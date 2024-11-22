https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/restoranda-yangin-cikti-kurtuldugu-yangin-bolgesine-telefonunu-almak-icin-girdi-hayatini-kaybetti--1090701635.html

Restoranda yangın çıktı: Kurtulduğu yangın bölgesine telefonunu almak için girdi, hayatını kaybetti

Restoranda yangın çıktı: Kurtulduğu yangın bölgesine telefonunu almak için girdi, hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar’da dün yaşanan restoran yangının hayatını kaybeden 44 yaşındaki kadın çalışan gözyaşları arasında toprağa verilirken, talihsiz kadının yangından... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T13:22+0300

2024-11-22T13:22+0300

2024-11-22T13:23+0300

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Afyonkarasihar'da bir akaryakıt istasyonunda bulunan restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu. Perdeden çıkan alevler, kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.Evli ve 4 çocuğu olduğu öğrenilen bir Hanım Çakır isimli 44 yaşındaki kadının ise yangın çıktıktan sonra yaralanmadan bölgeyi terk ettiği fakat sonrasında telefonunu unuttuğunu anlayıp tekrardan içeri girdiği öğrenildi. Binadan bir daha çıkamayan kadın, hayatını kaybetti. Kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi. Cenazede kadının kocası Yahya Çakır ise ölen karısının arkasından, “4 evladım yetim kaldı. Karagözlü anam. Ben ne yapacağım” diyerek feryat etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/uzakdoguya-seyahat-edenlere-onemli-uyari-pirinc-eristesi-veya-mantardan-olebilirsiniz-1090701027.html

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yangın, yangın helikopteri, afyonkarahisar, afyonkarahisar belediyesi, ölüm, kadın, telefon