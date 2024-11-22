https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/kilicdarogluna-siyasi-yasak-davasi-hakim-karsisina-cikti-1090707604.html
Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak davası: Hakim karşısına çıktı
Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak davası: Hakim karşısına çıktı
Sputnik Türkiye
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün başladı. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T15:52+0300
2024-11-22T15:52+0300
2024-11-22T15:52+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
dava
hapis
siyasi yasak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090707367_0:71:675:451_1920x0_80_0_0_4d87e61db9bb5d3e34e1083596671b2d.jpg
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasının ilk duruşması yapılıyor.Kılıçdaroğlu, hapis ve siyasi yasak istemli davada bugün hakim karşısına çıktı.Duruşmayı izlemek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun eşi, çocukları ve Ayşe Ateş de adliyeye geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/kilicdaroglu-saflari-siklastirin-yavas-hepimizin-davasi-dedi-imamoglunun-mesaji-ise-tesaduf-diye-1090542137.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090707367_0:8:675:514_1920x0_80_0_0_89454208a6dc68e713b0edf65a27b75c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, chp, dava, hapis, siyasi yasak
kemal kılıçdaroğlu, chp, dava, hapis, siyasi yasak
Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak davası: Hakim karşısına çıktı
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün başladı.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasının ilk duruşması yapılıyor.
Kılıçdaroğlu, hapis ve siyasi yasak istemli davada bugün hakim karşısına çıktı.
Duruşmayı izlemek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun eşi, çocukları ve Ayşe Ateş de adliyeye geldi.