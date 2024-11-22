https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ordu-universitesinde-hayalet-fakulte-tartismasi-gercekte-var-olmayan-bir-fakulte-ortaya-cikti-1090701807.html
Ordu Üniversitesi’nde 'hayalet fakülte' tartışması: 'Gerçekte var olmayan bir fakülte ortaya çıktı'
Ordu Üniversitesi’nde 'hayalet fakülte' tartışması: 'Gerçekte var olmayan bir fakülte ortaya çıktı'
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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Üniversitesi’nde kağıt üzerinde kurulan ancak binası, öğrencisi ve hocası olmayan Mühendislik Fakültesi olduğunu... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T13:37+0300
2024-11-22T13:37+0300
2024-11-22T13:37+0300
fakülte
hayalet fakülte
ordu üniversitesi
türkiye
mustafa adıgüzel
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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Mühendislik Fakültesi’nin yalnızca kâğıt üzerinde kurulu olduğunu, ancak fiziksel bir varlığı bulunmadığını söyledi. Adıgüzel, fakültenin yalnızca bir seçim vaadi olarak ortaya atıldığını öne sürdü.'Öğrencisi yok, hocası yok, binası yok'Adıgüzel, yaptığı açıklamada, fakültenin bir buçuk yıl önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete’de yayımlandığını, ancak hiçbir gelişme kaydedilmediğini belirtti. Fakülte için “ne bir öğrenci, ne bir hoca, ne de bir bina” bulunmadığını vurgulayan Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:
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ordu üniversitesi, hayalet fakülte, hayalet fakülte ne demek
ordu üniversitesi, hayalet fakülte, hayalet fakülte ne demek
Ordu Üniversitesi’nde 'hayalet fakülte' tartışması: 'Gerçekte var olmayan bir fakülte ortaya çıktı'
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Üniversitesi’nde kağıt üzerinde kurulan ancak binası, öğrencisi ve hocası olmayan Mühendislik Fakültesi olduğunu iddia ederek, "Bu kadar tuhaf bir seçim vaadini ilk kez görüyoruz” dedi.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Mühendislik Fakültesi’nin yalnızca kâğıt üzerinde kurulu olduğunu, ancak fiziksel bir varlığı bulunmadığını söyledi. Adıgüzel, fakültenin yalnızca bir seçim vaadi olarak ortaya atıldığını öne sürdü.
'Öğrencisi yok, hocası yok, binası yok'
Adıgüzel, yaptığı açıklamada, fakültenin bir buçuk yıl önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete’de yayımlandığını, ancak hiçbir gelişme kaydedilmediğini belirtti. Fakülte için “ne bir öğrenci, ne bir hoca, ne de bir bina” bulunmadığını vurgulayan Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:
"O dönemin rektörü bu fakülteyi büyük bir hizmet olarak duyurmuştu. Ancak bugün baktığınızda üniversitenin web sitesinde bu fakültenin adı bile geçmiyor."