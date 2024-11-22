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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rus-ordusu-son-bir-haftada-7-yerlesimi-ele-gecirdi-yaklasik-14-bin-ukrayna-asker-etkisiz-hale-1090708478.html
Rus ordusu son bir haftada 7 yerleşimi ele geçirdi: Yaklaşık 14 bin Ukrayna asker etkisiz hale getirildi
Rus ordusu son bir haftada 7 yerleşimi ele geçirdi: Yaklaşık 14 bin Ukrayna asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son bir haftasında önemli ilerleme kaydederken Kiev'e bağlı güçlerde kan kaybı sürdü. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T15:12+0300
2024-11-22T15:21+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
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özel askeri harekat
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donetsk halk cumhuriyeti
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık basın bültenine göre Rus ordusu, 16-22 Kasım döneminde, Kinjal hipersonik aeroballistik füze dahil yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla 30 grup saldırısı düzenledi. Bu saldırılar sonucu Ukrayna’nın askeri sanayi tesisleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının üretim ve stoklama yerleri, cephanelikler, mühimmat ve yakıt depoları vuruldu.Açıklamada, “Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli silahlarla düzenlenen saldırılara misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, 21 Kasım 2024 tarihinde, Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna savunma sanayi tesisine yönelik kombine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, nükleer olmayan hipersonik başlık taşıyan Oreşnik orta menzilli balistik füze ilk kez savaş koşullarında başarıyla kullanıldı. Tüm savaş başlıkları hedefe ulaştı” ifadesine yer verildi.Düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişi sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 7 yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtarıldı.Son bir haftada Ukrayna ordusunun 13 bin 860 askeri etkisiz hale getirilirken Alman Leopard dahil 18 tank ve onlarca zırhlı savaş aracı imha edildi.Bir haftalık süreçte Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı 5 ATACMS füzesi, İngiltere yapımı 2 Storm Shadow füzesi, Fransa yapımı 16 Hammer güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 18 HIMARS füzesi ile 642 İHA imha edildi.52’si Kursk istikametinde 82 Ukrayna askeri, Rus ordusunun ilerleyişi karşısında silah bırakarak teslim oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ingiliz-uzmandan-ukraynanin-durumuna-iliskin-tatsiz-gercek-catisma-boyunca-en-zayif-konumda-1090686864.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, ingiltere, atacms, storm shadow, oreşnik , kinjal, himars, iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, ingiltere, atacms, storm shadow, oreşnik , kinjal, himars, iha

Rus ordusu son bir haftada 7 yerleşimi ele geçirdi: Yaklaşık 14 bin Ukrayna asker etkisiz hale getirildi

15:12 22.11.2024 (güncellendi: 15:21 22.11.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son bir haftasında önemli ilerleme kaydederken Kiev'e bağlı güçlerde kan kaybı sürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık basın bültenine göre Rus ordusu, 16-22 Kasım döneminde, Kinjal hipersonik aeroballistik füze dahil yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla 30 grup saldırısı düzenledi. Bu saldırılar sonucu Ukrayna’nın askeri sanayi tesisleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının üretim ve stoklama yerleri, cephanelikler, mühimmat ve yakıt depoları vuruldu.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli silahlarla düzenlenen saldırılara misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, 21 Kasım 2024 tarihinde, Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna savunma sanayi tesisine yönelik kombine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, nükleer olmayan hipersonik başlık taşıyan Oreşnik orta menzilli balistik füze ilk kez savaş koşullarında başarıyla kullanıldı. Tüm savaş başlıkları hedefe ulaştı” ifadesine yer verildi.
Düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişi sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 7 yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtarıldı.
Son bir haftada Ukrayna ordusunun 13 bin 860 askeri etkisiz hale getirilirken Alman Leopard dahil 18 tank ve onlarca zırhlı savaş aracı imha edildi.
Bir haftalık süreçte Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı 5 ATACMS füzesi, İngiltere yapımı 2 Storm Shadow füzesi, Fransa yapımı 16 Hammer güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 18 HIMARS füzesi ile 642 İHA imha edildi.
52’si Kursk istikametinde 82 Ukrayna askeri, Rus ordusunun ilerleyişi karşısında silah bırakarak teslim oldu.
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