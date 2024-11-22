https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/mileinin-politikalari-tepki-cekiyor-universiteler-kapatiliyor-ve-sosyal-yardimlar-kesiliyor-1090687922.html

Milei'nin politikaları tepki çekiyor: Üniversiteler kapatılıyor ve sosyal yardımlar kesiliyor. Özgürlük bu mu?

Milei'nin politikaları tepki çekiyor: Üniversiteler kapatılıyor ve sosyal yardımlar kesiliyor. Özgürlük bu mu?

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Javier Milei’nin üniversiteleri kapatma ve sosyal yardımları kesme politikalarına sert tepki gösterdi. Maduro, bu adımları... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T10:09+0300

2024-11-22T10:09+0300

2024-11-22T10:09+0300

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin eğitim politikalarını sert bir şekilde eleştirdi. Maduro, devlet televizyonu VTV’de yaptığı açıklamada, Milei’nin üniversitelere ve bilimsel araştırmalara büyük zarar verdiğini ifade etti.“Üniversiteleri kapatıyor, bütçelerini kesiyor, sosyal ve bilimsel kariyerleri sona erdiriyor, teknolojik araştırma merkezlerini yok ediyor. Tüm bunları özgürlük adına mı yapıyor?” diyerek Milei’ye tepki gösterdi.Maduro, Milei’nin izlediği politikaların Arjantin halkına ciddi zararlar verdiğini savunarak, bu politikaları 'faşistçe' olarak nitelendirdi.Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım felsefesini hatırlattı Venezüella’nın bağımsızlık ve egemenliğine vurgu yapan Maduro, “Emperyalist güçler, ABD’li elitlerin desteğiyle Venezüella’nın bağımsızlığını ele geçirmeye çalışıyor. Ancak, bu girişimleri başarısız olacak ve buna pişman olacaklar,” dedi.Konuşmasında, efsanevi boksör ve Müslüman aktivist Muhammed Ali’ye atıfta bulunan Maduro, Ali’nin “Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım” felsefesini hatırlatarak, Venezüella’yı savunmanın en etkili yolunun bu stratejiyi benimsemek olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/arjantin-mahkemesinden-venezuella-lideri-maduro-hakkinda-tutuklama-karari-1088363804.html

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