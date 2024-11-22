https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/londradaki-abd-buyukelciligi-onunde-supheli-paket-panigi-1090711957.html

Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde şüpheli paket paniği

Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde şüpheli paket paniği

Sputnik Türkiye

Londra'da bulunan ABD Büyükelçiliği binasının dışında şüpheli bir paket bulunduğu ihbarı üzerine 'kontrollü patlama' gerçekleştirildi. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T16:31+0300

2024-11-22T16:31+0300

2024-11-22T16:31+0300

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abd büyükelçiliği

londra

şüpheli

şüpheli paket

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Londra'daki ABD Büyükelçiliği'nin önünde şüpheli paket kontrollü bir şekilde patlatıldı. Londra'daki Nine Elms'te bulunan büyükelçiliğin dışında şüpheli bir paket bildiriminin ardından 'kontrollü patlama' gerçekleştirildi.ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şüpheli paketin bina önünde bulunduğu, ve çevre sokakların trafiğe kapatıldığı açıklandı. Yetkililer tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan paket hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.Saat 12:48 civarında gerçekleştiren kontrollü patlamanın ardından çevre sokaklar trafiğe kapatıldı. Yaklaşık üç saat kapalı kalan büyükelçiliğin normal iş faaliyetlerine geri döndüğü bildirildi. 22 Kasım'da tüm kamu randevularının iptal edildiği duyuruldu.Sabah saatlerinde 'şüpheli madde' taşıdığı düşünülen bir bagaj Gatwick Havalimanının kapanmasına neden olmuştuGatwick Havalimanı'nında yaşanan bir 'güvenlik sorunu' nedeniyle uçuşların iptal edildiği bildirildi. Havalimanının güney terminalinde bagajlarda 'yasaklı madde' şüphesiyle yolcular tahliye edildi. Bir sonraki duyuruya kadar uçuşların iptal edildiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ingiltere-gatwick-havalimaninda-yasanan-guvenlik-sorunu-nedeniyle-ucuslar-iptal-edildi-1090708982.html

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avrupa, abd büyükelçiliği, londra, şüpheli, şüpheli paket