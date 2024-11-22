https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/iletisim-baskani-fahrettin-altun-bugun-artik-buyuk-ve-guclu-turkiye-var-1090722454.html
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T21:02+0300
2024-11-22T21:02+0300
2024-11-22T21:07+0300
türkiye
fahrettin altun
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
iletişim başkanlığı
medya
sosyal medya
darbe
15 temmuz darbe girişimi
askeri darbe
darbe girişimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/12/1065888839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46a5b9ce1831c54d3650b4f7895df0c8.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışında konuştu.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışı bugün yapıldı. Açılışta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Fahrettin Altun ''Bugünün Türkiye'sinde artık ne 80'ler neslini topyekun yok eden darbecilere yer var ne de darbeye çanak tutan ideolojik müdahalelere, siyaset mühendislerine yer var. Bugünün Türkiye'sinde artık ne 90'larda millete 'Nerede bu devlet?' dedirten derin ekonomik çöküntülere, siyasal kaoslara yer var ne de siyaset alanına hükmeden bürokratik oligarşiye yer var. Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var'' açıklamasında bulundu.Terörizmin medya kullanımı hakkında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ''Örgütler yeni kurulan bu dijital medya düzenini propaganda için, endoktrinasyon için, haberleşme için militan ve sempatizan yetiştirmek için, eğitim için hatta operasyonel kontrol ve sözde komuta için kullanıyorlar. Unutulmamalıdır ki içinde bulunduğumuz bu dijital dönüşüm çağında ismine dijital faşizm, dijital terörizm dediğimiz sorun da bu nedenle bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/fahrettin-altun-bati-medyasi-bati-disindaki-toplumlarla-ilgili-hakikati-carpitiyor-1088989934.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/12/1065888839_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8214c09e37016dc289915d8ae57f39d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fahrettin altun, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, iletişim başkanlığı, medya, sosyal medya, darbe, 15 temmuz darbe girişimi, askeri darbe, darbe girişimi, sivil darbe
fahrettin altun, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, iletişim başkanlığı, medya, sosyal medya, darbe, 15 temmuz darbe girişimi, askeri darbe, darbe girişimi, sivil darbe
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var
21:02 22.11.2024 (güncellendi: 21:07 22.11.2024)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamalarda bulundu. Başkan Altun, Türkiye'de 1970'lerdeki istikrarsızlığın olmadığını büyük ve güçlü bir ülke olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışı bugün yapıldı. Açılışta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Fahrettin Altun ''Bugünün Türkiye'sinde artık ne 80'ler neslini topyekun yok eden darbecilere yer var ne de darbeye çanak tutan ideolojik müdahalelere, siyaset mühendislerine yer var. Bugünün Türkiye'sinde artık ne 90'larda millete 'Nerede bu devlet?' dedirten derin ekonomik çöküntülere, siyasal kaoslara yer var ne de siyaset alanına hükmeden bürokratik oligarşiye yer var. Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var'' açıklamasında bulundu.
Terörizmin medya kullanımı hakkında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ''Örgütler yeni kurulan bu dijital medya düzenini propaganda için, endoktrinasyon için, haberleşme için militan ve sempatizan yetiştirmek için, eğitim için hatta operasyonel kontrol ve sözde komuta için kullanıyorlar. Unutulmamalıdır ki içinde bulunduğumuz bu dijital dönüşüm çağında ismine dijital faşizm, dijital terörizm dediğimiz sorun da bu nedenle bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir'' dedi.