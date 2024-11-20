https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/izmirde-polislere-silahli-saldiri-yarali-polislerden-2sinin-durumu-agir-1090625703.html

İzmir'de polislere silahlı saldırı: Yaralı polislerden 2'sinin durumu ağır

İzmir'de polislere silahlı saldırı: Yaralı polislerden 2'sinin durumu ağır

Sputnik Türkiye

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu ve olayın polislerin gözaltı işlemi yapmak istedikleri sırada... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T21:44+0300

2024-11-20T21:44+0300

2024-11-20T21:59+0300

türkiye

silahlı saldırı

izmir

polis

gözaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090625546_0:569:1080:1177_1920x0_80_0_0_55779375f9337971b0c0310940213343.jpg

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri gözaltı işlemi yapmak istedikleri sırada silahlı saldırıya uğradı.Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Bölge sakinlerinin saldırıyı gerçekleştiren M.S.Ç.'nin iş yerine saldırdığı öğrenildi. Polislere yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-bakanlik-olayi-basindan-ogrendi-iddiasina-yanit-1090624937.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

silahlı saldırı, izmir, polis, gözaltı