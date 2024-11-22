https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/mit-tarafindan-yakalanan-maoist-komunist-parti-uyesi-tutuklandi-1090717105.html
MİT tarafından yakalanan Maoist Komünist Parti üyesi tutuklandı
MİT tarafından yakalanan Maoist Komünist Parti üyesi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Gri listede yer alan ve MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Maoist Komünist Parti üyesi Kadir Çelik tutuklandı. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T18:24+0300
2024-11-22T18:24+0300
2024-11-22T18:24+0300
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mit
operasyon
kadir çelik
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MİT tarafından Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi olduğu ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı belirlenen Kadir Çelik bir Orta Doğu ülkesinde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Çelik tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgütte suikastçi konumda İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, Tunceli Ovacık Sulh Ceza Hakimliği’nce de aynı suçtan olmak üzere 2 aranmasının da bulunduğu tespit edilen Kadir Çelik'le ilgili soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde örgüt içerisindeki bir şahsın vermiş olduğu ifadesinde, şüphelinin 11 Mart 2015’de İstanbul Okmeydanı’nda sokağın trafiğe kapatılarak ateş yakılıp molotofkokteyli ve havai fişekli eyleme katıldığı şeklinde cümleler kullandığı, başka bir şahsın ifadesine göre de kod adının ‘Savaş’ olduğu, örgütte suikastçı konumunda olduğu şeklinde beyanların bulunduğu da kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mitten-maoist-komunist-parti-operasyonu-1090588473.html
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mit, operasyon, kadir çelik, mkp
mit, operasyon, kadir çelik, mkp
MİT tarafından yakalanan Maoist Komünist Parti üyesi tutuklandı
Gri listede yer alan ve MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Maoist Komünist Parti üyesi Kadir Çelik tutuklandı.
MİT tarafından Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi olduğu ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı belirlenen Kadir Çelik bir Orta Doğu ülkesinde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Çelik tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Örgütte suikastçi konumda
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, Tunceli Ovacık Sulh Ceza Hakimliği’nce de aynı suçtan olmak üzere 2 aranmasının da bulunduğu tespit edilen Kadir Çelik'le ilgili soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde örgüt içerisindeki bir şahsın vermiş olduğu ifadesinde, şüphelinin 11 Mart 2015’de İstanbul Okmeydanı’nda sokağın trafiğe kapatılarak ateş yakılıp molotofkokteyli ve havai fişekli eyleme katıldığı şeklinde cümleler kullandığı, başka bir şahsın ifadesine göre de kod adının ‘Savaş’ olduğu, örgütte suikastçı konumunda olduğu şeklinde beyanların bulunduğu da kaydedildi.