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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/lavrov-zelenskiy-rusyanin-ukraynaya-verdigi-hipersonik-yanittan-korktu-1090711689.html
Lavrov: Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği 'hipersonik yanıttan' korktu
Lavrov: Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği 'hipersonik yanıttan' korktu
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri Oreşnik füzesiyle vurmasının Zelenskiy'i korkuttuğunu belirten Lavrov, Batı'nın Kiev'in düzenlediği saldırılarda direkt dahli... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T16:31+0300
2024-11-22T16:31+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine Batı yapımı füzelerle düzenlediği saldırılara Oreşnik hipersonik balistik füzesiyle verilen yanıtın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i korkuttuğunu belirtti.Belarus'un Brest kentinde mevkidaşı Maksim Rıjenkov'la görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Yanıtımıza verilen tepkiye bakarsak, Zelesnkiy'in korktuğunu anlıyorum, zira hemen vasilerini Rusya'nın bu eylemi karşısında kendisini silahsız bırakmakla suçlamaya başladı" dedi.Zelenskiy'in serzenişinden Rusya'nın iyi bir yanıt verdiğinin anlaşıldığını kaydeden Lavrov, "Zira en azından gerçeğe daha yakın olmak, onu kendi teninizde hissetmek şimdiden faydalı oldu" ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin Zelenskiy'e uzun menzilli füzeleri kullanma iznini bizzat verdiklerini, Batı'nın direkt dahli olmadan Kiev'in bu füzeleri ateşleyemeyeceğini vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanı, bunun herkes tarafından çok iyi bilindiğinin altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı Putin, dünkü açıklamasında, ABD Başkanı Biden’ın Rusya’nın derinliklerine saldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir nitelik kazandığını ve gerilimin tırmanması halinde Rusya aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.Putin, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.Putin, “NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine karşılık olarak Oreşnik füze sisteminin muharebe testleri tarafımızdan gerçekleştiriliyor” dediği konuşmasında, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeleri daha fazla konuşlandırması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak karar verileceğini belirtmişti.Tüm hedefleri vurduRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri harekat kapsamında ilk kez kullanılan Oreşnik füzesinin hedefi başarıyla vurduğunu duyurmuştu.Açıklamada, “Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli silahlarla düzenlenen saldırılara misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, 21 Kasım 2024 tarihinde, Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna savunma sanayi tesisine yönelik kombine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, nükleer olmayan hipersonik başlık taşıyan Oreşnik orta menzilli balistik füze ilk kez savaş koşullarında başarıyla kullanıldı. Tüm savaş başlıkları hedefe ulaştı” ifadesine yer verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/peskov-putinin-dun-aksamki-batiya-seslenisinin-ana-mesajini-acikladi-1090703437.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, oreşnik , vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, belarus, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy

Lavrov: Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği 'hipersonik yanıttan' korktu

16:31 22.11.2024
© Sputnik / Виктор ТолочкоГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri Oreşnik füzesiyle vurmasının Zelenskiy'i korkuttuğunu belirten Lavrov, Batı'nın Kiev'in düzenlediği saldırılarda direkt dahli olduğuna da dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine Batı yapımı füzelerle düzenlediği saldırılara Oreşnik hipersonik balistik füzesiyle verilen yanıtın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i korkuttuğunu belirtti.

Belarus'un Brest kentinde mevkidaşı Maksim Rıjenkov'la görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Yanıtımıza verilen tepkiye bakarsak, Zelesnkiy'in korktuğunu anlıyorum, zira hemen vasilerini Rusya'nın bu eylemi karşısında kendisini silahsız bırakmakla suçlamaya başladı" dedi.

Zelenskiy'in serzenişinden Rusya'nın iyi bir yanıt verdiğinin anlaşıldığını kaydeden Lavrov, "Zira en azından gerçeğe daha yakın olmak, onu kendi teninizde hissetmek şimdiden faydalı oldu" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin Zelenskiy'e uzun menzilli füzeleri kullanma iznini bizzat verdiklerini, Batı'nın direkt dahli olmadan Kiev'in bu füzeleri ateşleyemeyeceğini vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanı, bunun herkes tarafından çok iyi bilindiğinin altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dünkü açıklamasında, ABD Başkanı Biden’ın Rusya’nın derinliklerine saldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir nitelik kazandığını ve gerilimin tırmanması halinde Rusya aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.

Putin, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.

Putin, “NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine karşılık olarak Oreşnik füze sisteminin muharebe testleri tarafımızdan gerçekleştiriliyor” dediği konuşmasında, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeleri daha fazla konuşlandırması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak karar verileceğini belirtmişti.

Tüm hedefleri vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri harekat kapsamında ilk kez kullanılan Oreşnik füzesinin hedefi başarıyla vurduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli silahlarla düzenlenen saldırılara misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, 21 Kasım 2024 tarihinde, Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna savunma sanayi tesisine yönelik kombine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, nükleer olmayan hipersonik başlık taşıyan Oreşnik orta menzilli balistik füze ilk kez savaş koşullarında başarıyla kullanıldı. Tüm savaş başlıkları hedefe ulaştı” ifadesine yer verilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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