu olduğu belirtiliyor. Valtellina Orobie Doğa Parkı Başkanı Doriano Codega, "Kaya kopmaları ve toprak kaymaları gibi olaylar, bu fosilleri ortaya çıkardı. Rakımın yüksek olması ve fosillerin bu kadar iyi korunmuş olması bu keşfi daha da değerli kılıyor" dedi.Permiyen Dönemi: Kaybolan dünyaya bir bakışBilim insanları, Permiyen döneminin sırlarını çözmek için bu fosiller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Permiyen dönemi, yalnızca sürüngenlerle değil, Dünya’nın ekosistemini kökten değiştiren büyük yok oluş olaylarıyla da tanınıyor. Bu fosiller, o dönemin biyoçeşitliliğini ve ekolojik yapısını anlamamızda kritik bir rol oynayabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/turkiyenin-antik-gizem-dolu-yerleri-antik-sifa-kaynaklari-mi-yoksa-uzaylilarinizlerimi-1090695094.html

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