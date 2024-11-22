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Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: 'Oreşnik sistemlerinin testlerine devam edeceğiz'
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışında konuştu.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışı bugün yapıldı. Açılışta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Fahrettin Altun ''Bugünün Türkiye'sinde artık ne 80'ler neslini topyekun yok eden darbecilere yer var ne de darbeye çanak tutan ideolojik müdahalelere, siyaset mühendislerine yer var. Bugünün Türkiye'sinde artık ne 90'larda millete 'Nerede bu devlet?' dedirten derin ekonomik çöküntülere, siyasal kaoslara yer var ne de siyaset alanına hükmeden bürokratik oligarşiye yer var. Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var'' açıklamasında bulundu.Terörizmin medya kullanımı hakkında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ''Örgütler yeni kurulan bu dijital medya düzenini propaganda için, endoktrinasyon için, haberleşme için militan ve sempatizan yetiştirmek için, eğitim için hatta operasyonel kontrol ve sözde komuta için kullanıyorlar. Unutulmamalıdır ki içinde bulunduğumuz bu dijital dönüşüm çağında ismine dijital faşizm, dijital terörizm dediğimiz sorun da bu nedenle bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/fahrettin-altun-bati-medyasi-bati-disindaki-toplumlarla-ilgili-hakikati-carpitiyor-1088989934.html
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fahrettin altun, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, iletişim başkanlığı, medya, sosyal medya, darbe, 15 temmuz darbe girişimi, askeri darbe, darbe girişimi, sivil darbe

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var

21:02 22.11.2024 (güncellendi: 21:07 22.11.2024)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamalarda bulundu. Başkan Altun, Türkiye'de 1970'lerdeki istikrarsızlığın olmadığını büyük ve güçlü bir ülke olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışı bugün yapıldı. Açılışta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Fahrettin Altun ''Bugünün Türkiye'sinde artık ne 80'ler neslini topyekun yok eden darbecilere yer var ne de darbeye çanak tutan ideolojik müdahalelere, siyaset mühendislerine yer var. Bugünün Türkiye'sinde artık ne 90'larda millete 'Nerede bu devlet?' dedirten derin ekonomik çöküntülere, siyasal kaoslara yer var ne de siyaset alanına hükmeden bürokratik oligarşiye yer var. Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var'' açıklamasında bulundu.
Terörizmin medya kullanımı hakkında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ''Örgütler yeni kurulan bu dijital medya düzenini propaganda için, endoktrinasyon için, haberleşme için militan ve sempatizan yetiştirmek için, eğitim için hatta operasyonel kontrol ve sözde komuta için kullanıyorlar. Unutulmamalıdır ki içinde bulunduğumuz bu dijital dönüşüm çağında ismine dijital faşizm, dijital terörizm dediğimiz sorun da bu nedenle bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir'' dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
TÜRKİYE
Fahrettin Altun: Batı medyası, Batı dışındaki toplumlarla ilgili hakikati çarpıtıyor
8 Ekim, 23:48
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