https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/martinin-kurucusu-oktemden-haksiz-rekabet-davasi-sonrasi-aciklama-biz-bezmeyiz-1086038484.html
Martı'nın kurucusu Öktem'den 'haksız rekabet' davası sonrası açıklama: 'Biz bezmeyiz'
Martı'nın kurucusu Öktem'den 'haksız rekabet' davası sonrası açıklama: 'Biz bezmeyiz'
Sputnik Türkiye
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen dava sonrası gazetecilere açıklama yapan Öktem, mahkemenin taraflı karar verdiğini savundu. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T20:27+0300
2024-07-19T20:27+0300
2024-07-19T20:27+0300
türkiye
oğuz alper öktem
mahkeme
durdurma kararı
istanbul taksiciler esnaf odası
taksi
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Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasınca (İTEO) açılan davada mahkemenin, 'MARTI TAG hizmetinin ticari ve iş faaliyetlerine engel olmayacak şekilde durdurulmasına yönelik kararını eleştirerek, "Üst mahkeme bu kararı da bozacaktır" dedi.Öktem açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Öktem, MARTI TAG'ın 170 bin sürücüsüyle İstanbul'a hizmet vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.Mahkemeden durdurulması kararıİstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın MARTI TAG hizmetine ilişkin haksız rekabet iddiasıyla açtığı dava, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinde görüldü.Dosyayla ilgili karar veren mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmederek, MARTI TAG uygulaması hizmetinin haksız rekabet oluşturduğunu bildirdi.Mahkeme, "https://www.mart.tech.com" sitesi ile MARTI mobil uygulaması üzerinden sunulan 'MARTI TAG' hizmetinin ticari ve iş faaliyetlerine engel olmayacak şekilde durdurulmasına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/marti-tag-kurucusu-oktemden-paylasimli-yolculuk-yonetmeligi-aciklamasi-kazanacagiz-demistik-1085977188.html
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oğuz alper öktem, mahkeme, durdurma kararı, istanbul taksiciler esnaf odası, taksi
oğuz alper öktem, mahkeme, durdurma kararı, istanbul taksiciler esnaf odası, taksi
Martı'nın kurucusu Öktem'den 'haksız rekabet' davası sonrası açıklama: 'Biz bezmeyiz'
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen dava sonrası gazetecilere açıklama yapan Öktem, mahkemenin taraflı karar verdiğini savundu.
Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasınca (İTEO) açılan davada mahkemenin, 'MARTI TAG hizmetinin ticari ve iş faaliyetlerine engel olmayacak şekilde durdurulmasına yönelik kararını eleştirerek, "Üst mahkeme bu kararı da bozacaktır" dedi.
Öktem açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Biz New York'a gidip New York borsasına açılacağımızı duyurduğumuz ve imzayı attığımız günün arkasında bir celse dava görmeden, bir tane ifade almadan erişim engeli kararı getirmişti aynı hakim. Şimdi aynısını yapıyor. 'Oldu bitti'ye getirilen bir durum var. UKOME'de bir yönetmelik konuşuluyor, beklenmesi gereken müzekkereler var ama hakim 'oldu bitti' bir karar vermiştir. Geçen sefer verdiği erişim engeli kararını da üst mahkeme bozmuştur. Üst mahkeme bu kararı da bozacaktır. Taksi lobisi bizi adliye adliye gezdirip bezdirmeye çalışıyor. Biz bezmeyiz, mücadeleye devam edeceğiz.
Öktem, MARTI TAG'ın 170 bin sürücüsüyle İstanbul'a hizmet vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
Mahkemeden durdurulması kararı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın MARTI TAG hizmetine ilişkin haksız rekabet iddiasıyla açtığı dava, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinde görüldü.
Dosyayla ilgili karar veren mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmederek, MARTI TAG uygulaması hizmetinin haksız rekabet oluşturduğunu bildirdi.
Mahkeme, "https://www.mart.tech.com" sitesi ile MARTI mobil uygulaması üzerinden sunulan 'MARTI TAG' hizmetinin ticari ve iş faaliyetlerine engel olmayacak şekilde durdurulmasına hükmetti.