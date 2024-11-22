https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/almanyada-gottingen-universitesi-rektoru-prof-dr-metin-tolan-gorevden-alindi-1090699635.html
Almanya'da Göttingen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Tolan, görevden alındı
Almanya'da Göttingen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Tolan, görevden alındı
Sputnik Türkiye
Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nin yetkili organından biri olan senato, daha önce oybirliğiyle göreve getirdiği Rektör Prof. Dr. Metin Tolan'ı 'yetersiz'... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T13:00+0300
2024-11-22T13:00+0300
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Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan, 2021 yılında Göttingen Üniversitesi'nde oy birliğiyle rektör seçilmişti. Göttingen Üniversitesi'nin rektörünü seçmede yetkili olan üniversite senatosu ve vakıf komitesi, 20 Kasım'da toplandı. Senato, 21 Kasım Perşembe günü Prof. Dr. Tolan'ın görevden alındığını duyurdu. Göttingen Üniversitesi'nin web sitesinden yapılan açıklamada "En yüksek denetim organı olan Üniversite Vakıf Komitesi'nin, Senato'nun 21 Ekim 2024 tarihinde Göttingen Üniversitesi Rektörü'nün görevden alınması önerisini anlaşılmaz bir gerekçeyle reddetmesinin ardından, iki organın üniversite tüzüğünde yer alan uzlaşma toplantısı 20 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşti. Organlar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine Senato, hemen ardından gerçekleştirdiği özel bir toplantıda görevden alma kararını teyit etti" denildi.Tolan, duyuru sonrasında basına açıklama yaparak senatörleri "hiçbir somut olgusal nedene dayanmadan, yalnızca söylentilere ve yanlış olgulara dayanarak" böylesine kapsamlı bir karar aldığı konusunda eleştirdi.
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almanya, göttingen üniversitesi, prof. dr. metin tolan, görevden alma
almanya, göttingen üniversitesi, prof. dr. metin tolan, görevden alma
Almanya'da Göttingen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Tolan, görevden alındı
13:00 22.11.2024 (güncellendi: 13:02 22.11.2024)
Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nin yetkili organından biri olan senato, daha önce oybirliğiyle göreve getirdiği Rektör Prof. Dr. Metin Tolan'ı 'yetersiz' olduğu gerekçesiyle görevden aldı. Tolan ise senatonun söylenti ve yanlış verilere göre karar verdiğini söyledi.
Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan, 2021 yılında Göttingen Üniversitesi'nde oy birliğiyle rektör seçilmişti. Göttingen Üniversitesi'nin rektörünü seçmede yetkili olan üniversite senatosu ve vakıf komitesi, 20 Kasım'da toplandı. Senato, 21 Kasım Perşembe günü Prof. Dr. Tolan'ın görevden alındığını duyurdu.
Göttingen Üniversitesi'nin web sitesinden yapılan açıklamada "En yüksek denetim organı olan Üniversite Vakıf Komitesi'nin, Senato'nun 21 Ekim 2024 tarihinde Göttingen Üniversitesi Rektörü'nün görevden alınması önerisini anlaşılmaz bir gerekçeyle reddetmesinin ardından, iki organın üniversite tüzüğünde yer alan uzlaşma toplantısı 20 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşti. Organlar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine Senato, hemen ardından gerçekleştirdiği özel bir toplantıda görevden alma kararını teyit etti" denildi.
Tolan, duyuru sonrasında basına açıklama yaparak senatörleri "hiçbir somut olgusal nedene dayanmadan, yalnızca söylentilere ve yanlış olgulara dayanarak" böylesine kapsamlı bir karar aldığı konusunda eleştirdi.