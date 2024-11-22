https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rus-savas-ucaklari-ukraynanin-sumi-bolgesindeki-askeri-poligonu-vurdu-1090688057.html
Rus savaş uçakları, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki askeri poligonu vurdu
Rus savaş uçakları, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki askeri poligonu vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev safındaki güçlerin bulunduğu hedefleri bir bir... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T10:04+0300
2024-11-22T10:04+0300
2024-11-22T10:04+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1d/1079162002_0:95:2200:1333_1920x0_80_0_0_a8eca623c4cbef5f68b38739cd5f146d.jpg
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki eski askeri okulun poligonunda büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.Sputnik'e demeç veren Lebedev, Rus savaş uçaklarının bu sabah saatlerinde Sumi Bölgesi'nde bombardıman gerçekleştirdiğini anlattı.Rus uçaklarının bombardımanı sonucu eski Sumi Yüksek Topçu Komuta Okulu'nun poligonunda patlama yaşandığını belirten Lebedev, Rus güçlerin bölgedeki atışlarına devam ettiğini söyledi.Söz konusu askeri okulun resmi olarak boşaltıldığını, ancak çevresindeki kontrol noktaları ile yoğun güvenliğin tam tersine işaret ettiğini aktaran Lebedev, civardaki sakinlerin sık sık Ukraynalı askerleri gördüğüne dair bilgiye sahip olduklarını da ekledi.Ukrayna'nın Sumi ve Harkov bölgelerinde çok sayıda yabancı paralı askerin konuşlandırıldığı belirtiliyor. Rus ordusu, bu iki bölgedeki hedeflere sık sık bombardımanlar düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/disisleri-bakani-hakan-fidandan-schengen-aciklamasi-surenin-uzamasinin-2-nedeni-var-1090685286.html
rusya
ukrayna
sumi bölgesi
harkov
kharkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1d/1079162002_149:0:2052:1427_1920x0_80_0_0_697ab1c608c1b723c5f093829d410aba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, sumi bölgesi, harkov, kharkov, sergey lebedev
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, sumi bölgesi, harkov, kharkov, sergey lebedev
Rus savaş uçakları, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki askeri poligonu vurdu
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev safındaki güçlerin bulunduğu hedefleri bir bir imha ediyor.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki eski askeri okulun poligonunda büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.
Sputnik'e demeç veren Lebedev, Rus savaş uçaklarının bu sabah saatlerinde Sumi Bölgesi'nde bombardıman gerçekleştirdiğini anlattı.
Rus uçaklarının bombardımanı sonucu eski Sumi Yüksek Topçu Komuta Okulu'nun poligonunda patlama yaşandığını belirten Lebedev, Rus güçlerin bölgedeki atışlarına devam ettiğini söyledi.
Söz konusu askeri okulun resmi olarak boşaltıldığını, ancak çevresindeki kontrol noktaları ile yoğun güvenliğin tam tersine işaret ettiğini aktaran Lebedev, civardaki sakinlerin sık sık Ukraynalı askerleri gördüğüne dair bilgiye sahip olduklarını da ekledi.
Ukrayna'nın Sumi ve Harkov bölgelerinde çok sayıda yabancı paralı askerin konuşlandırıldığı belirtiliyor. Rus ordusu, bu iki bölgedeki hedeflere sık sık bombardımanlar düzenliyor.