Puşkov: ABD'nin eylemleri tehlikeli ve sorumsuz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Mine Ayman ve Erdem Tunç stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İletişim dünyasında yapay zeka kullanımı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin'den teğmenler açıklaması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye ile 'normalleşme'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
MHP neden mıntıka temizliği yapıyor
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/puskov-abdnin-eylemleri-tehlikeli-ve-sorumsuz--1090680314.html
Puşkov: ABD'nin eylemleri tehlikeli ve sorumsuz
Puşkov: ABD'nin eylemleri tehlikeli ve sorumsuz
Sputnik Türkiye
Rus senatör Puşkov, ABD'nin hızla Rusya ile çatışmaya ilerlediğini ve Trump'ın sessiz kaldığını söyledi. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T02:27+0300
2024-11-22T02:27+0300
dünya
rusya
abd
aleksey puşkov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4d0791f79b2dc358d6f5546078b3b01d.jpg
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, ABD'nin Rusya ile bir çatışmaya doğru hızla ilerlediğini ve eylemlerinin giderek daha tehlikeli bir hal aldığını belirtti.Puşkov, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın bu duruma sessiz kaldığını vurguladı. Puşkov, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın bu durumu miras almayacağından emin olup olmadığını sorgulayarak olayların gidişatını belirleyen bir kişi değil, umutsuz bir çatışmanın rehinesi haline geldiğini belirtti.Puşkov, "ABD, Rusya ile bir çatışmaya doğru tüm hızıyla koşuyor. Eylemleri giderek daha tehlikeli ve sorumsuz bir hal alıyor. Bunu tüm dünya görüyor" şeklinde konuştu.Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean Pierre, Rus füzesinin fırlatılmasının ABD'nin Ukrayna politikası üzerinde caydırıcı bir etkisi olmayacağını ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ve İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanmasına karşılık olarak Rus ordusunun Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksi tesislerinden birini hedef aldığını açıklamış, Dnipropetrovsk'taki füze ekipmanı üreten bir kompleksin vurulduğunu belirtmişti. Ayrıca, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in, nükleer içermeyen hipersonik konfigürasyonda bir balistik füzenin savaş koşulları altında test edildiğini ve testin başarılı olduğunu, fırlatma hedefine ulaşıldığını eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/zelenskiy-batili-ortaklarin-rus-ordusunun-oresnik-saldirisina-tepki-gostermemesinden-yakindi-1090680171.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_6aa0820477f5f1c2015164c9e9c788a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, aleksey puşkov
rusya, abd, aleksey puşkov

Puşkov: ABD'nin eylemleri tehlikeli ve sorumsuz

02:27 22.11.2024
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinAleksey Puşkov
Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rus senatör Puşkov, ABD'nin hızla Rusya ile çatışmaya ilerlediğini ve Trump'ın sessiz kaldığını söyledi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, ABD'nin Rusya ile bir çatışmaya doğru hızla ilerlediğini ve eylemlerinin giderek daha tehlikeli bir hal aldığını belirtti.
Puşkov, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın bu duruma sessiz kaldığını vurguladı.
Puşkov, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın bu durumu miras almayacağından emin olup olmadığını sorgulayarak olayların gidişatını belirleyen bir kişi değil, umutsuz bir çatışmanın rehinesi haline geldiğini belirtti.
Puşkov, "ABD, Rusya ile bir çatışmaya doğru tüm hızıyla koşuyor. Eylemleri giderek daha tehlikeli ve sorumsuz bir hal alıyor. Bunu tüm dünya görüyor" şeklinde konuştu.
Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean Pierre, Rus füzesinin fırlatılmasının ABD'nin Ukrayna politikası üzerinde caydırıcı bir etkisi olmayacağını ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ve İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanmasına karşılık olarak Rus ordusunun Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksi tesislerinden birini hedef aldığını açıklamış, Dnipropetrovsk'taki füze ekipmanı üreten bir kompleksin vurulduğunu belirtmişti.
Ayrıca, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in, nükleer içermeyen hipersonik konfigürasyonda bir balistik füzenin savaş koşulları altında test edildiğini ve testin başarılı olduğunu, fırlatma hedefine ulaşıldığını eklemişti.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
DÜNYA
Zelenskiy, Batılı ortakların Rus ordusunun ‘Oreşnik’ saldırısına tepki göstermemesinden yakındı
01:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала