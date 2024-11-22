https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/kumar-bagimlisi-kadin-borcunu-odememek-icin-14-arkadasini-siyanurle-zehirledi-1090687390.html
Kumar bağımlısı kadın, borcunu ödememek için 14 arkadaşını siyanürle zehirledi
Kumar bağımlısı kadın, borcunu ödememek için 14 arkadaşını siyanürle zehirledi
Sputnik Türkiye
Taylandlı bir kadın, arkadaşlarında aldığı borçlarla kumar bağımlılığını finanse ettiği, sonrasında ise arkadaşlarını zehirleyerek öldürdüğü ortaya çıktı. Ölüm... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T09:47+0300
2024-11-22T09:47+0300
2024-11-22T09:48+0300
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mahkeme
seri katil
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Tayland'ın başkenti Bangkok tarihinin ilk 'kadın seri katili' ölüm cezasına çarptırıldı. 36 yaşındaki online kumar bağımlısı Sararat Rangsiwuthaporn isimli bir kadın, arkadaşını siyanürle öldürme suçundan çarşamba günü yargılandı. Ölüm cezasına çarptırılan kadın aynı zamanda, 2015'e kadar uzanan çözülmemiş cinayet davalarıyla da ilişkilendirildi.2023'te Sararat, arkadaşıyla bir Budist ritüeli kapsamında Mae Klong Nehrine balık bırakmak için buluşmuş, ancak arkadaşı buluşmadan kısa bir süre sonra ölmüştü. Kadının otopsi raporunda vücudunda siyanür izine rastlanmış ve olay hakkında soruşturma başlatılmıştı. Çarşamba günü girdiği mahkemede suçlu bulunan Sararat, kurbanlarını kimyasal maddelerle öldürerek binlerce dolar dolandırmakla suçlandı. Çözülmemiş cinayet davlarını araştıran polisler, Sararat'ın borçlu olduğu 15 kişiyi zehirlediğini belirtti. Polis, Sararat'ın kumar bağımlılığını finanse etmek için kurbanlarından borç aldığını açıkladı. Hayatta kalan kurbanlardan biri, katilin kendisine zorla 'bitki kapsülleri' içirmeye çalıştığını söyledi. 13 ayrı cinayet davasıyla ve yaklaşık 80 suçla yargılandı ve ölüm cezasına çarptırıldı.Kurbanlardan birinin avukatının söylediğine göre Sararat'ın bir polis olan eski kocası, suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle 16 ay hapis cezasına, Sararat'ın eski avukatı ise iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/arastirma-genc-erkeklerde-kumar-bagimlisi-olma-riskinin-genel-nufusa-gore-daha-yuksek-oldugunu-1088289952.html
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asya & pasifik, asya, tayland, bangkok, kumar, bağımlılık, ölüm cezası, mahkeme, seri katil, dolandırıcılık
asya & pasifik, asya, tayland, bangkok, kumar, bağımlılık, ölüm cezası, mahkeme, seri katil, dolandırıcılık
Kumar bağımlısı kadın, borcunu ödememek için 14 arkadaşını siyanürle zehirledi
09:47 22.11.2024 (güncellendi: 09:48 22.11.2024)
Taylandlı bir kadın, arkadaşlarında aldığı borçlarla kumar bağımlılığını finanse ettiği, sonrasında ise arkadaşlarını zehirleyerek öldürdüğü ortaya çıktı. Ölüm cezasına çarptırılan kadının, 15 arkadaşını siyanürle zehirlediği açıklandı.
Tayland'ın başkenti Bangkok tarihinin ilk 'kadın seri katili' ölüm cezasına çarptırıldı. 36 yaşındaki online kumar bağımlısı Sararat Rangsiwuthaporn isimli bir kadın, arkadaşını siyanürle öldürme suçundan çarşamba günü yargılandı. Ölüm cezasına çarptırılan kadın aynı zamanda, 2015'e kadar uzanan çözülmemiş cinayet davalarıyla da ilişkilendirildi.
2023'te Sararat, arkadaşıyla bir Budist ritüeli kapsamında Mae Klong Nehrine balık bırakmak için buluşmuş, ancak arkadaşı buluşmadan kısa bir süre sonra ölmüştü. Kadının otopsi raporunda vücudunda siyanür izine rastlanmış ve olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Çarşamba günü girdiği mahkemede suçlu bulunan Sararat, kurbanlarını kimyasal maddelerle öldürerek binlerce dolar dolandırmakla suçlandı. Çözülmemiş cinayet davlarını araştıran polisler, Sararat'ın borçlu olduğu 15 kişiyi zehirlediğini belirtti.
Polis, Sararat'ın kumar bağımlılığını finanse etmek için kurbanlarından borç aldığını açıkladı. Hayatta kalan kurbanlardan biri, katilin kendisine zorla 'bitki kapsülleri' içirmeye çalıştığını söyledi. 13 ayrı cinayet davasıyla ve yaklaşık 80 suçla yargılandı ve ölüm cezasına çarptırıldı.
Kurbanlardan birinin avukatının söylediğine göre Sararat'ın bir polis olan eski kocası, suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle 16 ay hapis cezasına, Sararat'ın eski avukatı ise iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.