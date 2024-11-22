https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/kilicdarogluna-siyasi-yasak-davasi-hakim-karsisina-cikti-1090707604.html

Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak davası: Hakim karşısına çıktı

Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak davası: Hakim karşısına çıktı

Sputnik Türkiye

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün başladı. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T15:52+0300

2024-11-22T15:52+0300

2024-11-22T15:52+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

dava

hapis

siyasi yasak

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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasının ilk duruşması yapılıyor.Kılıçdaroğlu, hapis ve siyasi yasak istemli davada bugün hakim karşısına çıktı.Duruşmayı izlemek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun eşi, çocukları ve Ayşe Ateş de adliyeye geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/kilicdaroglu-saflari-siklastirin-yavas-hepimizin-davasi-dedi-imamoglunun-mesaji-ise-tesaduf-diye-1090542137.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, dava, hapis, siyasi yasak