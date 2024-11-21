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Dursun Özbek'ten Osimhen sorusuna yanıt: 'Buradaki önemli konu harcama limitlerinizin oluşması'
Dursun Özbek'ten Osimhen sorusuna yanıt: 'Buradaki önemli konu harcama limitlerinizin oluşması'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen'in çok önemli bir oyuncu olduğunu söyledi. Özbek, Osimhen'in bonservisinin... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T11:55+0300
2024-11-21T11:55+0300
spor
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Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek imza töreninde soruları yanıtladı. Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya Özbek, "Osimhen bu sezon bizim futbolcumuz. Sezonun bitiminde Osimhen gibi bir futbolcuyu tüm kulüpler ister. Buradaki önemli konu harcama limitlerinizin oluşması. Bu yüzden çok erken. Bizim bu sezon hedefimiz beşinci yıldızı takmak." yanıtını verdi.'Konu harcama limitleri'Dursun Özbek sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya, "Osimhen, Galatasaray Spor Kulübü'nün futbolcusu. Çok da başarılı bir futbolcu. Böyle bir futbolcuyu futbolseverlere izletmekten gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın bir misyonu da bu. Dolayısıyla Osimhen bu sezon bizim futbolcumuz. Sezonun bitiminde Osimhen gibi bir futbolcuyu tüm kulüpler ister. Buradaki önemli konu harcama limitlerinizin oluşması. Bu yüzden çok erken. Bizim bu sezon hedefimiz beşinci yıldızı takmak." yanıtını verdi.'Icardi'yi Galatasaray çok seviyor'Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yle ilgili Özbek, "Icardi bizim çok önemli bir futbolcumuz. Icardi belirli bir jenerasyonu Galatasaraylı yaptı. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Dolayısıyla şu sıralarda bir ameliyat geçirecek. En kısa sürede geri dönmesi bekleyeceğiz. Icardi Galatasaray'ı çok seviyor. Hareketlerinden, sahadaki performansından, arkadaşlarıyla olan diyaloglarından tespit etmek mümkün. Galatasaray Icardi'ye gereken ilgiyi gösteriyor. İlk aşamada onun yanına gittim ve Galatasaray'ın onun yuvası olduğunu söyledim. 'Mart ayında bekliyoruz' dedim. Çabuk dönmesini bekliyoruz sahalara." açıklamasında bulundu.
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dursun özbek, osimhen, galatasaray, mauro icardi, transfer
dursun özbek, osimhen, galatasaray, mauro icardi, transfer

Dursun Özbek'ten Osimhen sorusuna yanıt: 'Buradaki önemli konu harcama limitlerinizin oluşması'

11:55 21.11.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW326410Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'den Mauro Icardi'ye destek
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'den Mauro Icardi'ye destek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW326410
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen'in çok önemli bir oyuncu olduğunu söyledi. Özbek, Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya, "Sezonun bitiminde Osimhen gibi bir futbolcuyu tüm kulüpler ister. Buradaki önemli konu harcama limitlerinizin oluşması. Bu yüzden çok erken." dedi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek imza töreninde soruları yanıtladı. Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya Özbek, "Osimhen bu sezon bizim futbolcumuz. Sezonun bitiminde Osimhen gibi bir futbolcuyu tüm kulüpler ister. Buradaki önemli konu harcama limitlerinizin oluşması. Bu yüzden çok erken. Bizim bu sezon hedefimiz beşinci yıldızı takmak." yanıtını verdi.

'Konu harcama limitleri'

Dursun Özbek sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya, "Osimhen, Galatasaray Spor Kulübü'nün futbolcusu. Çok da başarılı bir futbolcu. Böyle bir futbolcuyu futbolseverlere izletmekten gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın bir misyonu da bu. Dolayısıyla Osimhen bu sezon bizim futbolcumuz. Sezonun bitiminde Osimhen gibi bir futbolcuyu tüm kulüpler ister. Buradaki önemli konu harcama limitlerinizin oluşması. Bu yüzden çok erken. Bizim bu sezon hedefimiz beşinci yıldızı takmak." yanıtını verdi.

'Icardi'yi Galatasaray çok seviyor'

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yle ilgili Özbek, "Icardi bizim çok önemli bir futbolcumuz. Icardi belirli bir jenerasyonu Galatasaraylı yaptı. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Dolayısıyla şu sıralarda bir ameliyat geçirecek. En kısa sürede geri dönmesi bekleyeceğiz. Icardi Galatasaray'ı çok seviyor. Hareketlerinden, sahadaki performansından, arkadaşlarıyla olan diyaloglarından tespit etmek mümkün. Galatasaray Icardi'ye gereken ilgiyi gösteriyor. İlk aşamada onun yanına gittim ve Galatasaray'ın onun yuvası olduğunu söyledim. 'Mart ayında bekliyoruz' dedim. Çabuk dönmesini bekliyoruz sahalara." açıklamasında bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
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Okan Buruk'tan Osimhen ve Barış Alper için dikkat çeken 'transfer' açıklaması
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