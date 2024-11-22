https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ordu-universitesinde-hayalet-fakulte-tartismasi-gercekte-var-olmayan-bir-fakulte-ortaya-cikti-1090701807.html

Ordu Üniversitesi’nde 'hayalet fakülte' tartışması: 'Gerçekte var olmayan bir fakülte ortaya çıktı'

Ordu Üniversitesi’nde 'hayalet fakülte' tartışması: 'Gerçekte var olmayan bir fakülte ortaya çıktı'

Sputnik Türkiye

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Üniversitesi’nde kağıt üzerinde kurulan ancak binası, öğrencisi ve hocası olmayan Mühendislik Fakültesi olduğunu... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T13:37+0300

2024-11-22T13:37+0300

2024-11-22T13:37+0300

fakülte

hayalet fakülte

ordu üniversitesi

türkiye

mustafa adıgüzel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Mühendislik Fakültesi’nin yalnızca kâğıt üzerinde kurulu olduğunu, ancak fiziksel bir varlığı bulunmadığını söyledi. Adıgüzel, fakültenin yalnızca bir seçim vaadi olarak ortaya atıldığını öne sürdü.'Öğrencisi yok, hocası yok, binası yok'Adıgüzel, yaptığı açıklamada, fakültenin bir buçuk yıl önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete’de yayımlandığını, ancak hiçbir gelişme kaydedilmediğini belirtti. Fakülte için “ne bir öğrenci, ne bir hoca, ne de bir bina” bulunmadığını vurgulayan Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

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