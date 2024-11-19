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Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Dalaman ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı saat 21.19'da yaşanırken yerin... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T21:46+0300
2024-11-19T21:46+0300
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AFAD, Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 21.19'da 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Dalaman ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. Yerin 13.4 km altında yaşanan depremde can ve mal kaybı konusunda bilgi paylaşılmadı.AFAD'ın X paylaşımı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/afad-duyurdu-canakkalede-deprem-1090546582.html
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muğla deprem, deprem son dakika, deprem mi oldu, son depremler
muğla deprem, deprem son dakika, deprem mi oldu, son depremler
Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem
21:46 19.11.2024 (güncellendi: 22:02 19.11.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Dalaman ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı saat 21.19'da yaşanırken yerin 13.4 km altında oldu. Can ve mal kaybı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
AFAD, Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 21.19'da 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Dalaman ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. Yerin 13.4 km altında yaşanan depremde can ve mal kaybı konusunda bilgi paylaşılmadı.