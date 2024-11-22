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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Schengen açıklaması: Sürenin uzamasının 2 nedeni var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Schengen açıklaması: Sürenin uzamasının 2 nedeni var
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’de Schengen vizesine başvuranların oranının yüzde 36 arttığını söyledi. Bakan Fidan, buna karşın ret oranının ise binde 4... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T08:37+0300
2024-11-22T08:37+0300
türkiye
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vize
hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Bakan Fidan, Schengen vizesine ilişkin soruyu yanıtlarken geçmiş senelerde Türkiye’den ve dünyadan Schengen vizesine yönelik başvuru ve ret oranların hakkında bilgiler paylaştı.2014 yılında Türkiye başvurularına yapılan ortalama ret oranının yüzde 4,4 olduğunu söyleyen Bakan Fidan, tüm Schengen başvurularına ret oranının ise yüzde 5,1 olduğunu aktardı.“2015’te yüzde 3.9 Türkiye’ye, dünyaya yüzde 6.2. 2016’da Türkiye’ye yüzde 4.4, dünyaya yüzde 6.9. 2019’da bütün dünyaya yüzde 9.7, bize yüzde 9.9. 2020’de bize yüzde 12.7, dünyaya yüzde 13.6. 2021’de Türkiye'ye yüzde 16.9, dünyaya yüzde 13.4; pandeminin olduğu dönem” diyerek, geçmişten günümüze ret oranlarını paylaşan Bakan Fidan, “2022’de bize yüzde 15.7, bütün dünyaya yüzde 17.9. Geçen yıl yüzde 16,1 bize ret oranı, bütün dünyaya yüzde 16. Bu senenin rakamı yok, çıkacak” diye devam etti.Schengen vizesinin değerlendirilmesi süresi neden uzadı?Türkiye’den geçmiş yıllarda Schengen vize başvurusunda bulunan kişi sayısını da paylaşan Fidan, şöyle devam etti:“2019'da 906 bin vatandaşımız başvuruda bulunuyor. 2021'de pandemi var, 271 bine düşüyor. 2022'de 770 bin. 2023'te 1 milyon 55 bin kişi. 2024'te bunun daha fazla olacağını düşünüyoruz. Vize başvurumuz yüzde 36 artmasına karşın, ret oranı binde 4 oranında artmıştır. Başvuru 278 bin 476 kişi, ret 48 bin 638 kişi artmış.”Hakan Fidan, Schengen vizesinin değerlendirilmesi süresinin uzamasının iki nedeni bulunduğunu belirterek bunları, personel yetersizliği ile Batı ülkelerinde özellikle göçmenlere yönelik gelişen politik tavır ve seçimlerde iç siyasetin inanılmaz derecede etkili oluşu şeklinde sıraladı.Yurt dışına gitmek ve öğrenim görmek isteyen vatandaşların sayısının arttığını da vurgulayan Fidan, bu sorunun kökten çözülmesi için vize serbestisi anlaşmasının hayata geçmesinin önemli olduğunu söyledi.
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schengen, vize, hakan fidan
schengen, vize, hakan fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Schengen açıklaması: Sürenin uzamasının 2 nedeni var

08:37 22.11.2024
© AASchengen vizesi
Schengen vizesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’de Schengen vizesine başvuranların oranının yüzde 36 arttığını söyledi. Bakan Fidan, buna karşın ret oranının ise binde 4 oranında artış gösterdiğini belirtti. Fidan, Schengen vizesinin değerlendirilmesi süresinin uzamasının 2 nedenini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Bakan Fidan, Schengen vizesine ilişkin soruyu yanıtlarken geçmiş senelerde Türkiye’den ve dünyadan Schengen vizesine yönelik başvuru ve ret oranların hakkında bilgiler paylaştı.
2014 yılında Türkiye başvurularına yapılan ortalama ret oranının yüzde 4,4 olduğunu söyleyen Bakan Fidan, tüm Schengen başvurularına ret oranının ise yüzde 5,1 olduğunu aktardı.
“2015’te yüzde 3.9 Türkiye’ye, dünyaya yüzde 6.2. 2016’da Türkiye’ye yüzde 4.4, dünyaya yüzde 6.9. 2019’da bütün dünyaya yüzde 9.7, bize yüzde 9.9. 2020’de bize yüzde 12.7, dünyaya yüzde 13.6. 2021’de Türkiye'ye yüzde 16.9, dünyaya yüzde 13.4; pandeminin olduğu dönem” diyerek, geçmişten günümüze ret oranlarını paylaşan Bakan Fidan, “2022’de bize yüzde 15.7, bütün dünyaya yüzde 17.9. Geçen yıl yüzde 16,1 bize ret oranı, bütün dünyaya yüzde 16. Bu senenin rakamı yok, çıkacak” diye devam etti.

Schengen vizesinin değerlendirilmesi süresi neden uzadı?

Türkiye’den geçmiş yıllarda Schengen vize başvurusunda bulunan kişi sayısını da paylaşan Fidan, şöyle devam etti:
“2019'da 906 bin vatandaşımız başvuruda bulunuyor. 2021'de pandemi var, 271 bine düşüyor. 2022'de 770 bin. 2023'te 1 milyon 55 bin kişi. 2024'te bunun daha fazla olacağını düşünüyoruz. Vize başvurumuz yüzde 36 artmasına karşın, ret oranı binde 4 oranında artmıştır. Başvuru 278 bin 476 kişi, ret 48 bin 638 kişi artmış.”
Hakan Fidan, Schengen vizesinin değerlendirilmesi süresinin uzamasının iki nedeni bulunduğunu belirterek bunları, personel yetersizliği ile Batı ülkelerinde özellikle göçmenlere yönelik gelişen politik tavır ve seçimlerde iç siyasetin inanılmaz derecede etkili oluşu şeklinde sıraladı.
Yurt dışına gitmek ve öğrenim görmek isteyen vatandaşların sayısının arttığını da vurgulayan Fidan, bu sorunun kökten çözülmesi için vize serbestisi anlaşmasının hayata geçmesinin önemli olduğunu söyledi.
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