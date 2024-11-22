https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/okan-buruk-icardisiz-olmak-hem-bizim-icin-hem-de-takim-arkadaslari-icin-zor-olacak-1090680657.html

Okan Buruk: Icardi'siz olmak hem bizim için hem de takım arkadaşları için zor olacak

Okan Buruk: Icardi'siz olmak hem bizim için hem de takım arkadaşları için zor olacak

Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sakatlığı nedeniyle Mauro Icardi'nin takıma katılmasının 6-7 ay sonunda olabileceğini açıkladı ve "Icardi'siz olmak hem... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T02:38+0300

2024-11-22T02:38+0300

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spor

mauro icardi

galatasaray sk

galatasaray

okan buruk

arjantin

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Sipay Bodrum FK maçında Davinson Sanchez'in cezalı olduğu için oynamayacağını anımsatan Buruk, şunları söyledi:Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin ameliyat programı ve dönüş tarihine ilişkin de bilgi veren Buruk gelecek hafta net bir karar verileceğini şu ifadelerle aktardı:'Icardi'yi özleyeceğiz'Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun "Mayıs ayında final (UEFA Avrupa Ligi'nde) hedefliyoruz. Biz bu mayıstaki finalde Mauro Icardi ile birlikte oynamak istiyoruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Okan Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

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mauro icardi, galatasaray sk, galatasaray, okan buruk, arjantin