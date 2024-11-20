https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/izmirde-polislere-silahli-saldiri-yarali-polislerden-2sinin-durumu-agir-1090625703.html
İzmir'de polislere silahlı saldırı: Yaralı polislerden 2'sinin durumu ağır
İzmir'de polislere silahlı saldırı: Yaralı polislerden 2'sinin durumu ağır
Sputnik Türkiye
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu ve olayın polislerin gözaltı işlemi yapmak istedikleri sırada... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T21:44+0300
2024-11-20T21:44+0300
2024-11-20T21:59+0300
türkiye
silahlı saldırı
izmir
polis
gözaltı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri gözaltı işlemi yapmak istedikleri sırada silahlı saldırıya uğradı.Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Bölge sakinlerinin saldırıyı gerçekleştiren M.S.Ç.'nin iş yerine saldırdığı öğrenildi. Polislere yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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silahlı saldırı, izmir, polis, gözaltı
silahlı saldırı, izmir, polis, gözaltı
İzmir'de polislere silahlı saldırı: Yaralı polislerden 2'sinin durumu ağır
21:44 20.11.2024 (güncellendi: 21:59 20.11.2024)
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu ve olayın polislerin gözaltı işlemi yapmak istedikleri sırada gerçekleştiği öğrenildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri gözaltı işlemi yapmak istedikleri sırada silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.
Bölge sakinlerinin saldırıyı gerçekleştiren M.S.Ç.'nin iş yerine saldırdığı öğrenildi. Polislere yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.