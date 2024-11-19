AFAD, Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 21.19'da 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Dalaman ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. Yerin 13.4 km altında yaşanan depremde can ve mal kaybı konusunda bilgi paylaşılmadı.AFAD'ın X paylaşımı:

Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem

© AA Son dakika deprem © AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Dalaman ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı saat 21.19'da yaşanırken yerin 13.4 km altında oldu. Can ve mal kaybı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.