https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/nato-genel-sekreteri-rutte-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1090723874.html
NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek
NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret edeceği duyuruldu. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T22:35+0300
2024-11-22T22:35+0300
2024-11-22T22:35+0300
politika
nato
mark rutte
türkiye
recep tayyip erdoğan
hakan fidan
yaşar güler
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
anıtkabir
ankara
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NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Mark Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi.Açıklamada ayrıca Rutte'nin Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/iletisim-baskani-fahrettin-altun-bugun-artik-buyuk-ve-guclu-turkiye-var-1090722454.html
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nato, mark rutte, türkiye, recep tayyip erdoğan, hakan fidan, yaşar güler, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), anıtkabir, ankara
nato, mark rutte, türkiye, recep tayyip erdoğan, hakan fidan, yaşar güler, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), anıtkabir, ankara
NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek
NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret edeceği duyuruldu.
NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Mark Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi.
Açıklamada ayrıca Rutte'nin Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtildi.