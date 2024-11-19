Kılıçdaroğlu 'safları sıklaştırın', Yavaş 'hepimizin davası' dedi: İmamoğlu'nun mesajı ise 'tesadüf' diye açıklandı

"Böyle bir şey (İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na videoyla yanıt verdiği) insanların aklına nasıl gelir, hiç ilgisi yok. Videonun yayınlanması tamamen tesadüftür. Şimdiye kadar Ekrem İmamoğlu'nun hesabından ne sayın eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na ne de başka bir partiliye herhangi bir gönderme yapmadık, bunun bir örneği bile yoktur. Ekrem İmamoğlu’nun tüm tweetlerini incelesinler. Başkanın hesabından hiçbir yol arkadaşına böyle bir karşı mesaj vermediği görülecektir. Sayın genel başkana bir dava açılmıştır, o dava açıldığında Kılıçdaroğlu'na destek tweeti de attık. Yani bugün bizim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tweet attığımızı söyleyen arkadaşlar, iktidarın açtığı bu davaya olumlu baktığımızı mı söylüyorlar. Böyle mantıksal problemi olan bir iddia olabilir mi?"