https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/resmi-gazetede-yayimlandi-tcmb-zorunlu-karsilik-oranlarini-degistirdi-1090679274.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: TCMB zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi

Resmi Gazete'de yayımlandı: TCMB zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranını 6 aylık vadede yüzde 15'ten yüzde 17'e yükseltti. Uzun vadede Türk Lirası... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gittiğini Resmi Gazete'de yayımladı.22 Kasım 2024 Resmi Gazete'de açıklanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevduat hesaplarında zorunlu karşılık oranını değiştirdi. TCMB mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranını 6 aylık vadede yüzde 15'ten yüzde 17'e yükseltti. Uzun vadede Türk Lirası cinsinden mevduatta zorunlu karşılık oranı yüzde 10'dan yüzde 8'e indirilirken, yabancı para cinsinden mevduatta zorunlu karşılık oranı yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi.Zorunlu Karşılık nedir?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen özel bankaların müşterilerinden aldığı mevduata karşı ayırması gereken paraya Zorunlu Karşılık denir. Zorunlu karşılık bankaların müşterilerinden topladığı mevduatların belirli bir kısmını Merkez Bankası'nda tutmak zorunda olduğu bir oran olarak bilinir.Zorunlu karşılık oranı neden yükseldi?TCMB zorunlu karşılık oranlarını kısa vadede yükseltirken uzun vadede düşürdü. Uzmanlar bunun sebebinin bankaların uzun vadeli yatırımlara yönelmesi için yapıldığını ifade etti. TCMB'nin hamlesinin finansal sisteminin dengesini koruma ve para politikasını yönlendirme amacıyla yapıldığı açıklandı.

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mevduat faizi ne kadar, mevduat zorunlu karşılık oranı