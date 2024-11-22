https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/manisaya-cin-mahallesi-kuruluyor-binlerce-kisi-aileleriyle-birlikte-yerlesmeye-geliyor-1090713862.html

Manisa’ya Çin köyü kuruluyor: Binlerce kişi aileleriyle birlikte yerleşmeye geliyor

Manisa’ya Çin köyü kuruluyor: Binlerce kişi aileleriyle birlikte yerleşmeye geliyor

Sputnik Türkiye

Çinli otomotiv devi BYD, Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırımla elektrikli araç üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. 2026'da faaliyete geçecek tesis, 5 bin... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T17:30+0300

2024-11-22T17:30+0300

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Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, Manisa'da büyük bir yatırım atağına geçti. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek olan tesis, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak. Bunun yanı sıra sürdürülebilir mobilite teknolojileri için bir AR-GE merkezi de kurulacak.2026 yılının sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişilik doğrudan istihdam yaratılması planlanıyor. Proje, Manisa'nın ekonomik büyümesine ve Türkiye'nin otomotiv sanayisindeki konumuna önemli katkılar sunacak.2 bin 500 Çinli çalışan Manisa’ya geliyorManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Çin’den yaklaşık 2.500 BYD çalışanı ve ailesinin kente geleceğini açıkladı. Başkan Zeyrek, bu sürecin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir dönüşüm de gerektirdiğini belirtti."Manisa'da Çin çalışanlarına uygun yaşam alanları oluşturuyoruz. Bu kapsamda Çin Sokağı gibi tematik projeler planlıyoruz. Amacımız, hem misafirlerimizin adaptasyonunu kolaylaştırmak hem de kentte kültürel bir çeşitlilik oluşturmak," diyen Zeyrek, yatırımı sadece bir fabrika açılışı olarak değil, Manisa için büyük bir ekonomik ve sosyal dönüşüm olarak gördüğünü ifade etti.Manisa’nın yeni ekonomi merkezi olma yolunda i̇lerlemesiBYD’nin Manisa’ya gelmesiyle birlikte bölgedeki organize sanayi bölgeleri (OSB) de genişlemeye devam ediyor. Başkan Zeyrek, "Yaklaşık 20 bin kişilik bir istihdam alanı yaratılacak. Bunun sadece BYD ile sınırlı kalmayacağını, yan sanayilerle birlikte Soma ve Kırkağaç gibi çevre ilçelere de ekonomik hareketlilik getireceğini öngörüyoruz" dedi.Ayrıca, Manisa’nın lojistik altyapısını güçlendirmek için bir lojistik merkezi kurulması planlanıyor. TCDD ile iş birliği içinde, Soma üzerinden Aliağa ve Çandarlı limanlarına erişim sağlayacak yeni demiryolu hatları projelendiriliyor.Çin yatırımıyla gelen kültürel ve ekonomik etkiBYD’nin yatırımı, sadece ekonomik büyüme değil, aynı zamanda kültürel çeşitlilik anlamında da Manisa’yı dönüştürecek. Çin'den gelen çalışanlar ve aileleri, kente yeni bir dinamizm kazandıracak. Planlanan Çin Sokağı gibi projeler, yerel halkın bu değişimle uyum içinde yaşamasını sağlayacak.Manisa i̇çin yeni dönemin başlangıcıÇinli BYD’nin yatırım kararı, Manisa’yı Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri haline getirme yolunda atılan dev bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni üretim tesisinin bölgeye katacağı istihdam, lojistik projeleri ve kültürel açılımlar, Manisa’nın hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada dikkat çekici bir konuma gelmesini sağlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/balkanlardan-geliyor-saatler-icinde-tum-harita-kipkirmizi-olacak-istanbul-ve-ankara-icin-kar-ve-1090711577.html

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