Okan Buruk: Icardi'siz olmak hem bizim için hem de takım arkadaşları için zor olacak
© AA / Arife KarakumGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
© AA / Arife Karakum
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Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sakatlığı nedeniyle Mauro Icardi'nin takıma katılmasının 6-7 ay sonunda olabileceğini açıkladı ve "Icardi'siz olmak hem bizim için hem de takım arkadaşları için zor olacak" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Sipay Bodrum FK maçında Davinson Sanchez'in cezalı olduğu için oynamayacağını anımsatan Buruk, şunları söyledi:
"Jakobs ve Icardi sakatlıklarından dolayı kadroda olmayacak. Onun dışında tam kadro hazırlandık. Bodrum FK ligin yeni takımlarından biri. Ligde alışık olduğumuz statların dışında bir statta oynayacağız. Zemini bilmiyorum. Zemin nasıl olacak ama karşımızdaki takım özellikle bizim gibi bir takıma karşı ellerinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacak. Bize odaklı hazırlandılar. Ligdeki avantajımız, galibiyet serimiz, deplasmandaki galibiyet serimiz, kazandığımız puanlar anlamında yine rekorlara doğru gidiyoruz. O yüzden daha yüksek bir şekilde, daha yüksek bir istek ve konsantrasyonla bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Daha sonra da gelecek hafta içi AZ Alkmaar maçı bizi bekliyor."
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin ameliyat programı ve dönüş tarihine ilişkin de bilgi veren Buruk gelecek hafta net bir karar verileceğini şu ifadelerle aktardı:
"Hem Yener hoca hem Icardi'nin menajeri genel olarak bu konu üzerinde konuşuyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki hafta net bir karar verilecek. Nerede ameliyat olacağına dair. Tabii ki ameliyat çok önemli. Nerede olduğu çok önemli ama devamındaki rehabilitasyon çok daha önemli. Hepsini en doğru bir şekilde organize etmek istiyoruz. Onun sahalara dönüşünün en kısa şekilde olmasını istiyoruz ama özellikle sakatlık sonrası ameliyat süreci için 2-3 hafta beklemek gerekiyor. Şu anda ikinci haftadayız. Üçüncü haftayı da tamamlayıp ondan sonra tabii ki ameliyatla ilgili net bir karar verilecek." şeklinde konuştu .
'Icardi'yi özleyeceğiz'
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun "Mayıs ayında final (UEFA Avrupa Ligi'nde) hedefliyoruz. Biz bu mayıstaki finalde Mauro Icardi ile birlikte oynamak istiyoruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Okan Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaklaşık 6-7 aylık bir süreç öngörülüyor. Haziran, temmuz daha net, garanti gibi görünüyor. Tedavi süreci nasıl gidecek ona da bakmak gerekiyor. Oyuncunun sağlığı da çok önemli. Oyuncunun erken dönmesinden çok, iyi bir şekilde iyileşip, en doğru şekilde, en doğru zamanda dönmesi daha önemli oluyor. Icardi'yi özleyeceğiz. Sahada Icardi'siz olmak hem Galatasaray taraftarı için hem bizim için hem de takım arkadaşları için zor olacak. Ama bu süreci atlattıktan sonra da yeni sezona en güçlü şekilde hazırlanacağını düşünüyoruz."