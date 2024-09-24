https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/arjantin-mahkemesinden-venezuella-lideri-maduro-hakkinda-tutuklama-karari-1088363804.html
Arjantin mahkemesinden Venezüella lideri Maduro hakkında tutuklama kararı
Arjantin mahkemesinden Venezüella lideri Maduro hakkında tutuklama kararı
Sputnik Türkiye
Arjantin ve Venezüella arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Daha önce Venezüella Başsavcılığı’nın Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hakkında tutuklama... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T09:17+0300
2024-09-24T09:17+0300
2024-09-24T11:22+0300
dünya
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nicolas maduro
mahkeme
tutuklama kararı
tutuklama emri
insanlığa karşı suç
diplomatik kriz
uçak
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Arjantin medyasının aktardığına göre, Arjantin mahkemesi Nicolas Maduro hakkında "insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle tutuklanma kararı çıkardı.TN televizyonunun haberinde, "Arjantin mahkemesi Nicolas Maduro’nun, insanlığa karşı suç işlemekten tutuklanmasına karar verdi" ifadesi kullanıldı.Arjantin’in, Venezüella’da Maduro’nun kazandığı devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımamasının ardından diplomatik kriz patlak verirken Arjantinli yetkililerin Veneüzellalı bir havayolu şirketine ait kargo uçağına el koyarak ABD’ye teslim etmesi krizi doruk noktaya ulaştırmıştı.İki ülke diplomatik ilişkileri kesme ve büyükelçilikleri kapatma kararı verdiği süreçte, Venezüella Başsavcılığı, Arjantin'de alıkonulan Venezüella 'ya ait bir kargo uçağının çalınmasıyla ilgili olarak Devlet Başkanı Javier Milei ve kız kardeşi olan Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Karina Milei ile Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich için tutuklama emri çıkarmıştı.Arjantin, geçtiğimiz haftalarda, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısından Maduro için tutuklama emri çıkarmasını talep etmişti.Uçak kriziArjantin, 12 Ağustos 2022'de ABD'nin talebiyle Venezüellalı hava yolu şirketi Emtrasur’a ait bir kargo uçağına el koymuştu.Arjantin mahkemesi, uçağı ABD’ye teslim etme kararını vermişti. Uçak, Florida’ya ulaştırılmıştı.ABD, Venezüellalı kargo şirketinin İran'ın Mahan Hava Yolları şirketinden satın aldığı Boeing 747 tipi kargo uçağına, "İran'la ilgili ihracat kısıtlamaları" kapsamında el konulduğunu duyurmuştu.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Muduro, Emtrasur’a ait Boeing-747 tipi kargo uçağına Arjantin'in yardımıyla ABD tarafından el konulmasını ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti.Söz konusu uçağın daha sonra parçalara bölündüğü medyaya yansımıştı.
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arjantin, venezüella, nicolas maduro, mahkeme, tutuklama kararı, tutuklama emri, insanlığa karşı suç, diplomatik kriz, uçak, kargo uçağı, abd, iran, yaptırım, javier milei, boeing 747
arjantin, venezüella, nicolas maduro, mahkeme, tutuklama kararı, tutuklama emri, insanlığa karşı suç, diplomatik kriz, uçak, kargo uçağı, abd, iran, yaptırım, javier milei, boeing 747
Arjantin mahkemesinden Venezüella lideri Maduro hakkında tutuklama kararı
09:17 24.09.2024 (güncellendi: 11:22 24.09.2024)
Arjantin ve Venezüella arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Daha önce Venezüella Başsavcılığı’nın Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hakkında tutuklama emri çıkarmasına karşılık Arjantin mahkemesi, ‘insanlığa karşı suç işlediği’ gerekçesiyle Venezüella lideri Nicolas Muduro hakkında tutuklama kararı verdi.
Arjantin medyasının aktardığına göre, Arjantin mahkemesi Nicolas Maduro hakkında "insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle tutuklanma kararı çıkardı.
TN
televizyonunun haberinde, "Arjantin mahkemesi Nicolas Maduro’nun, insanlığa karşı suç işlemekten tutuklanmasına karar verdi
" ifadesi kullanıldı.
Arjantin’in, Venezüella’da Maduro’nun kazandığı devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımamasının ardından diplomatik kriz patlak verirken Arjantinli yetkililerin Veneüzellalı bir havayolu şirketine ait kargo uçağına el koyarak ABD’ye teslim etmesi krizi doruk noktaya ulaştırmıştı.
İki ülke diplomatik ilişkileri kesme ve büyükelçilikleri kapatma kararı verdiği süreçte, Venezüella Başsavcılığı, Arjantin'de alıkonulan Venezüella 'ya ait bir kargo uçağının çalınmasıyla ilgili olarak Devlet Başkanı Javier Milei ve kız kardeşi olan Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Karina Milei ile Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich için tutuklama emri çıkarmıştı.
Arjantin, geçtiğimiz haftalarda, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısından Maduro için tutuklama emri çıkarmasını talep etmişti.
Arjantin, 12 Ağustos 2022'de ABD'nin talebiyle Venezüellalı hava yolu şirketi Emtrasur’a ait bir kargo uçağına el koymuştu.
Arjantin mahkemesi, uçağı ABD’ye teslim etme kararını vermişti. Uçak, Florida’ya ulaştırılmıştı.
ABD, Venezüellalı kargo şirketinin İran'ın Mahan Hava Yolları şirketinden satın aldığı Boeing 747 tipi kargo uçağına, "İran'la ilgili ihracat kısıtlamaları" kapsamında el konulduğunu duyurmuştu.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Muduro, Emtrasur’a ait Boeing-747 tipi kargo uçağına Arjantin'in yardımıyla ABD tarafından el konulmasını ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti.
Söz konusu uçağın daha sonra parçalara bölündüğü medyaya yansımıştı.