https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/puskov-abdnin-eylemleri-tehlikeli-ve-sorumsuz--1090680314.html

Puşkov: ABD'nin eylemleri tehlikeli ve sorumsuz

Puşkov: ABD'nin eylemleri tehlikeli ve sorumsuz

Sputnik Türkiye

Rus senatör Puşkov, ABD'nin hızla Rusya ile çatışmaya ilerlediğini ve Trump'ın sessiz kaldığını söyledi. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T02:27+0300

2024-11-22T02:27+0300

2024-11-22T02:27+0300

dünya

rusya

abd

aleksey puşkov

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, ABD'nin Rusya ile bir çatışmaya doğru hızla ilerlediğini ve eylemlerinin giderek daha tehlikeli bir hal aldığını belirtti.Puşkov, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın bu duruma sessiz kaldığını vurguladı. Puşkov, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın bu durumu miras almayacağından emin olup olmadığını sorgulayarak olayların gidişatını belirleyen bir kişi değil, umutsuz bir çatışmanın rehinesi haline geldiğini belirtti.Puşkov, "ABD, Rusya ile bir çatışmaya doğru tüm hızıyla koşuyor. Eylemleri giderek daha tehlikeli ve sorumsuz bir hal alıyor. Bunu tüm dünya görüyor" şeklinde konuştu.Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean Pierre, Rus füzesinin fırlatılmasının ABD'nin Ukrayna politikası üzerinde caydırıcı bir etkisi olmayacağını ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ve İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanmasına karşılık olarak Rus ordusunun Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksi tesislerinden birini hedef aldığını açıklamış, Dnipropetrovsk'taki füze ekipmanı üreten bir kompleksin vurulduğunu belirtmişti. Ayrıca, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in, nükleer içermeyen hipersonik konfigürasyonda bir balistik füzenin savaş koşulları altında test edildiğini ve testin başarılı olduğunu, fırlatma hedefine ulaşıldığını eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/zelenskiy-batili-ortaklarin-rus-ordusunun-oresnik-saldirisina-tepki-gostermemesinden-yakindi-1090680171.html

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