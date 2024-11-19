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Kılıçdaroğlu 'safları sıklaştırın', Yavaş 'hepimizin davası' dedi: İmamoğlu'nun mesajı ise 'tesadüf' diye açıklandı
Kılıçdaroğlu 'safları sıklaştırın', Yavaş 'hepimizin davası' dedi: İmamoğlu'nun mesajı ise 'tesadüf' diye açıklandı
Sputnik Türkiye
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'safları sıklaştırın' paylaşımı sonrası Mansur Yavaş'tan 'hepimizin davası' açıklaması geldi. İmamoğlu'nun "Bizim... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T10:08+0300
2024-11-19T10:08+0300
politika
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kemal kılıçdaroğlu
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'safları sıklaştırın' paylaşımı sonrası Mansur Yavaş'tan 'hepimizin davası' açıklaması geldi. İmamoğlu'nun "Bizim safımız belli" açıklamasına ise Murat Ongun 'tamamen tesadüf' diyerek açıklama getirdi.Kılıçdaroğlu Safları sıkılaştırınCHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Kasım'da hapis ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkacak. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava için paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Safları sıklaştırın..." dedi.Yavaş: Hepimizin davasıdırCumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İmamoğlu ile son dönemde sık sık karşı karşıya geldiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu'na destek verdi.Dava duruşmasına katılacağını belirten Yavaş, "Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız." ifadelerini kullandı.İmamoğlu: Safımız belliKılıçdaroğlu'nun bu paylaşımından 33 dakika sonra, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hesabından "Bizim safımız belli" notuyla yapılan paylaşım olay oldu.Murat Ongun: Tamamen tesadüfGazeteci Barış Yarkadaş, TV 100'de katıldığı programda, Murat Ongun ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Murat Ongun'un Barış Yarkadaş'a konuya ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde oldu:
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Kılıçdaroğlu 'safları sıklaştırın', Yavaş 'hepimizin davası' dedi: İmamoğlu'nun mesajı ise 'tesadüf' diye açıklandı

10:08 19.11.2024
© TwitterİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'safları sıklaştırın' paylaşımı sonrası Mansur Yavaş'tan 'hepimizin davası' açıklaması geldi. İmamoğlu'nun "Bizim safımız belli" açıklamasına ise Murat Ongun 'tamamen tesadüf' diyerek açıklama getirdi.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'safları sıklaştırın' paylaşımı sonrası Mansur Yavaş'tan 'hepimizin davası' açıklaması geldi. İmamoğlu'nun "Bizim safımız belli" açıklamasına ise Murat Ongun 'tamamen tesadüf' diyerek açıklama getirdi.

Kılıçdaroğlu Safları sıkılaştırın

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Kasım'da hapis ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkacak. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava için paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Safları sıklaştırın..." dedi.

Yavaş: Hepimizin davasıdır

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İmamoğlu ile son dönemde sık sık karşı karşıya geldiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
Dava duruşmasına katılacağını belirten Yavaş, "Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Safımız belli

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımından 33 dakika sonra, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hesabından "Bizim safımız belli" notuyla yapılan paylaşım olay oldu.

Murat Ongun: Tamamen tesadüf

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV 100'de katıldığı programda, Murat Ongun ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Murat Ongun'un Barış Yarkadaş'a konuya ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde oldu:
"Böyle bir şey (İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na videoyla yanıt verdiği) insanların aklına nasıl gelir, hiç ilgisi yok. Videonun yayınlanması tamamen tesadüftür. Şimdiye kadar Ekrem İmamoğlu'nun hesabından ne sayın eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na ne de başka bir partiliye herhangi bir gönderme yapmadık, bunun bir örneği bile yoktur. Ekrem İmamoğlu’nun tüm tweetlerini incelesinler. Başkanın hesabından hiçbir yol arkadaşına böyle bir karşı mesaj vermediği görülecektir. Sayın genel başkana bir dava açılmıştır, o dava açıldığında Kılıçdaroğlu'na destek tweeti de attık. Yani bugün bizim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tweet attığımızı söyleyen arkadaşlar, iktidarın açtığı bu davaya olumlu baktığımızı mı söylüyorlar. Böyle mantıksal problemi olan bir iddia olabilir mi?"
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