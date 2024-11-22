https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/mileinin-politikalari-tepki-cekiyor-universiteler-kapatiliyor-ve-sosyal-yardimlar-kesiliyor-1090687922.html
Milei'nin politikaları tepki çekiyor: Üniversiteler kapatılıyor ve sosyal yardımlar kesiliyor. Özgürlük bu mu?
Milei'nin politikaları tepki çekiyor: Üniversiteler kapatılıyor ve sosyal yardımlar kesiliyor. Özgürlük bu mu?
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Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Javier Milei’nin üniversiteleri kapatma ve sosyal yardımları kesme politikalarına sert tepki gösterdi. Maduro, bu adımları... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T10:09+0300
2024-11-22T10:09+0300
2024-11-22T10:09+0300
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin eğitim politikalarını sert bir şekilde eleştirdi. Maduro, devlet televizyonu VTV’de yaptığı açıklamada, Milei’nin üniversitelere ve bilimsel araştırmalara büyük zarar verdiğini ifade etti.“Üniversiteleri kapatıyor, bütçelerini kesiyor, sosyal ve bilimsel kariyerleri sona erdiriyor, teknolojik araştırma merkezlerini yok ediyor. Tüm bunları özgürlük adına mı yapıyor?” diyerek Milei’ye tepki gösterdi.Maduro, Milei’nin izlediği politikaların Arjantin halkına ciddi zararlar verdiğini savunarak, bu politikaları 'faşistçe' olarak nitelendirdi.Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım felsefesini hatırlattı Venezüella’nın bağımsızlık ve egemenliğine vurgu yapan Maduro, “Emperyalist güçler, ABD’li elitlerin desteğiyle Venezüella’nın bağımsızlığını ele geçirmeye çalışıyor. Ancak, bu girişimleri başarısız olacak ve buna pişman olacaklar,” dedi.Konuşmasında, efsanevi boksör ve Müslüman aktivist Muhammed Ali’ye atıfta bulunan Maduro, Ali’nin “Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım” felsefesini hatırlatarak, Venezüella’yı savunmanın en etkili yolunun bu stratejiyi benimsemek olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/arjantin-mahkemesinden-venezuella-lideri-maduro-hakkinda-tutuklama-karari-1088363804.html
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venezüella, venezuela, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezüella dışişleri bakanlığı, arjantin pesosu, arjantin, javier milei, abd, eğitim
venezüella, venezuela, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezüella dışişleri bakanlığı, arjantin pesosu, arjantin, javier milei, abd, eğitim
Milei'nin politikaları tepki çekiyor: Üniversiteler kapatılıyor ve sosyal yardımlar kesiliyor. Özgürlük bu mu?
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Javier Milei’nin üniversiteleri kapatma ve sosyal yardımları kesme politikalarına sert tepki gösterdi. Maduro, bu adımları 'faşistçe' olarak tanımlayarak, Milei’nin Arjantin halkına ciddi zararlar verdiğini savundu.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin eğitim politikalarını sert bir şekilde eleştirdi. Maduro, devlet televizyonu VTV’de yaptığı açıklamada, Milei’nin üniversitelere ve bilimsel araştırmalara büyük zarar verdiğini ifade etti.
“Üniversiteleri kapatıyor, bütçelerini kesiyor, sosyal ve bilimsel kariyerleri sona erdiriyor, teknolojik araştırma merkezlerini yok ediyor. Tüm bunları özgürlük adına mı yapıyor?” diyerek Milei’ye tepki gösterdi.
Maduro, Milei’nin izlediği politikaların Arjantin halkına ciddi zararlar verdiğini savunarak, bu politikaları 'faşistçe' olarak nitelendirdi.
Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım felsefesini hatırlattı
Venezüella’nın bağımsızlık ve egemenliğine vurgu yapan Maduro, “Emperyalist güçler, ABD’li elitlerin desteğiyle Venezüella’nın bağımsızlığını ele geçirmeye çalışıyor. Ancak, bu girişimleri başarısız olacak ve buna pişman olacaklar,” dedi.
Konuşmasında, efsanevi boksör ve Müslüman aktivist Muhammed Ali’ye atıfta bulunan Maduro, Ali’nin “Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım” felsefesini hatırlatarak, Venezüella’yı savunmanın en etkili yolunun bu stratejiyi benimsemek olduğunu söyledi.