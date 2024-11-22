https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/restoranda-yangin-cikti-kurtuldugu-yangin-bolgesine-telefonunu-almak-icin-girdi-hayatini-kaybetti--1090701635.html
Restoranda yangın çıktı: Kurtulduğu yangın bölgesine telefonunu almak için girdi, hayatını kaybetti
Restoranda yangın çıktı: Kurtulduğu yangın bölgesine telefonunu almak için girdi, hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar’da dün yaşanan restoran yangının hayatını kaybeden 44 yaşındaki kadın çalışan gözyaşları arasında toprağa verilirken, talihsiz kadının yangından... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T13:22+0300
2024-11-22T13:22+0300
2024-11-22T13:23+0300
türkiye
yangın
yangın helikopteri
afyonkarahisar
afyonkarahisar belediyesi
ölüm
kadın
telefon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090701291_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_d45c01917da31b499832c6e87cd9076a.jpg
Afyonkarasihar'da bir akaryakıt istasyonunda bulunan restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu. Perdeden çıkan alevler, kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.Evli ve 4 çocuğu olduğu öğrenilen bir Hanım Çakır isimli 44 yaşındaki kadının ise yangın çıktıktan sonra yaralanmadan bölgeyi terk ettiği fakat sonrasında telefonunu unuttuğunu anlayıp tekrardan içeri girdiği öğrenildi. Binadan bir daha çıkamayan kadın, hayatını kaybetti. Kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi. Cenazede kadının kocası Yahya Çakır ise ölen karısının arkasından, “4 evladım yetim kaldı. Karagözlü anam. Ben ne yapacağım” diyerek feryat etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/uzakdoguya-seyahat-edenlere-onemli-uyari-pirinc-eristesi-veya-mantardan-olebilirsiniz-1090701027.html
türkiye
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090701291_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_312b19859325d747635cffe718a3680a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yangın, yangın helikopteri, afyonkarahisar, afyonkarahisar belediyesi, ölüm, kadın, telefon
yangın, yangın helikopteri, afyonkarahisar, afyonkarahisar belediyesi, ölüm, kadın, telefon
Restoranda yangın çıktı: Kurtulduğu yangın bölgesine telefonunu almak için girdi, hayatını kaybetti
13:22 22.11.2024 (güncellendi: 13:23 22.11.2024)
Afyonkarahisar’da dün yaşanan restoran yangının hayatını kaybeden 44 yaşındaki kadın çalışan gözyaşları arasında toprağa verilirken, talihsiz kadının yangından kurtulduğu, ancak çalıştığı mutfakta kalan cep telefonunu almak için tekrara geri girince bir daha çıkamadığı iddia edildi.
Afyonkarasihar'da bir akaryakıt istasyonunda bulunan restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu. Perdeden çıkan alevler, kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Evli ve 4 çocuğu olduğu öğrenilen bir Hanım Çakır isimli 44 yaşındaki kadının ise yangın çıktıktan sonra yaralanmadan bölgeyi terk ettiği fakat sonrasında telefonunu unuttuğunu anlayıp tekrardan içeri girdiği öğrenildi. Binadan bir daha çıkamayan kadın, hayatını kaybetti.
Kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi.
Cenazede kadının kocası Yahya Çakır ise ölen karısının arkasından, “4 evladım yetim kaldı. Karagözlü anam. Ben ne yapacağım” diyerek feryat etti.