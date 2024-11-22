https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sadece-yuruyuse-cikmislardi-tesadufen-280-milyon-yillik-ayak-izlerine-rastladilar-kaybolan-dunyayi-1090701761.html
Sadece yürüyüşe çıkmışlardı: Tesadüfen 280 milyon yıllık ayak izlerine rastladılar, 'kaybolan dünyayı' keşfettiler
Sadece yürüyüşe çıkmışlardı: Tesadüfen 280 milyon yıllık ayak izlerine rastladılar, 'kaybolan dünyayı' keşfettiler
Sputnik Türkiye
Bir yürüyüş sırasında fark edilen "garip dairesel desenler", 280 milyon yıl öncesine ait tarih öncesi sürüngenlere ışık tuttu. Ambria Vadisi’nde bulunan... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T13:46+0300
2024-11-22T13:46+0300
2024-11-22T13:46+0300
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İtalya’nın Sondrio iline bağlı Lovero köyünden Claudia Steffensen, eşiyle birlikte İtalyan Alplerindeki Ambria Vadisi’nde yürüyüş yaparken farkında olmadan bilim dünyasına çığır açan bir keşif yaptı. Steffensen’in bir kaya üzerinde gördüğü "garip dairesel desenler", aslında tarih öncesi sürüngenlere ait fosilleşmiş ayak izleriydi.280 milyon yıllık ayak i̇zleriFotoğrafları inceleyen paleontologlar, izlerin yaklaşık 280 milyon yıl öncesine, Permiyen dönemine ait olduğunu belirledi. Bu dönem, Dünya'nın Pangea adı verilen süperkıta halinde olduğu, üç veya dört büyük yok oluş olayının yaşandığı bir zaman dilimiydi. Milano Doğa Tarihi Müzesi’nden Cristiano Dal Sasso ve diğer uzmanlar, bu keşfin önemini vurguladı.Keşif nasıl ortaya çıktı?Steffensen, olayı şöyle anlattı:Çekilen fotoğraflar, önce Steffensen’in arkadaşı Elio Della Ferrera'ya, ardından uzmanlara ulaştırıldı. İncelemeler sonucunda bu izlerin, tarih öncesi bir sürüngene ait olduğu anlaşıldı.Valtellina Orobie Doğa Parkı’nda yeni fosillerBu keşiften sonra, Valtellina Orobie Doğa Parkı'nda 3.000 metre yükseklikte yapılan detaylı araştırmalarda yüzlerce başka fosilleşmiş ayak izi daha bulundu. Uzmanlar, bu izlerin en az beş farklı hayvan türüne ait olduğunu belirledi. Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nden iknolog Lorenzo Marchetti, fosillerin detaylarının "tırnak izleri ve bazı hayvanların karın derisini" içerdiğini ve bu durumun fosillerin olağanüstü bir şekilde korunmuş olduğunu gösterdiğini ifade etti.İklim değişikliği keşifleri hızlandırıyorAmbria Vadisi’ndeki bu keşfin, iklim değişikliğinin bir sonucu olduğu belirtiliyor. Valtellina Orobie Doğa Parkı Başkanı Doriano Codega, "Kaya kopmaları ve toprak kaymaları gibi olaylar, bu fosilleri ortaya çıkardı. Rakımın yüksek olması ve fosillerin bu kadar iyi korunmuş olması bu keşfi daha da değerli kılıyor" dedi.Permiyen Dönemi: Kaybolan dünyaya bir bakışBilim insanları, Permiyen döneminin sırlarını çözmek için bu fosiller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Permiyen dönemi, yalnızca sürüngenlerle değil, Dünya’nın ekosistemini kökten değiştiren büyük yok oluş olaylarıyla da tanınıyor. Bu fosiller, o dönemin biyoçeşitliliğini ve ekolojik yapısını anlamamızda kritik bir rol oynayabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/turkiyenin-antik-gizem-dolu-yerleri-antik-sifa-kaynaklari-mi-yoksa-uzaylilarinizlerimi-1090695094.html
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antik, antik kent, bilim, bilim kurulu, bilim insanları
antik, antik kent, bilim, bilim kurulu, bilim insanları
Sadece yürüyüşe çıkmışlardı: Tesadüfen 280 milyon yıllık ayak izlerine rastladılar, 'kaybolan dünyayı' keşfettiler
Bir yürüyüş sırasında fark edilen "garip dairesel desenler", 280 milyon yıl öncesine ait tarih öncesi sürüngenlere ışık tuttu. Ambria Vadisi’nde bulunan fosilleşmiş ayak izleri, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Bu izler, Permiyen döneminin kayıp dünyasını yeniden keşfetmemizi sağlıyor.
İtalya’nın Sondrio iline bağlı Lovero köyünden Claudia Steffensen, eşiyle birlikte İtalyan Alplerindeki Ambria Vadisi’nde yürüyüş yaparken farkında olmadan bilim dünyasına çığır açan bir keşif yaptı. Steffensen’in bir kaya üzerinde gördüğü "garip dairesel desenler", aslında tarih öncesi sürüngenlere ait fosilleşmiş ayak izleriydi.
280 milyon yıllık ayak i̇zleri
Fotoğrafları inceleyen paleontologlar, izlerin yaklaşık 280 milyon yıl öncesine, Permiyen dönemine ait olduğunu belirledi. Bu dönem, Dünya'nın Pangea adı verilen süperkıta halinde olduğu, üç veya dört büyük yok oluş olayının yaşandığı bir zaman dilimiydi. Milano Doğa Tarihi Müzesi’nden Cristiano Dal Sasso ve diğer uzmanlar, bu keşfin önemini vurguladı.
Keşif nasıl ortaya çıktı?
Steffensen, olayı şöyle anlattı:
"Yürüyüş sırasında ayağımı gri bir kayaya bastım. İlk başta bunun beton bir levha olduğunu düşündüm. Ancak dikkatlice bakınca üzerinde dalgalı çizgiler ve dairesel desenler gördüm. Bunların ayak izleri olduğunu anladım ve hemen fotoğraf çektim."
Çekilen fotoğraflar, önce Steffensen’in arkadaşı Elio Della Ferrera'ya, ardından uzmanlara ulaştırıldı. İncelemeler sonucunda bu izlerin, tarih öncesi bir sürüngene ait olduğu anlaşıldı.
Valtellina Orobie Doğa Parkı’nda yeni fosiller
Bu keşiften sonra, Valtellina Orobie Doğa Parkı'nda 3.000 metre yükseklikte yapılan detaylı araştırmalarda yüzlerce başka fosilleşmiş ayak izi daha bulundu. Uzmanlar, bu izlerin en az beş farklı hayvan türüne ait olduğunu belirledi. Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nden iknolog Lorenzo Marchetti, fosillerin detaylarının "tırnak izleri ve bazı hayvanların karın derisini" içerdiğini ve bu durumun fosillerin olağanüstü bir şekilde korunmuş olduğunu gösterdiğini ifade etti.
İklim değişikliği keşifleri hızlandırıyor
Ambria Vadisi’ndeki bu keşfin, iklim değişikliğinin bir sonucu olduğu belirtiliyor. Valtellina Orobie Doğa Parkı Başkanı Doriano Codega, "Kaya kopmaları ve toprak kaymaları gibi olaylar, bu fosilleri ortaya çıkardı. Rakımın yüksek olması ve fosillerin bu kadar iyi korunmuş olması bu keşfi daha da değerli kılıyor" dedi.
Permiyen Dönemi: Kaybolan dünyaya bir bakış
Bilim insanları, Permiyen döneminin sırlarını çözmek için bu fosiller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Permiyen dönemi, yalnızca sürüngenlerle değil, Dünya’nın ekosistemini kökten değiştiren büyük yok oluş olaylarıyla da tanınıyor. Bu fosiller, o dönemin biyoçeşitliliğini ve ekolojik yapısını anlamamızda kritik bir rol oynayabilir.