https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rus-savas-ucaklari-ukraynanin-sumi-bolgesindeki-askeri-poligonu-vurdu-1090688057.html

Rus savaş uçakları, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki askeri poligonu vurdu

Rus savaş uçakları, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki askeri poligonu vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev safındaki güçlerin bulunduğu hedefleri bir bir... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T10:04+0300

2024-11-22T10:04+0300

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ukrayna krizi

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rusya ordusu

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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ukrayna ordusu

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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki eski askeri okulun poligonunda büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.Sputnik'e demeç veren Lebedev, Rus savaş uçaklarının bu sabah saatlerinde Sumi Bölgesi'nde bombardıman gerçekleştirdiğini anlattı.Rus uçaklarının bombardımanı sonucu eski Sumi Yüksek Topçu Komuta Okulu'nun poligonunda patlama yaşandığını belirten Lebedev, Rus güçlerin bölgedeki atışlarına devam ettiğini söyledi.Söz konusu askeri okulun resmi olarak boşaltıldığını, ancak çevresindeki kontrol noktaları ile yoğun güvenliğin tam tersine işaret ettiğini aktaran Lebedev, civardaki sakinlerin sık sık Ukraynalı askerleri gördüğüne dair bilgiye sahip olduklarını da ekledi.Ukrayna'nın Sumi ve Harkov bölgelerinde çok sayıda yabancı paralı askerin konuşlandırıldığı belirtiliyor. Rus ordusu, bu iki bölgedeki hedeflere sık sık bombardımanlar düzenliyor.

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