https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/puskov-abdnin-eylemleri-tehlikeli-ve-sorumsuz--1090680314.html
Puşkov: ABD'nin eylemleri tehlikeli ve sorumsuz
Puşkov: ABD'nin eylemleri tehlikeli ve sorumsuz
Sputnik Türkiye
Rus senatör Puşkov, ABD'nin hızla Rusya ile çatışmaya ilerlediğini ve Trump'ın sessiz kaldığını söyledi. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T02:27+0300
2024-11-22T02:27+0300
2024-11-22T02:27+0300
dünya
rusya
abd
aleksey puşkov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4d0791f79b2dc358d6f5546078b3b01d.jpg
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, ABD'nin Rusya ile bir çatışmaya doğru hızla ilerlediğini ve eylemlerinin giderek daha tehlikeli bir hal aldığını belirtti.Puşkov, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın bu duruma sessiz kaldığını vurguladı. Puşkov, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın bu durumu miras almayacağından emin olup olmadığını sorgulayarak olayların gidişatını belirleyen bir kişi değil, umutsuz bir çatışmanın rehinesi haline geldiğini belirtti.Puşkov, "ABD, Rusya ile bir çatışmaya doğru tüm hızıyla koşuyor. Eylemleri giderek daha tehlikeli ve sorumsuz bir hal alıyor. Bunu tüm dünya görüyor" şeklinde konuştu.Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean Pierre, Rus füzesinin fırlatılmasının ABD'nin Ukrayna politikası üzerinde caydırıcı bir etkisi olmayacağını ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ve İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanmasına karşılık olarak Rus ordusunun Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksi tesislerinden birini hedef aldığını açıklamış, Dnipropetrovsk'taki füze ekipmanı üreten bir kompleksin vurulduğunu belirtmişti. Ayrıca, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in, nükleer içermeyen hipersonik konfigürasyonda bir balistik füzenin savaş koşulları altında test edildiğini ve testin başarılı olduğunu, fırlatma hedefine ulaşıldığını eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/zelenskiy-batili-ortaklarin-rus-ordusunun-oresnik-saldirisina-tepki-gostermemesinden-yakindi-1090680171.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_6aa0820477f5f1c2015164c9e9c788a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, abd, aleksey puşkov
rusya, abd, aleksey puşkov
Puşkov: ABD'nin eylemleri tehlikeli ve sorumsuz
Rus senatör Puşkov, ABD'nin hızla Rusya ile çatışmaya ilerlediğini ve Trump'ın sessiz kaldığını söyledi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, ABD'nin Rusya ile bir çatışmaya doğru hızla ilerlediğini ve eylemlerinin giderek daha tehlikeli bir hal aldığını belirtti.
Puşkov, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın bu duruma sessiz kaldığını vurguladı.
Puşkov, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın bu durumu miras almayacağından emin olup olmadığını sorgulayarak olayların gidişatını belirleyen bir kişi değil, umutsuz bir çatışmanın rehinesi haline geldiğini belirtti.
Puşkov, "ABD, Rusya ile bir çatışmaya doğru tüm hızıyla koşuyor. Eylemleri giderek daha tehlikeli ve sorumsuz bir hal alıyor. Bunu tüm dünya görüyor" şeklinde konuştu.
Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean Pierre, Rus füzesinin fırlatılmasının ABD'nin Ukrayna politikası üzerinde caydırıcı bir etkisi olmayacağını ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ve İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanmasına karşılık olarak Rus ordusunun Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksi tesislerinden birini hedef aldığını açıklamış, Dnipropetrovsk'taki füze ekipmanı üreten bir kompleksin vurulduğunu belirtmişti.
Ayrıca, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in, nükleer içermeyen hipersonik konfigürasyonda bir balistik füzenin savaş koşulları altında test edildiğini ve testin başarılı olduğunu, fırlatma hedefine ulaşıldığını eklemişti.