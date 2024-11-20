https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mitten-maoist-komunist-parti-operasyonu-1090588473.html

MİT'ten Maoist Komünist Parti operasyonu

MİT'ten Maoist Komünist Parti operasyonu

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik’i düzenlediği operasyonla bir... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T10:13+0300

2024-11-20T10:13+0300

2024-11-20T10:24+0300

türkiye

mit

mkp

operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi terörist Kadir Çelik'i, bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, Türkiye'ye yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu tespit edilen ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan MKP üyesi Çelik'i yakalamak için bir Orta Doğu ülkesinde operasyon düzenledi.Türkiye'ye getirilen Kadir Çelik kimdir?Operasyonda yakalanan Çelik, Türkiye'ye getirilerek emniyet güçlerine teslim edildi.Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen Kadir Çelik'in, Okmeydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırıya katıldığı belirlendi.Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra 2016'da Irak'ın kuzeyine geçen terörist Çelik'in, MKP ile PKK arasındaki işbirliği bağlantısıyla Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında suikast eğitimi aldığı, 2018'den itibaren Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurlarıyla koordineli silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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