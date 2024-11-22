https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/narin-guran-cinayetinde-bir-delil-daha-ortaya-cikti-avucunda-sac-teli-bulundu-1090683648.html

Narin Güran cinayetinde bir delil daha ortaya çıktı: Avucunda saç teli bulundu

Narin Güran cinayetinde bir delil daha ortaya çıktı: Avucunda saç teli bulundu

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'de kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde yeni bir detay daha ortaya çıktı. Narin'in sol avuç içinde saç teli ve... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T06:41+0300

2024-11-22T06:41+0300

2024-11-22T06:41+0300

türkiye

narin güran

cinayet

salim güran

arif güran

baran güran

soruşturma

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava sürüyor. 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Narin Güran cinayetinin hazırlanan Adli Tıp Raporu’nda dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı.Uzun saç teli bulunduCansız bedeni incelenen Narin’in sol elinin üç parmağının avuçlamış şekilde olduğu görüldü. Raporda “Parmakları birleşmiş görünümde olup sol avuç içinde bir adet uzun saç teli ve birkaç adet yaklaşık 0.5 cm uzunluğunda kıl mevcuttu” denildi.Habertürk'ün haberine göre, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 91 bulgu daha detaylı incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gönderilen 91 bulgu arasında Narin’in avucundan çıkan saç teli ve kıl örnekleri 77 nolu bulgu olarak yer aldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu yaptığı incelemede bu saç ve kıl örnekleri için 'Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu tespit edildi' ifadeleri yer aldı.Raporda Narin Güran’ın avucundan çıkan saç teli ve kıl örneklerinin kime ait olduğuna dair bir detay yer almıyor. Herhangi şüpheli birileriyle de karşılaştırma yapılmadığı gözlenen saç teli ve kıl örneklerinin, yer aldığı birçok bulgunun DNA analizine cevap vermediği belirtildi.Narin Güran'ın ölüm sebebiAdli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 15 sayfalık raporda, Narin’in ölümü için ‘Çocuğun ağız burun kapanması ve boyuna basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı’ denildi. Ayrıca, ‘Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur' ifadeleri yer aldı.

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narin güran, cinayet, salim güran, arif güran, baran güran, soruşturma