https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/iyi-parti-milletvekili-ergun-kerkukteki-nufus-sayimi-iptal-edilmeli--1090709408.html

İYİ Parti Milletvekili Ergun: Kerkük'teki nüfus sayımı iptal edilmeli

İYİ Parti Milletvekili Ergun: Kerkük'teki nüfus sayımı iptal edilmeli

Sputnik Türkiye

Yakın zamanda Kerkük'te gerçekleştirilen nüfus sayımında sosyal medyada ortaya çıkan Kürt aşiretlerin kaydı olmamasına rağmen şehire nüfus sayımına katıldığı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T15:56+0300

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İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Irak’ta yapılan genel nüfus sayımıyla ilgili olarak Kerkük’te şaibeli durumların ortaya çıktığını belirterek, “Kerkük özelinde bu nüfus sayımı iptal edilmelidir.” açıklamasında bulundu.'Kerkük'e dışarıdan nüfus taşındı'Ergun, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı ile birlikte Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Kerkük’teki gelişmelere dikkat çekti. Irak’ta 1987’den bu yana ilk kez genel bir nüfus sayımı yapıldığını ve bu süreçte usulsüzlük iddialarının gündeme geldiğini belirten Ergun, Kerkük’e dışarıdan nüfus taşındığını öne sürdü. 'Erbil ve Süleymaniye'den 300 bin kişi getirildi'Sayım öncesinde Erbil ve Süleymaniye’den 300 bine yakın kişinin Kerkük’e getirildiği ve sayım tamamlandıktan sonra şehri terk ettiklerine dair bilgiler olduğunu ifade eden İYİ Parti Milletvekili, “Bu durum, seçimlerde oy kullanabilmeleri için Kerküklü olmayan kişilerin nüfusa kaydedilmesi amacını taşımaktadır. Böylelikle Türkmenlerin tarihi kenti Kerkük’ün demografik yapısı ve yönetimi değiştirilmek istenmektedir.” dedi. Ergun, Türkmenlerin bu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Irak’ta yapılan nüfus sayımı, Kerkük’teki şaibeler nedeniyle en azından bu bölgede geçersiz sayılmalıdır. İktidar derhal devreye girmeli ve bu oldu bittiyi engellemelidir.” çağrısında bulundu. Kerkük’ün Türk kimliğinin korunmasının kendileri için bir 'namus ve haysiyet meselesi' olduğunu dile getiren Ergun, “Türkmenler, Kerkük’ün asli sahipleridir. Bu, geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle olacaktır.” ifadeleriyle Türkmenlere olan desteğini bir kez daha ifade etti.

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