https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/istinaf-mahkemesi-kararini-acikladi-marti-tagi-hakli-buldu-1090702573.html

İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı: Martı TAG'i haklı buldu

İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı: Martı TAG'i haklı buldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Taksiciler Odası'nın, Martı TAG'i kapattırmaya yönelik talebi İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, dosyada eksikler olduğunu belirterek... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T13:41+0300

2024-11-22T13:41+0300

2024-11-22T13:41+0300

türkiye

martı tag

taksiciler odası

istanbul taksiciler esnaf odası

istinaf mahkemesi

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İstanbul Taksiciler Odası ve Martı TAG arasındaki davada, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, İstanbul Taksiciler Odası’nın talebi reddetti. Martı TAG, artık serbest olarak kullanılacak.Haksız rekabet kararı ele alındıİstanbul Taksiciler Odası 2.5 yıl önce haksız rekabete neden olduğu iddiasıyla Martı TAG'in kapatılması talebinde bulunmuştu. Yerel mahkeme görülen davada 'haksız rekabet' oluşturduğunu belirterek, uygulamanın durdurulmasına karar vermişti. Dosyaya yapılan itiraz sonucunda Bölge İdare Mahkemesi incelemelerini tamamladı ve kararı açıkladı. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının hatalı olduğunu açıkladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı şu gerekçelerle hatalı buldu:* Martı’nın itiraz ve savunmalarının yeterince incelenmediği ve raporlara yansıtılmadığı,* Bilirkişi raporlarının eksik ve çelişkili olduğu,* Alanında uzman kişilerden rapor alınmadığı ve davanın tam olarak aydınlatılmadığı,* Tarafların eşitliği ilkesine uyulmadığı ve Martı’nın savunma hakkının ihlal edildiği,* İdare mahkemelerinin Martı TAG lehine verdiği kararların göz ardı edildiği,İBB’den alınması gereken cevap beklenmeden karar verilerek Martı’nın hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiği,* Martı’nın dava dosyasına sunduğu uzman görüşlerinin dikkate alınmadığı,Mahkeme, bu eksiklerin giderilmeden haksız rekabetin tespit edilemeyeceğini belirterek erişim engeli kararını bozdu.

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