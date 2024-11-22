https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/nato-genel-sekreteri-rutte-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1090723874.html

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret edeceği duyuruldu. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T22:35+0300

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politika

nato

mark rutte

türkiye

recep tayyip erdoğan

hakan fidan

yaşar güler

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

anıtkabir

ankara

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NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Mark Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi.Açıklamada ayrıca Rutte'nin Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/iletisim-baskani-fahrettin-altun-bugun-artik-buyuk-ve-guclu-turkiye-var-1090722454.html

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nato, mark rutte, türkiye, recep tayyip erdoğan, hakan fidan, yaşar güler, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), anıtkabir, ankara