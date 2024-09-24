https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/arjantin-mahkemesinden-venezuella-lideri-maduro-hakkinda-tutuklama-karari-1088363804.html

Arjantin mahkemesinden Venezüella lideri Maduro hakkında tutuklama kararı

Arjantin mahkemesinden Venezüella lideri Maduro hakkında tutuklama kararı

Sputnik Türkiye

Arjantin ve Venezüella arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Daha önce Venezüella Başsavcılığı’nın Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hakkında tutuklama... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T09:17+0300

2024-09-24T09:17+0300

2024-09-24T11:22+0300

dünya

arjantin

venezüella

nicolas maduro

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insanlığa karşı suç

diplomatik kriz

uçak

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Arjantin medyasının aktardığına göre, Arjantin mahkemesi Nicolas Maduro hakkında "insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle tutuklanma kararı çıkardı.TN televizyonunun haberinde, "Arjantin mahkemesi Nicolas Maduro’nun, insanlığa karşı suç işlemekten tutuklanmasına karar verdi" ifadesi kullanıldı.Arjantin’in, Venezüella’da Maduro’nun kazandığı devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımamasının ardından diplomatik kriz patlak verirken Arjantinli yetkililerin Veneüzellalı bir havayolu şirketine ait kargo uçağına el koyarak ABD’ye teslim etmesi krizi doruk noktaya ulaştırmıştı.İki ülke diplomatik ilişkileri kesme ve büyükelçilikleri kapatma kararı verdiği süreçte, Venezüella Başsavcılığı, Arjantin'de alıkonulan Venezüella 'ya ait bir kargo uçağının çalınmasıyla ilgili olarak Devlet Başkanı Javier Milei ve kız kardeşi olan Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Karina Milei ile Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich için tutuklama emri çıkarmıştı.Arjantin, geçtiğimiz haftalarda, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısından Maduro için tutuklama emri çıkarmasını talep etmişti.Uçak kriziArjantin, 12 Ağustos 2022'de ABD'nin talebiyle Venezüellalı hava yolu şirketi Emtrasur’a ait bir kargo uçağına el koymuştu.Arjantin mahkemesi, uçağı ABD’ye teslim etme kararını vermişti. Uçak, Florida’ya ulaştırılmıştı.ABD, Venezüellalı kargo şirketinin İran'ın Mahan Hava Yolları şirketinden satın aldığı Boeing 747 tipi kargo uçağına, "İran'la ilgili ihracat kısıtlamaları" kapsamında el konulduğunu duyurmuştu.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Muduro, Emtrasur’a ait Boeing-747 tipi kargo uçağına Arjantin'in yardımıyla ABD tarafından el konulmasını ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti.Söz konusu uçağın daha sonra parçalara bölündüğü medyaya yansımıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/lubnanin-guneyinden-kuzeyine-kacis-basladi-binlerce-kisi-goce-basladi-saatlerce-trafik-olustu-1088362007.html

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