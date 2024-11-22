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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T21:02+0300

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışında konuştu.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışı bugün yapıldı. Açılışta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Fahrettin Altun ''Bugünün Türkiye'sinde artık ne 80'ler neslini topyekun yok eden darbecilere yer var ne de darbeye çanak tutan ideolojik müdahalelere, siyaset mühendislerine yer var. Bugünün Türkiye'sinde artık ne 90'larda millete 'Nerede bu devlet?' dedirten derin ekonomik çöküntülere, siyasal kaoslara yer var ne de siyaset alanına hükmeden bürokratik oligarşiye yer var. Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var'' açıklamasında bulundu.Terörizmin medya kullanımı hakkında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ''Örgütler yeni kurulan bu dijital medya düzenini propaganda için, endoktrinasyon için, haberleşme için militan ve sempatizan yetiştirmek için, eğitim için hatta operasyonel kontrol ve sözde komuta için kullanıyorlar. Unutulmamalıdır ki içinde bulunduğumuz bu dijital dönüşüm çağında ismine dijital faşizm, dijital terörizm dediğimiz sorun da bu nedenle bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/fahrettin-altun-bati-medyasi-bati-disindaki-toplumlarla-ilgili-hakikati-carpitiyor-1088989934.html

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