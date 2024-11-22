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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rus-savas-ucaklari-ukraynanin-sumi-bolgesindeki-askeri-poligonu-vurdu-1090688057.html
Rus savaş uçakları, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki askeri poligonu vurdu
Rus savaş uçakları, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki askeri poligonu vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev safındaki güçlerin bulunduğu hedefleri bir bir... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T10:04+0300
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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki eski askeri okulun poligonunda büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.Sputnik'e demeç veren Lebedev, Rus savaş uçaklarının bu sabah saatlerinde Sumi Bölgesi'nde bombardıman gerçekleştirdiğini anlattı.Rus uçaklarının bombardımanı sonucu eski Sumi Yüksek Topçu Komuta Okulu'nun poligonunda patlama yaşandığını belirten Lebedev, Rus güçlerin bölgedeki atışlarına devam ettiğini söyledi.Söz konusu askeri okulun resmi olarak boşaltıldığını, ancak çevresindeki kontrol noktaları ile yoğun güvenliğin tam tersine işaret ettiğini aktaran Lebedev, civardaki sakinlerin sık sık Ukraynalı askerleri gördüğüne dair bilgiye sahip olduklarını da ekledi.Ukrayna'nın Sumi ve Harkov bölgelerinde çok sayıda yabancı paralı askerin konuşlandırıldığı belirtiliyor. Rus ordusu, bu iki bölgedeki hedeflere sık sık bombardımanlar düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/disisleri-bakani-hakan-fidandan-schengen-aciklamasi-surenin-uzamasinin-2-nedeni-var-1090685286.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, sumi bölgesi, harkov, kharkov, sergey lebedev

Rus savaş uçakları, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki askeri poligonu vurdu

10:04 22.11.2024
Su-35S
Su-35S - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev safındaki güçlerin bulunduğu hedefleri bir bir imha ediyor.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki eski askeri okulun poligonunda büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.

Sputnik'e demeç veren Lebedev, Rus savaş uçaklarının bu sabah saatlerinde Sumi Bölgesi'nde bombardıman gerçekleştirdiğini anlattı.

Rus uçaklarının bombardımanı sonucu eski Sumi Yüksek Topçu Komuta Okulu'nun poligonunda patlama yaşandığını belirten Lebedev, Rus güçlerin bölgedeki atışlarına devam ettiğini söyledi.

Söz konusu askeri okulun resmi olarak boşaltıldığını, ancak çevresindeki kontrol noktaları ile yoğun güvenliğin tam tersine işaret ettiğini aktaran Lebedev, civardaki sakinlerin sık sık Ukraynalı askerleri gördüğüne dair bilgiye sahip olduklarını da ekledi.

Ukrayna'nın Sumi ve Harkov bölgelerinde çok sayıda yabancı paralı askerin konuşlandırıldığı belirtiliyor. Rus ordusu, bu iki bölgedeki hedeflere sık sık bombardımanlar düzenliyor.
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