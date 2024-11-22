https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/malatyada-36-buyuklugunde-deprem-1090678762.html
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının derinliği 9.22 km olarak açıklanırken henüz can ve mal... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T00:02+0300
2024-11-22T00:02+0300
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AFAD Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Sarsıntı yerin 9.22 km altında olurken henüz can ve mal kaybı konusunda açıklama yapılmadı.AFAD'ın X paylaşımı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/muglada-37-buyuklugunde-deprem-1090577361.html
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malatya deprem, deprem son dakika, deprem nerede oldu, deprem mi oldu
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
00:02 22.11.2024 (güncellendi: 00:04 22.11.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının derinliği 9.22 km olarak açıklanırken henüz can ve mal kaybı konusunda açıklama yapılmadı.
AFAD Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Sarsıntı yerin 9.22 km altında olurken henüz can ve mal kaybı konusunda açıklama yapılmadı.