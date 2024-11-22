Almanya'da Göttingen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Tolan, görevden alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 112’nin haberi olmadan bu normal bir sistem midir, bu hala sorgulanıyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İletişim dünyasında yapay zeka kullanımı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin'den teğmenler açıklaması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye ile 'normalleşme'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
MHP neden mıntıka temizliği yapıyor
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yurttaş Kane’in verdiği mesajlar, Amerika'nın savaşa girme kararı üzerinde dolaylı bir etki yaptı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İran başkentini taşıyacak mı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABER MASASI
Lucid Rüyalar ve Rüya Kontrolü
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/almanyada-gottingen-universitesi-rektoru-prof-dr-metin-tolan-gorevden-alindi-1090699635.html
Almanya'da Göttingen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Tolan, görevden alındı
Almanya'da Göttingen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Tolan, görevden alındı
Sputnik Türkiye
Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nin yetkili organından biri olan senato, daha önce oybirliğiyle göreve getirdiği Rektör Prof. Dr. Metin Tolan'ı 'yetersiz'... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T13:00+0300
2024-11-22T13:02+0300
dünya
almanya
göttingen üniversitesi
prof. dr. metin tolan
görevden alma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090699887_0:83:1500:927_1920x0_80_0_0_f56ed1e3c351e6695b1088584836c338.jpg
Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan, 2021 yılında Göttingen Üniversitesi'nde oy birliğiyle rektör seçilmişti. Göttingen Üniversitesi'nin rektörünü seçmede yetkili olan üniversite senatosu ve vakıf komitesi, 20 Kasım'da toplandı. Senato, 21 Kasım Perşembe günü Prof. Dr. Tolan'ın görevden alındığını duyurdu. Göttingen Üniversitesi'nin web sitesinden yapılan açıklamada "En yüksek denetim organı olan Üniversite Vakıf Komitesi'nin, Senato'nun 21 Ekim 2024 tarihinde Göttingen Üniversitesi Rektörü'nün görevden alınması önerisini anlaşılmaz bir gerekçeyle reddetmesinin ardından, iki organın üniversite tüzüğünde yer alan uzlaşma toplantısı 20 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşti. Organlar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine Senato, hemen ardından gerçekleştirdiği özel bir toplantıda görevden alma kararını teyit etti" denildi.Tolan, duyuru sonrasında basına açıklama yaparak senatörleri "hiçbir somut olgusal nedene dayanmadan, yalnızca söylentilere ve yanlış olgulara dayanarak" böylesine kapsamlı bir karar aldığı konusunda eleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/almanya-basbakani-scholz-turkiye-ziyaretinde-gorusulecek-bircok-konu-var-1089363775.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090699887_100:0:1435:1001_1920x0_80_0_0_0f7cd0752fc29099ec9baa4e53e25745.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, göttingen üniversitesi, prof. dr. metin tolan, görevden alma
almanya, göttingen üniversitesi, prof. dr. metin tolan, görevden alma

Almanya'da Göttingen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Tolan, görevden alındı

13:00 22.11.2024 (güncellendi: 13:02 22.11.2024)
© Fotoğraf : Swen PfцrtnerAlmanya'da Göttingen Üniversitesi Rektörü fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan görevden alındı
Almanya'da Göttingen Üniversitesi Rektörü fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan görevden alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Fotoğraf : Swen Pfцrtner
Abone ol
Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nin yetkili organından biri olan senato, daha önce oybirliğiyle göreve getirdiği Rektör Prof. Dr. Metin Tolan'ı 'yetersiz' olduğu gerekçesiyle görevden aldı. Tolan ise senatonun söylenti ve yanlış verilere göre karar verdiğini söyledi.
Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan, 2021 yılında Göttingen Üniversitesi'nde oy birliğiyle rektör seçilmişti. Göttingen Üniversitesi'nin rektörünü seçmede yetkili olan üniversite senatosu ve vakıf komitesi, 20 Kasım'da toplandı. Senato, 21 Kasım Perşembe günü Prof. Dr. Tolan'ın görevden alındığını duyurdu.
Göttingen Üniversitesi'nin web sitesinden yapılan açıklamada "En yüksek denetim organı olan Üniversite Vakıf Komitesi'nin, Senato'nun 21 Ekim 2024 tarihinde Göttingen Üniversitesi Rektörü'nün görevden alınması önerisini anlaşılmaz bir gerekçeyle reddetmesinin ardından, iki organın üniversite tüzüğünde yer alan uzlaşma toplantısı 20 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşti. Organlar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine Senato, hemen ardından gerçekleştirdiği özel bir toplantıda görevden alma kararını teyit etti" denildi.
Tolan, duyuru sonrasında basına açıklama yaparak senatörleri "hiçbir somut olgusal nedene dayanmadan, yalnızca söylentilere ve yanlış olgulara dayanarak" böylesine kapsamlı bir karar aldığı konusunda eleştirdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
DÜNYA
Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye ziyaretinde görüşülecek birçok konu var
18 Ekim, 01:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала