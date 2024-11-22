https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rusya-enerji-bakan-yardimcisi-turkiye-ve-rusya-gaz-merkezinin-kurulmasi-icin-beraber-calisiyor--1090693846.html
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı: Türkiye ve Rusya, gaz merkezinin kurulması için beraber çalışıyor
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı: Türkiye ve Rusya, gaz merkezinin kurulması için beraber çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, İstanbul Energy Forum’da konuştu. Sorokin, Türkiye - Rusya işbirliği ile yapılacak gaz merkezi projesinin... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T11:58+0300
2024-11-22T11:58+0300
2024-11-22T11:58+0300
türkiye
gaz
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
gaz
doğal gaz
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
gaz emisyonu
petrol
rusya
opec
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090692507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6f5df83ca0c71cd35f30f988671f5ef.jpg
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen İstanbul Energy Forum’da konuştu. Sorokin, Moskova ve Ankara'nın karşılıklı fayda sağlayacak bir gaz merkezi kurulması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.Sorokin, “Bu yönde çalışıyoruz. Türk meslektaşlarımızla çok sıkı ve iyi ilişkilerimiz var. Şimdi karşılıklı olarak faydalı olacak ve hem tüketici hem de üretici için iyi koşullar yaratacak şekilde çalışmalar yapıyoruz” dedi.Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da Ankara'nın gaz merkezinin gaz fiyatlarının belirlenmesinde bir merkez haline gelmesini umduğunu; altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin doğal gaz ithalatını mevcut 50 milyar metreküpten 70-80 milyar metreküpe çıkarabileceğini söyledi.Bakan ayrıca 1 Kasım'da yaptığı açıklamada Ankara'nın 2025 yılında uluslararası bir gaz merkezi kurmayı planladığını söylemişti. 'Enerji siyasileşiyor'Doğal gaz piyasasındaki dinamiklerin değiştiğini belirten Sorokin, Batılı ülkelerin farklı yönlere odaklandığını ve bu süreçlerin giderek 'siyasileştiğini' ifade etti. Artan enerji maliyetlerinin dönüşüm açısından olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekerek, makul bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini söyleyen Sorokin, “Sadece sloganlarla hareket etmek yerine hakkaniyetli bir geçişe odaklanmalıyız. Doğal gaz, bu süreçte önemli bir kaynak. Yenilenebilir enerji ve doğal gazın birlikte kullanımı karbon salımını azaltmak için etkili bir çözüm olabilir.” dedi.LNG ticaretine tam gaz devam LNG ticaret hacmindeki yıllık yüzde 4 ila yüzde 7’lik artışa da değinen Sorokin, bu ticareti rekabetçi bir şekilde sürdürmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin enerji kesişim noktası olarak taşıdığı öneme dikkat çeken Sorokin, bu durumun bölge için karşılıklı fayda sağladığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/macaristan-ukrayna-rus-gazi-transitine-son-verirse-turkakim-avrupaya-yardim-eder-1089062468.html
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090692507_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b51b9f898a6ecf5dd0c81bb3b3781d76.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gaz, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), gaz, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), gaz emisyonu, petrol, rusya, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, rusya-opec enerji diyaloğu toplantısı, türkiye, recep tayyip erdoğan
gaz, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), gaz, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), gaz emisyonu, petrol, rusya, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, rusya-opec enerji diyaloğu toplantısı, türkiye, recep tayyip erdoğan
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı: Türkiye ve Rusya, gaz merkezinin kurulması için beraber çalışıyor
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, İstanbul Energy Forum’da konuştu. Sorokin, Türkiye - Rusya işbirliği ile yapılacak gaz merkezi projesinin kurulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen İstanbul Energy Forum’da konuştu. Sorokin, Moskova ve Ankara'nın karşılıklı fayda sağlayacak bir gaz merkezi kurulması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Sorokin, “Bu yönde çalışıyoruz. Türk meslektaşlarımızla çok sıkı ve iyi ilişkilerimiz var. Şimdi karşılıklı olarak faydalı olacak ve hem tüketici hem de üretici için iyi koşullar yaratacak şekilde çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da Ankara'nın gaz merkezinin gaz fiyatlarının belirlenmesinde bir merkez haline gelmesini umduğunu; altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin doğal gaz ithalatını mevcut 50 milyar metreküpten 70-80 milyar metreküpe çıkarabileceğini söyledi.
Bakan ayrıca 1 Kasım'da yaptığı açıklamada Ankara'nın 2025 yılında uluslararası bir gaz merkezi kurmayı planladığını söylemişti.
Doğal gaz piyasasındaki dinamiklerin değiştiğini belirten Sorokin, Batılı ülkelerin farklı yönlere odaklandığını ve bu süreçlerin giderek 'siyasileştiğini' ifade etti.
Artan enerji maliyetlerinin dönüşüm açısından olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekerek, makul bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini söyleyen Sorokin, “Sadece sloganlarla hareket etmek yerine hakkaniyetli bir geçişe odaklanmalıyız. Doğal gaz, bu süreçte önemli bir kaynak. Yenilenebilir enerji ve doğal gazın birlikte kullanımı karbon salımını azaltmak için etkili bir çözüm olabilir.” dedi.
LNG ticaretine tam gaz devam
LNG ticaret hacmindeki yıllık yüzde 4 ila yüzde 7’lik artışa da değinen Sorokin, bu ticareti rekabetçi bir şekilde sürdürmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin enerji kesişim noktası olarak taşıdığı öneme dikkat çeken Sorokin, bu durumun bölge için karşılıklı fayda sağladığını vurguladı.