https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rusya-enerji-bakan-yardimcisi-turkiye-ve-rusya-gaz-merkezinin-kurulmasi-icin-beraber-calisiyor--1090693846.html

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı: Türkiye ve Rusya, gaz merkezinin kurulması için beraber çalışıyor

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı: Türkiye ve Rusya, gaz merkezinin kurulması için beraber çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, İstanbul Energy Forum’da konuştu. Sorokin, Türkiye - Rusya işbirliği ile yapılacak gaz merkezi projesinin... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T11:58+0300

2024-11-22T11:58+0300

2024-11-22T11:58+0300

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Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen İstanbul Energy Forum’da konuştu. Sorokin, Moskova ve Ankara'nın karşılıklı fayda sağlayacak bir gaz merkezi kurulması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.Sorokin, “Bu yönde çalışıyoruz. Türk meslektaşlarımızla çok sıkı ve iyi ilişkilerimiz var. Şimdi karşılıklı olarak faydalı olacak ve hem tüketici hem de üretici için iyi koşullar yaratacak şekilde çalışmalar yapıyoruz” dedi.Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da Ankara'nın gaz merkezinin gaz fiyatlarının belirlenmesinde bir merkez haline gelmesini umduğunu; altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin doğal gaz ithalatını mevcut 50 milyar metreküpten 70-80 milyar metreküpe çıkarabileceğini söyledi.Bakan ayrıca 1 Kasım'da yaptığı açıklamada Ankara'nın 2025 yılında uluslararası bir gaz merkezi kurmayı planladığını söylemişti. 'Enerji siyasileşiyor'Doğal gaz piyasasındaki dinamiklerin değiştiğini belirten Sorokin, Batılı ülkelerin farklı yönlere odaklandığını ve bu süreçlerin giderek 'siyasileştiğini' ifade etti. Artan enerji maliyetlerinin dönüşüm açısından olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekerek, makul bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini söyleyen Sorokin, “Sadece sloganlarla hareket etmek yerine hakkaniyetli bir geçişe odaklanmalıyız. Doğal gaz, bu süreçte önemli bir kaynak. Yenilenebilir enerji ve doğal gazın birlikte kullanımı karbon salımını azaltmak için etkili bir çözüm olabilir.” dedi.LNG ticaretine tam gaz devam LNG ticaret hacmindeki yıllık yüzde 4 ila yüzde 7’lik artışa da değinen Sorokin, bu ticareti rekabetçi bir şekilde sürdürmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin enerji kesişim noktası olarak taşıdığı öneme dikkat çeken Sorokin, bu durumun bölge için karşılıklı fayda sağladığını vurguladı.

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