https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/irandan-netanyahu-hakkinda-tutuklama-karari-cikarilmasina-yorum-dunyanin-kapilari-israile-kapaniyor-1090705776.html
İran'dan Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkarılmasına yorum: 'Dünyanın kapıları İsrail'e kapanıyor'
İran'dan Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkarılmasına yorum: 'Dünyanın kapıları İsrail'e kapanıyor'
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarmasını "Siyonist rejimi büyük bir yok oluş... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T14:37+0300
2024-11-22T14:37+0300
2024-11-22T14:41+0300
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararını değerlendirdi. Selami, bu kararın İsrail için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılması Siyonist rejimin sonunu işaret ediyor” dedi. Selami, UCM’nin Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle verdiği tutuklama kararının Filistin direnişi için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Selami, “Bu karar, Siyonist rejimin çöküşünü ve yok oluşunu hızlandıracak bir adım. İsrail artık dünya genelinde yalnızlaşmış durumda” ifadelerini kullandı. 'Dünyanın kapıları İsrail’e kapanıyor' İsrail’in artık yalnız bir rejim olduğunu söyleyen Selami, “Netanyahu için verilen tutuklama kararı İsrail’in yalnızlığını derinleştirdi. Bu durum, Siyonist rejim için siyasi bir ölüm anlamına geliyor. Artık İsrail’e karşı siyasi ve ekonomik yaptırımların uygulanma zamanı geldi. Müslüman ülkeler, İsrail’e giden silah yardımlarını durdurmalı ve rejime yönelik ekonomik baskılar artırılmalı. Bu yaptırımlar rejimin çöküş sürecini hızlandıracaktır” dedi. İsrail’e yönelik misilleme konusuna da değinerek, “İran halkı emin olsun, İsrail’den intikamımızı alacağız. Siyonist rejimi büyük bir yok oluş bekliyor. Bu rejim, İslam dünyasına saplanmış bir hançerdir ve ancak Müslümanların birliğiyle bu hançer çıkarılabilir. İsrail rejiminin sonu yaklaşıyor ve bu savaş ancak rejimin tamamen yok edilmesiyle sona erecek” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/mahkeme-tarafindan-savas-suclusu-ilan-edilmisti-bati-ulkelerinden-netanyahuya-tutuklariz-aciklamasi-1090687034.html
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ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), iran, israil, israil-filistin, dünya, abd, benyamin netanyahu, gazze, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf)
ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), iran, israil, israil-filistin, dünya, abd, benyamin netanyahu, gazze, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf)
İran'dan Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkarılmasına yorum: 'Dünyanın kapıları İsrail'e kapanıyor'
14:37 22.11.2024 (güncellendi: 14:41 22.11.2024)
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarmasını "Siyonist rejimi büyük bir yok oluş bekliyor. İsrail artık dünya genelinde yalnızlaşmış durumda" ifadeleri ile yorumladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararını değerlendirdi. Selami, bu kararın İsrail için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılması Siyonist rejimin sonunu işaret ediyor” dedi.
Selami, UCM’nin Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle verdiği tutuklama kararının Filistin direnişi için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Selami, “Bu karar, Siyonist rejimin çöküşünü ve yok oluşunu hızlandıracak bir adım. İsrail artık dünya genelinde yalnızlaşmış durumda” ifadelerini kullandı.
'Dünyanın kapıları İsrail’e kapanıyor'
İsrail’in artık yalnız bir rejim olduğunu söyleyen Selami, “Netanyahu için verilen tutuklama kararı İsrail’in yalnızlığını derinleştirdi. Bu durum, Siyonist rejim için siyasi bir ölüm anlamına geliyor. Artık İsrail’e karşı siyasi ve ekonomik yaptırımların uygulanma zamanı geldi. Müslüman ülkeler, İsrail’e giden silah yardımlarını durdurmalı ve rejime yönelik ekonomik baskılar artırılmalı. Bu yaptırımlar rejimin çöküş sürecini hızlandıracaktır” dedi.
İsrail’e yönelik misilleme konusuna da değinerek, “İran halkı emin olsun, İsrail’den intikamımızı alacağız. Siyonist rejimi büyük bir yok oluş bekliyor. Bu rejim, İslam dünyasına saplanmış bir hançerdir ve ancak Müslümanların birliğiyle bu hançer çıkarılabilir. İsrail rejiminin sonu yaklaşıyor ve bu savaş ancak rejimin tamamen yok edilmesiyle sona erecek” ifadelerini kullandı.