https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/malatyada-36-buyuklugunde-deprem-1090678762.html

Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının derinliği 9.22 km olarak açıklanırken henüz can ve mal... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-22T00:04+0300

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deprem

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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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malatya valiliği

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AFAD Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Sarsıntı yerin 9.22 km altında olurken henüz can ve mal kaybı konusunda açıklama yapılmadı.AFAD'ın X paylaşımı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/muglada-37-buyuklugunde-deprem-1090577361.html

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