https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/londradaki-abd-buyukelciligi-onunde-supheli-paket-panigi-1090711957.html
Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde şüpheli paket paniği
Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde şüpheli paket paniği
Sputnik Türkiye
Londra'da bulunan ABD Büyükelçiliği binasının dışında şüpheli bir paket bulunduğu ihbarı üzerine 'kontrollü patlama' gerçekleştirildi. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T16:31+0300
2024-11-22T16:31+0300
2024-11-22T16:31+0300
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şüpheli paket
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Londra'daki ABD Büyükelçiliği'nin önünde şüpheli paket kontrollü bir şekilde patlatıldı. Londra'daki Nine Elms'te bulunan büyükelçiliğin dışında şüpheli bir paket bildiriminin ardından 'kontrollü patlama' gerçekleştirildi.ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şüpheli paketin bina önünde bulunduğu, ve çevre sokakların trafiğe kapatıldığı açıklandı. Yetkililer tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan paket hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.Saat 12:48 civarında gerçekleştiren kontrollü patlamanın ardından çevre sokaklar trafiğe kapatıldı. Yaklaşık üç saat kapalı kalan büyükelçiliğin normal iş faaliyetlerine geri döndüğü bildirildi. 22 Kasım'da tüm kamu randevularının iptal edildiği duyuruldu.Sabah saatlerinde 'şüpheli madde' taşıdığı düşünülen bir bagaj Gatwick Havalimanının kapanmasına neden olmuştuGatwick Havalimanı'nında yaşanan bir 'güvenlik sorunu' nedeniyle uçuşların iptal edildiği bildirildi. Havalimanının güney terminalinde bagajlarda 'yasaklı madde' şüphesiyle yolcular tahliye edildi. Bir sonraki duyuruya kadar uçuşların iptal edildiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ingiltere-gatwick-havalimaninda-yasanan-guvenlik-sorunu-nedeniyle-ucuslar-iptal-edildi-1090708982.html
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avrupa, abd büyükelçiliği, londra, şüpheli, şüpheli paket
avrupa, abd büyükelçiliği, londra, şüpheli, şüpheli paket
Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde şüpheli paket paniği
Londra'da bulunan ABD Büyükelçiliği binasının dışında şüpheli bir paket bulunduğu ihbarı üzerine 'kontrollü patlama' gerçekleştirildi.
Londra'daki ABD Büyükelçiliği'nin önünde şüpheli paket kontrollü bir şekilde patlatıldı. Londra'daki Nine Elms'te bulunan büyükelçiliğin dışında şüpheli bir paket bildiriminin ardından 'kontrollü patlama' gerçekleştirildi.
ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şüpheli paketin bina önünde bulunduğu, ve çevre sokakların trafiğe kapatıldığı açıklandı. Yetkililer tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan paket hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Saat 12:48 civarında gerçekleştiren kontrollü patlamanın ardından çevre sokaklar trafiğe kapatıldı. Yaklaşık üç saat kapalı kalan büyükelçiliğin normal iş faaliyetlerine geri döndüğü bildirildi. 22 Kasım'da tüm kamu randevularının iptal edildiği duyuruldu.
Sabah saatlerinde 'şüpheli madde' taşıdığı düşünülen bir bagaj Gatwick Havalimanının kapanmasına neden olmuştu
Gatwick Havalimanı'nında yaşanan bir 'güvenlik sorunu' nedeniyle uçuşların iptal edildiği bildirildi. Havalimanının güney terminalinde bagajlarda 'yasaklı madde' şüphesiyle yolcular tahliye edildi. Bir sonraki duyuruya kadar uçuşların iptal edildiği açıklandı.