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Yetkililer, 'sahte ölümünü' planlayan adamı arıyor
Yetkililer, 'sahte ölümünü' planlayan adamı arıyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan üç çocuk babasının 'sahte ölümünü' planlayıp kayıplara karıştığından şüpheleniyor. Eşine gölde olduğunu söyledikten sonra... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T11:54+0300
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ABD'li yetkililer, bu yaz kanoyla gezinirken kaybolan Wisconsin'li bir adamın kendi ölümünü sahnelemiş ve Avrupa'ya kaçmış olabileceğini öne sürüyor. Green Lake Şerifi Matthew Vande Kolk'un yaptığı açıklamasında, 'adamın hayatta olduğuna inandıklarını çünkü gölde olmadığını bildiklerini' söyledi.Üç çocuk babası 45 yaşındaki Ryan Borgwardt, en son 12 Ağustos'ta tek başına balık tutmak için gittiği Green Lake'de görülmüş. Eşine 11 Ağustos gecesi mesaj atan Borgwardt, ertesi gün eve dönmeyince ailesi kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmişti. Arama kurtarma ekibi gölde devrilmiş kano ve can yeleğiyle karşılaşmıştı. Gölün otoparkında adamın arabası, oltası ve cüzdanını bulan arama kurtarma ekipleri, dalgıçlar, insansız hava araçları, sonar ve köpeklerle 54 gün süren kapsamlı bir arama başlattı. Ancak gölde ceset bulunamadı.Bunun üzerine daha detaylı bir soruşturma başlatan yetkililer, ilginç detaylarla karşılaştı. Araştırmacılar, Kanada sınırında Borgwardt'ın isminin kontrol edildiğini, Borgwardt'ın kayıp pasaport bildiriminde bulunduğunu ve kaybolmadan önce kendisine yeni bir pasaport verildiğini öğrendi.Kayıp ilanı verdiği pasaportu evinde bulunan Borgwardt'ın kaybolmadan önce dizüstü bilgisayarının sabit sürücüsünü değiştirerek bütün arama geçmişini sildiğini, 375 bin dolarlık hayat sigortası poliçesini iptal ettirdiğini ve parayı yabancı bir banka hesabına aktardığı ortaya çıktı.Yetkililer, Doğu Avrupa'da olduğuna inandıkları Ryan Borgwardt'ı ve sahte ölümünü planlayıp kaçmasına yardımcı olabilecek kişileri aramaya devam ettiklerini belirtti.
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abd, wisconsin, yetkili, avrupa, sahte, plan, pasaport
abd, wisconsin, yetkili, avrupa, sahte, plan, pasaport
Yetkililer, 'sahte ölümünü' planlayan adamı arıyor
11:54 14.11.2024 (güncellendi: 12:00 14.11.2024)
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan üç çocuk babasının 'sahte ölümünü' planlayıp kayıplara karıştığından şüpheleniyor. Eşine gölde olduğunu söyledikten sonra kaybolan adam, 'kendi ölümünü sahneleyip' ortadan kayboldu. Yetkililer, adamın Avrupa'da olabileceğinden şüpheleniyor.
ABD'li yetkililer, bu yaz kanoyla gezinirken kaybolan Wisconsin'li bir adamın kendi ölümünü sahnelemiş ve Avrupa'ya kaçmış olabileceğini öne sürüyor. Green Lake Şerifi Matthew Vande Kolk'un yaptığı açıklamasında, 'adamın hayatta olduğuna inandıklarını çünkü gölde olmadığını bildiklerini' söyledi.
Üç çocuk babası 45 yaşındaki Ryan Borgwardt, en son 12 Ağustos'ta tek başına balık tutmak için gittiği Green Lake'de görülmüş. Eşine 11 Ağustos gecesi mesaj atan Borgwardt, ertesi gün eve dönmeyince ailesi kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmişti. Arama kurtarma ekibi gölde devrilmiş kano ve can yeleğiyle karşılaşmıştı. Gölün otoparkında adamın arabası, oltası ve cüzdanını bulan arama kurtarma ekipleri, dalgıçlar, insansız hava araçları, sonar ve köpeklerle 54 gün süren kapsamlı bir arama başlattı. Ancak gölde ceset bulunamadı.
Bunun üzerine daha detaylı bir soruşturma başlatan yetkililer, ilginç detaylarla karşılaştı. Araştırmacılar, Kanada sınırında Borgwardt'ın isminin kontrol edildiğini, Borgwardt'ın kayıp pasaport bildiriminde bulunduğunu ve kaybolmadan önce kendisine yeni bir pasaport verildiğini öğrendi.
Kayıp ilanı verdiği pasaportu evinde bulunan Borgwardt'ın kaybolmadan önce dizüstü bilgisayarının sabit sürücüsünü değiştirerek bütün arama geçmişini sildiğini, 375 bin dolarlık hayat sigortası poliçesini iptal ettirdiğini ve parayı yabancı bir banka hesabına aktardığı ortaya çıktı.
Yetkililer, Doğu Avrupa'da olduğuna inandıkları Ryan Borgwardt'ı ve sahte ölümünü planlayıp kaçmasına yardımcı olabilecek kişileri aramaya devam ettiklerini belirtti.