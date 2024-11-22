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İYİ Parti Milletvekili Ergun: Kerkük'teki nüfus sayımı iptal edilmeli
İYİ Parti Milletvekili Ergun: Kerkük'teki nüfus sayımı iptal edilmeli
Sputnik Türkiye
Yakın zamanda Kerkük'te gerçekleştirilen nüfus sayımında sosyal medyada ortaya çıkan Kürt aşiretlerin kaydı olmamasına rağmen şehire nüfus sayımına katıldığı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Irak’ta yapılan genel nüfus sayımıyla ilgili olarak Kerkük’te şaibeli durumların ortaya çıktığını belirterek, “Kerkük özelinde bu nüfus sayımı iptal edilmelidir.” açıklamasında bulundu.'Kerkük'e dışarıdan nüfus taşındı'Ergun, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı ile birlikte Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Kerkük’teki gelişmelere dikkat çekti. Irak’ta 1987’den bu yana ilk kez genel bir nüfus sayımı yapıldığını ve bu süreçte usulsüzlük iddialarının gündeme geldiğini belirten Ergun, Kerkük’e dışarıdan nüfus taşındığını öne sürdü. 'Erbil ve Süleymaniye'den 300 bin kişi getirildi'Sayım öncesinde Erbil ve Süleymaniye’den 300 bine yakın kişinin Kerkük’e getirildiği ve sayım tamamlandıktan sonra şehri terk ettiklerine dair bilgiler olduğunu ifade eden İYİ Parti Milletvekili, “Bu durum, seçimlerde oy kullanabilmeleri için Kerküklü olmayan kişilerin nüfusa kaydedilmesi amacını taşımaktadır. Böylelikle Türkmenlerin tarihi kenti Kerkük’ün demografik yapısı ve yönetimi değiştirilmek istenmektedir.” dedi. Ergun, Türkmenlerin bu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Irak’ta yapılan nüfus sayımı, Kerkük’teki şaibeler nedeniyle en azından bu bölgede geçersiz sayılmalıdır. İktidar derhal devreye girmeli ve bu oldu bittiyi engellemelidir.” çağrısında bulundu. Kerkük’ün Türk kimliğinin korunmasının kendileri için bir 'namus ve haysiyet meselesi' olduğunu dile getiren Ergun, “Türkmenler, Kerkük’ün asli sahipleridir. Bu, geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle olacaktır.” ifadeleriyle Türkmenlere olan desteğini bir kez daha ifade etti.
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İYİ Parti Milletvekili Ergun: Kerkük'teki nüfus sayımı iptal edilmeli

15:56 22.11.2024 (güncellendi: 15:59 22.11.2024)
© AA / Ali Makram GhareebIrak'ın Kerkük kentindeki tarihi Kerkük kalesinin yakınındaki meydanda izinsiz protesto gösterisi ihbarı üzerine bölgeye polisi ve çevik kuvvet güçleri bölgeye sevk edildi. KDP destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. (
Irak'ın Kerkük kentindeki tarihi Kerkük kalesinin yakınındaki meydanda izinsiz protesto gösterisi ihbarı üzerine bölgeye polisi ve çevik kuvvet güçleri bölgeye sevk edildi. KDP destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA / Ali Makram Ghareeb
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Yakın zamanda Kerkük'te gerçekleştirilen nüfus sayımında sosyal medyada ortaya çıkan Kürt aşiretlerin kaydı olmamasına rağmen şehire nüfus sayımına katıldığı iddiaları ardından, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, nüfus sayımının iptal edilmesi çağrısında bulundu.
İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Irak’ta yapılan genel nüfus sayımıyla ilgili olarak Kerkük’te şaibeli durumların ortaya çıktığını belirterek, “Kerkük özelinde bu nüfus sayımı iptal edilmelidir.” açıklamasında bulundu.

'Kerkük'e dışarıdan nüfus taşındı'

Ergun, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı ile birlikte Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Kerkük’teki gelişmelere dikkat çekti. Irak’ta 1987’den bu yana ilk kez genel bir nüfus sayımı yapıldığını ve bu süreçte usulsüzlük iddialarının gündeme geldiğini belirten Ergun, Kerkük’e dışarıdan nüfus taşındığını öne sürdü.

'Erbil ve Süleymaniye'den 300 bin kişi getirildi'

Sayım öncesinde Erbil ve Süleymaniye’den 300 bine yakın kişinin Kerkük’e getirildiği ve sayım tamamlandıktan sonra şehri terk ettiklerine dair bilgiler olduğunu ifade eden İYİ Parti Milletvekili, “Bu durum, seçimlerde oy kullanabilmeleri için Kerküklü olmayan kişilerin nüfusa kaydedilmesi amacını taşımaktadır. Böylelikle Türkmenlerin tarihi kenti Kerkük’ün demografik yapısı ve yönetimi değiştirilmek istenmektedir.” dedi.
Ergun, Türkmenlerin bu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Irak’ta yapılan nüfus sayımı, Kerkük’teki şaibeler nedeniyle en azından bu bölgede geçersiz sayılmalıdır. İktidar derhal devreye girmeli ve bu oldu bittiyi engellemelidir.” çağrısında bulundu.
Kerkük’ün Türk kimliğinin korunmasının kendileri için bir 'namus ve haysiyet meselesi' olduğunu dile getiren Ergun, “Türkmenler, Kerkük’ün asli sahipleridir. Bu, geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle olacaktır.” ifadeleriyle Türkmenlere olan desteğini bir kez daha ifade etti.
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