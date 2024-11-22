https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/almanyada-gottingen-universitesi-rektoru-prof-dr-metin-tolan-gorevden-alindi-1090699635.html

Almanya'da Göttingen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Tolan, görevden alındı

Almanya'da Göttingen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Tolan, görevden alındı

Sputnik Türkiye

Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nin yetkili organından biri olan senato, daha önce oybirliğiyle göreve getirdiği Rektör Prof. Dr. Metin Tolan'ı 'yetersiz'... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T13:00+0300

2024-11-22T13:00+0300

2024-11-22T13:02+0300

dünya

almanya

göttingen üniversitesi

prof. dr. metin tolan

görevden alma

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Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan, 2021 yılında Göttingen Üniversitesi'nde oy birliğiyle rektör seçilmişti. Göttingen Üniversitesi'nin rektörünü seçmede yetkili olan üniversite senatosu ve vakıf komitesi, 20 Kasım'da toplandı. Senato, 21 Kasım Perşembe günü Prof. Dr. Tolan'ın görevden alındığını duyurdu. Göttingen Üniversitesi'nin web sitesinden yapılan açıklamada "En yüksek denetim organı olan Üniversite Vakıf Komitesi'nin, Senato'nun 21 Ekim 2024 tarihinde Göttingen Üniversitesi Rektörü'nün görevden alınması önerisini anlaşılmaz bir gerekçeyle reddetmesinin ardından, iki organın üniversite tüzüğünde yer alan uzlaşma toplantısı 20 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşti. Organlar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine Senato, hemen ardından gerçekleştirdiği özel bir toplantıda görevden alma kararını teyit etti" denildi.Tolan, duyuru sonrasında basına açıklama yaparak senatörleri "hiçbir somut olgusal nedene dayanmadan, yalnızca söylentilere ve yanlış olgulara dayanarak" böylesine kapsamlı bir karar aldığı konusunda eleştirdi.

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