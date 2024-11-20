MİT'ten Maoist Komünist Parti operasyonu

Türkiye
SON DAKİKA | CHP'li üyeler, bütçe görüşmeleri girişinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milliler, Karadağ deplasmanında: 'Bu maçı kazanırsa direkt grup lideri olacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Vatandaş Kürt politikasında ortada somut bir sorun görmüyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan Çetesi davası: 'Hastane sahiplerinin bundan haberi olmaması mümkün değildi'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Uluslar Ligi’nde üst seviyeye nasıl çıkılır?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
SGK vampirleri kimler?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
19:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’nin en büyük 10 bankası belli oldu
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Turizmde 2024 yılı değerlendirmesi
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mitten-maoist-komunist-parti-operasyonu-1090588473.html
MİT'ten Maoist Komünist Parti operasyonu
MİT'ten Maoist Komünist Parti operasyonu
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik’i düzenlediği operasyonla bir... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T10:13+0300
2024-11-20T10:24+0300
türkiye
mit
mkp
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1090588473.jpg?1732087488
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi terörist Kadir Çelik'i, bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, Türkiye'ye yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu tespit edilen ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan MKP üyesi Çelik'i yakalamak için bir Orta Doğu ülkesinde operasyon düzenledi.Türkiye'ye getirilen Kadir Çelik kimdir?Operasyonda yakalanan Çelik, Türkiye'ye getirilerek emniyet güçlerine teslim edildi.Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen Kadir Çelik'in, Okmeydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırıya katıldığı belirlendi.Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra 2016'da Irak'ın kuzeyine geçen terörist Çelik'in, MKP ile PKK arasındaki işbirliği bağlantısıyla Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında suikast eğitimi aldığı, 2018'den itibaren Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurlarıyla koordineli silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/emekli-ve-memur-zammiyla-birlikte-artacak-yeni-65-yas-engelli-evde-bakim-maasi-ne-kadar-olacak-1090585408.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mit'ten nokta operasyon, mit'ten son dakika operasyon, mit'ten mkp operasyonu, mit'in yakaladığı kadir çelik kimdir, kadir çelik kaç yaşında, kadir çelik nereli, mit mkp operasyon
mit'ten nokta operasyon, mit'ten son dakika operasyon, mit'ten mkp operasyonu, mit'in yakaladığı kadir çelik kimdir, kadir çelik kaç yaşında, kadir çelik nereli, mit mkp operasyon

MİT'ten Maoist Komünist Parti operasyonu

10:13 20.11.2024 (güncellendi: 10:24 20.11.2024)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Milli İstihbarat Teşkilatı, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik’i düzenlediği operasyonla bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi terörist Kadir Çelik'i, bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, Türkiye'ye yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu tespit edilen ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan MKP üyesi Çelik'i yakalamak için bir Orta Doğu ülkesinde operasyon düzenledi.

Türkiye'ye getirilen Kadir Çelik kimdir?

Operasyonda yakalanan Çelik, Türkiye'ye getirilerek emniyet güçlerine teslim edildi.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen Kadir Çelik'in, Okmeydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırıya katıldığı belirlendi.
Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra 2016'da Irak'ın kuzeyine geçen terörist Çelik'in, MKP ile PKK arasındaki işbirliği bağlantısıyla Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında suikast eğitimi aldığı, 2018'den itibaren Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurlarıyla koordineli silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
EKONOMİ
Memur maaş zammıyla birlikte yeni yılda artacak: 65 yaş, engelli, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
09:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала