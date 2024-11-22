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Moskova, dünyanın en zenginlerinin yaşadığı ilk 5 şehirden biri oldu
Moskova, dünyanın en zenginlerinin yaşadığı ilk 5 şehirden biri oldu
Sputnik Türkiye
Moskova 77 milyarderle dünyanın en zengin insanlarını barındıran şehirler sıralamasında beşinci sırada yer aldı. ABD, milyarder sayısında liderliğini... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T10:53+0300
2024-11-22T10:53+0300
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Altrata’nın 2024 Milyarder Sayımı raporuna göre, Moskova, dünyanın en zengin insanlarını barındıran şehirler sıralamasında beşinci sırada yer aldı. Çarşamba günü yayınlanan raporda, dünya genelindeki 3 bin 323 milyarderin yüzde 28’inin 15 büyük şehirde yaşadığı belirtildi.Listenin ilk sırasında, 144 milyarderin yaşadığı New York bulunuyor. Hong Kong 107 milyarderle ikinci, San Francisco 87 milyarderle üçüncü ve Londra 78 milyarderle dördüncü sırada yer aldı. Moskova ise 77 milyarderle ilk beşte.Milyarder sayısı ve servetlerinde rekor artış yaşanıyor Rapora göre, 2023 yılında milyarderlerin sayısı ve toplam serveti, 2022’deki düşüşün ardından yeniden artış göstererek rekor seviyelere ulaştı. En az bir milyar dolarlık servete sahip kişilerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4 artış kaydetti.Milyarderlerin büyük çoğunluğu 15 ülkede yaşarken, ABD bu alandaki liderliğini korudu. Ülkedeki milyarderlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artarak bin 50’ye ulaştı. İkinci sıradaki Çin’de ise milyarder sayısı yüzde 14,8 düşerek 304’e geriledi. Almanya’da yüzde 1,7’lik bir düşüşle milyarder sayısı 170’e indi. Hindistan ise yüzde 15,9’luk artışla milyarder sayısında en yüksek büyümeyi göstererek, toplamda 304 milyardere ev sahipliği yaptı.Rusya’da milyarder sayısı artış gösterdiBirleşik Krallık’ta milyarder sayısı yüzde 7 artışla 122’ye yükselirken, Rusya’da bu rakam yüzde 5,4 artışla 118’e çıktı ve ülke sıralamada altıncı oldu.Rapora göre, milyarderlerin toplam serveti yüzde 9 artarak 12,1 trilyon dolarla rekor kırdı. Buna karşılık, 2023’te küresel GSYİH büyümesi yüzde 3,2’de kaldı. Aynı dönemde enflasyon oranları gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 4,6, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 8,3 olarak kaydedildi.
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moskova, rusya, zengin, elit, oligark, para, ruble, dolar, gaz, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım
moskova, rusya, zengin, elit, oligark, para, ruble, dolar, gaz, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım

Moskova, dünyanın en zenginlerinin yaşadığı ilk 5 şehirden biri oldu

10:53 22.11.2024
© Sputnik / Максим БлиновMoscow City gökdelen
Moscow City gökdelen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Sputnik / Максим Блинов
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Moskova 77 milyarderle dünyanın en zengin insanlarını barındıran şehirler sıralamasında beşinci sırada yer aldı. ABD, milyarder sayısında liderliğini sürdürürken, Hindistan’da rekor artış kaydedildi.
Altrata’nın 2024 Milyarder Sayımı raporuna göre, Moskova, dünyanın en zengin insanlarını barındıran şehirler sıralamasında beşinci sırada yer aldı. Çarşamba günü yayınlanan raporda, dünya genelindeki 3 bin 323 milyarderin yüzde 28’inin 15 büyük şehirde yaşadığı belirtildi.
Listenin ilk sırasında, 144 milyarderin yaşadığı New York bulunuyor. Hong Kong 107 milyarderle ikinci, San Francisco 87 milyarderle üçüncü ve Londra 78 milyarderle dördüncü sırada yer aldı. Moskova ise 77 milyarderle ilk beşte.

Milyarder sayısı ve servetlerinde rekor artış yaşanıyor

Rapora göre, 2023 yılında milyarderlerin sayısı ve toplam serveti, 2022’deki düşüşün ardından yeniden artış göstererek rekor seviyelere ulaştı. En az bir milyar dolarlık servete sahip kişilerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4 artış kaydetti.
Milyarderlerin büyük çoğunluğu 15 ülkede yaşarken, ABD bu alandaki liderliğini korudu. Ülkedeki milyarderlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artarak bin 50’ye ulaştı. İkinci sıradaki Çin’de ise milyarder sayısı yüzde 14,8 düşerek 304’e geriledi.
Almanya’da yüzde 1,7’lik bir düşüşle milyarder sayısı 170’e indi. Hindistan ise yüzde 15,9’luk artışla milyarder sayısında en yüksek büyümeyi göstererek, toplamda 304 milyardere ev sahipliği yaptı.

Rusya’da milyarder sayısı artış gösterdi

Birleşik Krallık’ta milyarder sayısı yüzde 7 artışla 122’ye yükselirken, Rusya’da bu rakam yüzde 5,4 artışla 118’e çıktı ve ülke sıralamada altıncı oldu.
Rapora göre, milyarderlerin toplam serveti yüzde 9 artarak 12,1 trilyon dolarla rekor kırdı. Buna karşılık, 2023’te küresel GSYİH büyümesi yüzde 3,2’de kaldı.
Aynı dönemde enflasyon oranları gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 4,6, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 8,3 olarak kaydedildi.
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