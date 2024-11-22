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MİT tarafından yakalanan Maoist Komünist Parti üyesi tutuklandı
MİT tarafından yakalanan Maoist Komünist Parti üyesi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Gri listede yer alan ve MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Maoist Komünist Parti üyesi Kadir Çelik tutuklandı. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T18:24+0300
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MİT tarafından Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi olduğu ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı belirlenen Kadir Çelik bir Orta Doğu ülkesinde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Çelik tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgütte suikastçi konumda İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, Tunceli Ovacık Sulh Ceza Hakimliği’nce de aynı suçtan olmak üzere 2 aranmasının da bulunduğu tespit edilen Kadir Çelik'le ilgili soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde örgüt içerisindeki bir şahsın vermiş olduğu ifadesinde, şüphelinin 11 Mart 2015’de İstanbul Okmeydanı’nda sokağın trafiğe kapatılarak ateş yakılıp molotofkokteyli ve havai fişekli eyleme katıldığı şeklinde cümleler kullandığı, başka bir şahsın ifadesine göre de kod adının ‘Savaş’ olduğu, örgütte suikastçı konumunda olduğu şeklinde beyanların bulunduğu da kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mitten-maoist-komunist-parti-operasyonu-1090588473.html
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mit, operasyon, kadir çelik, mkp
mit, operasyon, kadir çelik, mkp

MİT tarafından yakalanan Maoist Komünist Parti üyesi tutuklandı

18:24 22.11.2024
© İHAGri listedeki Kadir Çelik yakalandı
Gri listedeki Kadir Çelik yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© İHA
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Gri listede yer alan ve MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Maoist Komünist Parti üyesi Kadir Çelik tutuklandı.
MİT tarafından Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi olduğu ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı belirlenen Kadir Çelik bir Orta Doğu ülkesinde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Çelik tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Örgütte suikastçi konumda

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, Tunceli Ovacık Sulh Ceza Hakimliği’nce de aynı suçtan olmak üzere 2 aranmasının da bulunduğu tespit edilen Kadir Çelik'le ilgili soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde örgüt içerisindeki bir şahsın vermiş olduğu ifadesinde, şüphelinin 11 Mart 2015’de İstanbul Okmeydanı’nda sokağın trafiğe kapatılarak ateş yakılıp molotofkokteyli ve havai fişekli eyleme katıldığı şeklinde cümleler kullandığı, başka bir şahsın ifadesine göre de kod adının ‘Savaş’ olduğu, örgütte suikastçı konumunda olduğu şeklinde beyanların bulunduğu da kaydedildi.
Gri listedeki Kadir Çelik yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
TÜRKİYE
MİT'ten Maoist Komünist Parti operasyonu
20 Kasım, 10:13
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